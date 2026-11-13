INE confirma diligencia de autoridad externa por corrupción de Taddei

La intervención ocurrió el miércoles 11 de noviembre. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó a Uno TV que se realizó una “diligencia de autoridad externa” en una de sus sedes alternas de la Ciudad de México, en medio de las denuncias por posibles actos de corrupción durante la administración de Guadalupe Taddei.

La intervención ocurrió el miércoles 11 de noviembre, en las instalaciones de la Dirección Ejecutiva de Administración, ubicadas en la Torre Zafiro, donde también se encuentra el Órgano Interno de Control del instituto.

INE confirma diligencia en Torre Zafiro, sede de su área administrativa

De acuerdo con la información confirmada a Uno TV, la diligencia se llevó a cabo en el inmueble ubicado en Bulevar Adolfo Ruiz Cortines 4124, en la Ciudad de México.

En esta sede operan áreas administrativas del organismo electoral, así como el Órgano Interno de Control (OIC).

Hace una semana trascendió que el mismo inmueble fue objeto de una diligencia por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Diligencia ocurre tras declaraciones de Blanca Cruz

La intervención se realizó un día después de que Blanca Cruz, presidenta provisional del INE, declarara que ninguna autoridad federal había notificado al instituto sobre una visita relacionada con las denuncias por posibles actos de corrupción durante la administración de Guadalupe Taddei.

La confirmación de esta nueva diligencia ocurre en el contexto de dichos señalamientos, aunque el instituto no proporcionó detalles sobre el alcance de la intervención ni las actuaciones realizadas.

INE niega tener imágenes de diligencia de la FGR

Ante estos hechos, UnoTV solicitó al INE información adicional e imágenes de la diligencia oficial de la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, el área de Comunicación Social del organismo electoral respondió que no existe registro gráfico del procedimiento, debido a que se trató de una diligencia realizada por una autoridad externa.

Hasta el momento, la información proporcionada por el INE confirma la realización del trámite, pero no precisa qué documentación fue revisada ni qué actuaciones se efectuaron durante la visita.

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