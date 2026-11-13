Las de hoy | 13 de noviembre de 2026
Entérate de las noticias más importantes en portada de los principales medios nacionales este viernes.
Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 13 de noviembre de 2026
- El Universal: Broxel, el monedero de diputados, en la mira del Gobierno
La Secretaría Anticorrupción investiga a Servicios Broxel, empresa que emitió las tarjetas electrónicas entregadas a los 254 congresistas de Morena, por presuntas irregularidades en la obtención de contratos, pagos en exceso y adeudos millonarios.
- Reforma: “Detengan caravanas, o duplico aranceles”
Amenaza Trump a México.
- Milenio Diario: Bajo protección de EU, exfiscal que operaba en Chihuahua con la CIA
Funcionarios de México y Estados Unidos revelan al NYT el escape de Guillermo Zuany Portillo, perseguido aquí por colaborar con una agencia extranjera.
- La Jornada: Dirigentes de Somos, involucrados en fallas por 563 mdp en el INE
Investigación del Tribunal de Justicia Administrativa.
- Excélsior: Muertos cobran en gobiernos estatales
Siete estados mantuvieron en nómina a personas fallecidas o dadas de baja, revela la Auditoría; Colima halló trabajadores con plazas incompatibles geográficamente.
- El Financiero: Prepara Sener cartera de proyectos eléctricos
Estrategia 2023. Incluye más de 140 centrales, nuevos gasoductos y más redes.
- El Economista: Crece captación de divisas turísticas 1.4% entre enero y septiembre
Arribo de turistas aumentó 3.8% en los primeros nueve meses.
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