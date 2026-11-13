Aduanas de México reporta fallas en sus sistemas por caída de Microsoft

Aduanas reporta fallas por caída de global de Microsoft. Foto: Cuarto/Shutterstock.

Las fallas generalizadas en los servicios de Microsoft también afectaron la operación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que este jueves 12 de noviembre alertó a los usuarios de comercio exterior sobre intermitencias en sus sistemas.

A través de un aviso, la dependencia informó que los problemas tecnológicos de Microsoft estaban repercutiendo en sus plataformas y pidió comprensión mientras se regularizaba el servicio.

“Debido a las fallas generalizadas en el servicio de Microsoft, los sistemas de la Agencia Nacional de Aduanas de México están presentando intermitencias en su operación”, señaló la institución. ⚠️ A todas las personas usuarias de comercio exterior:

🛃 Debido a las fallas generalizadas en el servicio de Microsoft, los sistemas de la Agencia Nacional de Aduanas de México están presentando intermitencias en su operación.

🌐 Agradecemos su comprensión mientras se… — Aduanas de México (@AduanasMx) November 13, 2026

¿Qué pasó con Microsoft y qué servicios presentaron fallas?

Usuarios de distintas partes del mundo reportaron problemas para acceder a los servicios de Microsoft, principalmente Outlook, Teams, Copilot y Microsoft 365.

De acuerdo con Downdetector, los reportes comenzaron alrededor del mediodía de este jueves. Entre las principales afectaciones estuvieron las dificultades para ingresar a los buzones de correo electrónico, así como para enviar y recibir mensajes.

La interrupción también alcanzó otros servicios del ecosistema de Microsoft, entre ellos SharePoint y herramientas empresariales de Microsoft 365.

La agencia Associated Press reportó que los avisos de fallas en Outlook llegaron a cerca de 130 mil reportes en Downdetector poco después de las 13:00 horas, tiempo del este de Estados Unidos.

We're investigating reports of users experiencing issues accessing Exchange Online mailboxes through multiple connection methods in the Americas. More details can be found in the Microsoft 365 admin center under EX1550543. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026

¿Qué dijo Microsoft sobre las fallas de Outlook y Teams?

A través de su cuenta oficial de Microsoft 365 Status en X, la compañía confirmó que investigaba los reportes de usuarios con problemas para acceder a sus buzones de Exchange Online mediante distintos métodos de conexión en América.

Posteriormente, informó que había identificado errores de conectividad en una parte de la infraestructura encargada de recibir y procesar las solicitudes de acceso de los usuarios.

Microsoft explicó que algunas regiones registraban una carga elevada en sus sistemas, lo que contribuía a los problemas de conexión. También detectó que varios servidores se habían vuelto inesperadamente inaccesibles después de no superar las comprobaciones automáticas de funcionamiento.

Ante esta situación, la compañía comenzó a reiniciar y reparar los servidores afectados, redistribuir el tráfico hacia otras partes de su infraestructura y probar métodos alternativos de verificación para recuperar los servicios.

Hasta las actualizaciones consultadas, Microsoft no había establecido una causa definitiva para el incidente.

¿Qué servicios de Microsoft resultaron afectados?

Entre las plataformas que presentaron problemas o intermitencias se encuentran:

Outlook: dificultades para acceder al correo y enviar o recibir mensajes.

dificultades para acceder al correo y enviar o recibir mensajes. Microsoft Teams: problemas de conexión y funcionamiento.

problemas de conexión y funcionamiento. Copilot: reportes de fallas en el acceso al asistente de inteligencia artificial.

reportes de fallas en el acceso al asistente de inteligencia artificial. Microsoft 365: intermitencias en distintas herramientas de productividad.

intermitencias en distintas herramientas de productividad. Exchange Online: problemas para acceder a los buzones electrónicos.

problemas para acceder a los buzones electrónicos. SharePoint: reportes de dificultades de conexión.

La compañía trabajó en recuperar la conectividad y reducir el impacto de las fallas, mientras usuarios y organizaciones esperaban la normalización de los servicios.