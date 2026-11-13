Las de hoy | 13 de noviembre de 2026 

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 13 de noviembre de 2026

El Universal: Broxel, el monedero de diputados, en la mira del Gobierno

La Secretaría Anticorrupción investiga a Servicios Broxel, empresa que emitió las tarjetas electrónicas entregadas a los 254 congresistas de Morena, por presuntas irregularidades en la obtención de contratos, pagos en exceso y adeudos millonarios.

Reforma: “Detengan caravanas, o duplico aranceles”

Amenaza Trump a México.

Milenio Diario: Bajo protección de EU, exfiscal que operaba en Chihuahua con la CIA

Funcionarios de México y Estados Unidos revelan al NYT el escape de Guillermo Zuany Portillo, perseguido aquí por colaborar con una agencia extranjera.

La Jornada: Dirigentes de Somos, involucrados en fallas por 563 mdp en el INE

Investigación del Tribunal de Justicia Administrativa.

Excélsior: Muertos cobran en gobiernos estatales

Siete estados mantuvieron en nómina a personas fallecidas o dadas de baja, revela la Auditoría; Colima halló trabajadores con plazas incompatibles geográficamente.

El Financiero: Prepara Sener cartera de proyectos eléctricos

Estrategia 2023. Incluye más de 140 centrales, nuevos gasoductos y más redes.

El Economista: Crece captación de divisas turísticas 1.4% entre enero y septiembre

Arribo de turistas aumentó 3.8% en los primeros nueve meses.

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