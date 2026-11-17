Papa León XIV. Foto: Reuters.

El Papa León XIV descartó, por ahora, modificar la doctrina de la Iglesia católica para permitir la ordenación de sacerdotes casados. Durante su regreso a Roma, después de una gira de 12 días por Sudamérica, el pontífice explicó que su prioridad es promover la unidad entre los integrantes de la institución religiosa, por lo que considera que el tema podría generar divisiones.

En declaraciones a periodistas a bordo del avión en el que viajaba de regreso a Italia, el Papa señaló que no tiene previsto impulsar cambios sobre el celibato sacerdotal, aunque tampoco descartó que esta posibilidad pueda revisarse en el futuro.

“Los sacerdotes casados son una solución que en ciertas áreas de la Iglesia puede causar división”, expresó León XIV al referirse a la propuesta de permitir que hombres casados reciban la ordenación sacerdotal.

El pontífice agregó que, aunque algunas cuestiones podrían modificarse con el paso del tiempo, actualmente considera que una parte importante de su ministerio consiste en trabajar para sanar las diferencias y unir a los católicos.

“Puede que en el futuro algunas cosas cambien”, comentó. Sin embargo, reiteró que su prioridad es fortalecer la unidad de la Iglesia, que cuenta con aproximadamente mil 400 millones de integrantes en todo el mundo.

León XIV también reconoció que su postura puede generar desacuerdos entre los fieles, pero señaló que el tema de los hombres casados que buscan incorporarse al clero es complejo y requiere tiempo para analizar las prioridades de la institución.

¿Por qué se propone ordenar sacerdotes casados en la Iglesia católica?

La posibilidad de permitir la ordenación de hombres casados ha sido motivo de debate durante varias décadas dentro de la Iglesia católica.

Actualmente, la mayoría de los sacerdotes católicos deben cumplir con el celibato, una condición que implica no contraer matrimonio y mantener una vida de abstinencia sexual como parte de sus compromisos religiosos.

Quienes defienden la posibilidad de ordenar hombres casados consideran que modificar esta disposición permitiría que más personas ingresaran al sacerdocio. Además, sostienen que podría ayudar a atender la escasez de sacerdotes que afecta a distintas regiones, principalmente en el hemisferio occidental.

El debate tomó mayor relevancia después de que una cumbre de obispos del Vaticano solicitara al entonces papa Francisco avanzar en la posibilidad de ordenar hombres casados en comunidades alejadas, particularmente en regiones de la Amazonía, donde la falta de sacerdotes representa un problema para la atención religiosa de los fieles.

La propuesta buscaba responder a las dificultades que enfrentan algunas comunidades para contar con sacerdotes que puedan celebrar misas y atender otras actividades religiosas.

Sin embargo, Francisco, quien encabezó la Iglesia católica durante 12 años y falleció en abril de 2025, tampoco impulsó un cambio en esta materia.

Con la llegada de León XIV, el tema volvió a colocarse en la discusión sobre el futuro de la institución religiosa. No obstante, el actual pontífice manifestó que no considera oportuno avanzar en esa modificación por el momento.

Papa León XIV tampoco revertirá restricciones a la misa en latín

Durante sus declaraciones, León XIV también se refirió a otra petición de sectores tradicionalistas de la Iglesia católica: revertir las restricciones establecidas por el papa Francisco para la celebración de la antigua misa en latín.

El pontífice señaló que no tiene previsto dar marcha atrás a esa decisión, pese a las solicitudes de algunos grupos que buscan recuperar una mayor libertad para celebrar las ceremonias religiosas conforme a ese rito.

León XIV explicó que considera importante mantener la determinación de su antecesor para preservar la unidad de la Iglesia y evitar nuevas divisiones entre los católicos.

Al respecto, sostuvo que no considera correcto revertir esa disposición, tomando en cuenta a la mayoría de los integrantes de la institución religiosa en el mundo.

De esta manera, el Papa dejó clara su postura sobre dos asuntos que han generado diferencias dentro de la Iglesia católica: la posibilidad de ordenar hombres casados y la celebración de la misa tradicional en latín.

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