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El Universal: Detecta INE anomalías por 43 mdp en juntas estatales

Auditorías internas a las juntas distritales ejecutivas del INE en los estados de Tabasco, Nuevo León, Guerrero y Tlaxcala en los últimos dos años hallaron irregularidades en la entrega de licitaciones y pagos por aclarar que suman más de 43 millones de pesos, así como violaciones a la Ley General de Transparencia al no hacer públicos contratos.

Detecta INE anomalías por 43 mdp en juntas estatales Auditorías internas a las juntas distritales ejecutivas del INE en los estados de Tabasco, Nuevo León, Guerrero y Tlaxcala en los últimos dos años hallaron irregularidades en la entrega de licitaciones y pagos por aclarar que suman más de 43 millones de pesos, así como violaciones a la Ley General de Transparencia al no hacer públicos contratos. Reforma: Adeuda 388 mmdp Pemex a la banca

Están Bank of America, Citi e Inbursa entre los acreedores. Concentran 51% de los créditos los tres grandes bancos de EU.

Adeuda 388 mmdp Pemex a la banca Están Bank of America, Citi e Inbursa entre los acreedores. Concentran 51% de los créditos los tres grandes bancos de EU. Milenio: Con registros a 2026, hay 58 grupos criminales en México

Informes de seguridad y reportes de fiscalías, difundidos entre enero de 2018 y octubre del año en curso, permiten identificar nueve cárteles y alrededor de 49 facciones o células delictivas locales.

Con registros a 2026, hay 58 grupos criminales en México Informes de seguridad y reportes de fiscalías, difundidos entre enero de 2018 y octubre del año en curso, permiten identificar nueve cárteles y alrededor de 49 facciones o células delictivas locales. Excélsior: Desmanteló Taddei al INE en tres años

Disolvió profesionalización. La expresidenta del instituto reemplazó a 71.44% de mandos medios y altos en oficinas centrales del INE por personal afín y sin experiencia; empleados denunciaron acoso.

Desmanteló Taddei al INE en tres años Disolvió profesionalización. La expresidenta del instituto reemplazó a 71.44% de mandos medios y altos en oficinas centrales del INE por personal afín y sin experiencia; empleados denunciaron acoso. La Jornada: “Revolucionaria” reunión de Putin, Xi y Trump: China

Tensión en Europa y Medio Oriente, asunto relevante.

“Revolucionaria” reunión de Putin, Xi y Trump: China Tensión en Europa y Medio Oriente, asunto relevante. El Financiero: Presenta Sheinbaum ruta de México al 2030

La jefa del Estado mexicano habla ante líderes empresariales en China antes de reunirse con Xi.

Presenta Sheinbaum ruta de México al 2030 La jefa del Estado mexicano habla ante líderes empresariales en China antes de reunirse con Xi. El Economista: México es cuarto lugar de la APEC en exportación de bienes tecnológicos

Bienes de nivel medio y alto representan 70.6% de las ventas.

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