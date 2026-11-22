Alertan por fraude de “la patrona”. Foto: Cuartoscuro/ilustrativa

Se acercan las vacaciones de fin de año y durante esta temporada aumentan las denuncias por fraudes, incluyendo el de “La Patrona”, una estafa que engaña a los trabajadores domésticos para que entreguen dinero en efectivo y objetos de valor. A continuación te compartimos unos consejos para evitar ser víctima de este fraude.

¿Qué es el fraude de “La Patrona”?

El fraude de “La Patrona” consiste en un engaño en el que los delincuentes se hacen pasar por empleadores de trabajadores del hogar, argumentando una supuesta emergencia y piden apoyo económico inmediato como transferencias bancarias, datos personales o la entrega de objetos de valor.

También pueden suplantar la identidad de familiares o personas cercanas a las víctimas, o fingir que conocen a la persona presuntamente involucrada en un accidente.

En este tipo de estafas se inventan situaciones críticas como accidentes, problemas legales, urgencias médicas o incluso amenazas a la seguridad para crear pánico y urgencia, y así la víctima caiga más rápido sin pensar mucho en lo que está pasando.

¿Cómo funciona el fraude de “La Patrona”?

Este fraude puede realizarse con sólo cinco pasos, según el Centro de Atención de la Comisión en Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la CDMX:

Se obtiene información de la “patrona o el patrón” mediante llamadas de sondeo.

Los extorsionadores llaman para intimidar a los trabajadores.

Se hacen pasar por abogados, funcionarios del Ministerio Público o de cualquier dependencia del Gobierno

El extorsionador dice que “el patrón o la patrona” tiene problemas legales o sufrió un accidente y requiere urgentemente dinero u objetos de valor.

El extorsionador aparece fuera del domicilio para recibir las pertenencias y pide que se le entreguen en bolsas o sobres..

Consejos para no caer en el fraude de “La Patrona”

La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSC CDMX) compartió algunas recomendaciones para evitar ser víctima de “La Patrona”.

Verifica siempre la información antes de actuar

Establece códigos de seguridad en tu trabajo o familia

Mantén una comunicación constante y directa entre trabajadores y empleadores

No compartas información personal ni datos de tu trabajo a desconocidos

No compartas datos personales o rutinas en redes sociales

Activa filtros antispam o identificador de llamadas

Si recibes una llamada sospechosa, cuelga de inmediato y contacta a tu jefe, a un compañero o persona de confianza

No sigas instrucciones sin verificar directamente con la persona involucrada

Desconfía de llamadas o mensajes que pidan apoyo económico urgente

No realices depósitos ni entregues objetos sin confirmar

Si notas algo sospechoso o enfrentas una emergencia, contacta a las autoridades

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