Foto: Cuartoscuro/ilustrativa

Un total de 27 protestas y actividades se esperan en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX) para este martes 17 de noviembre, principalmente de alumnos de la UNAM en contra de la transfobia y la discriminación.

Habrá tres marchas; 13 concentraciones; cinco citas agendadas y seis eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Una marcha de alumnos en contra de la discriminación contra personas trans en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) figura entre las principales protestas y actividades en la CDMX este 17 de noviembre.

Principales protestas de este martes. Foto: UnoTV.

Protestas y actividades en la CDMX este 17 de noviembre

Movimiento Nacional del Sector Eléctrico A.C.

Alcaldía: Miguel Hidalgo.

Miguel Hidalgo. Hora: 09:00 horas.

09:00 horas. Lugar: Estela de Luz, Lieja No. 270, colonia Bosque de Chapultepec I Sección.

Estela de Luz, Lieja No. 270, colonia Bosque de Chapultepec I Sección. Destino: Oficinas Nacionales de la Comisión Federal de Electricidad, Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

Oficinas Nacionales de la Comisión Federal de Electricidad, Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc. Demanda: Exigen respeto a sus derechos adquiridos, en defensa de sus pensiones, certeza jurídica y a la no retroactividad de la ley.

Exigen respeto a sus derechos adquiridos, en defensa de sus pensiones, certeza jurídica y a la no retroactividad de la ley. Organizaciones en apoyo: Alianza Nacional de Jubilados.

Alianza Nacional de Jubilados. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Aforo: 70 personas.

Colectivo Nuestra América

Alcaldía: Coyoacán.

Coyoacán. Hora: 13:00 horas.

13:00 horas. Lugar: Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.

Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria. Destino: Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, avenida Insurgentes Sur y Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.

Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, avenida Insurgentes Sur y Circuito Escolar, Ciudad Universitaria. Demanda: Realizarán la “Jornada de Lucha Trans No Binarie en la Universidad Nacional Autónoma de México”, en solidaridad con un docente trans no binarie, presuntamente perseguido, acosado y hostigado por las autoridades de la Facultad de Economía por defender su identidad de género. También exigirán justicia para la comunidad trans y no binaria y una universidad libre de discriminación contra las disidencias.

Realizarán la “Jornada de Lucha Trans No Binarie en la Universidad Nacional Autónoma de México”, en solidaridad con un docente trans no binarie, presuntamente perseguido, acosado y hostigado por las autoridades de la Facultad de Economía por defender su identidad de género. También exigirán justicia para la comunidad trans y no binaria y una universidad libre de discriminación contra las disidencias. Actividades: 11:00 horas: Memorial y mitin en homenaje a un exmagistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, hallado sin vida en noviembre de 2023. 13:00 horas: Inicio de la marcha. 14:00 horas: Mitin y conferencia de prensa.

Organizaciones en apoyo: Furia No Binarie de Acción Revolucionaria, Centro de Comunicación Popular y Acción Colectiva, Mariposas Mirabal “Dignidad, Comunidad, Justicia”, Justicia Histórica Trans, Colectiva Afekta y Euforia Cooperativa Trans y No Binarie.

Furia No Binarie de Acción Revolucionaria, Centro de Comunicación Popular y Acción Colectiva, Mariposas Mirabal “Dignidad, Comunidad, Justicia”, Justicia Histórica Trans, Colectiva Afekta y Euforia Cooperativa Trans y No Binarie. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades, así como que realicen pintas durante el desarrollo de la marcha.

No se descarta la afectación de vialidades, así como que realicen pintas durante el desarrollo de la marcha. Aforo: 250 personas.

Unión General de Trabajadores de México

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 16:30 horas.

16:30 horas. Lugar: Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, Fray Servando Teresa de Mier No. 77, colonia Centro.

Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, Fray Servando Teresa de Mier No. 77, colonia Centro. Destino: Zócalo capitalino.

Zócalo capitalino. Demanda: Exigen el cumplimiento de su pliego petitorio, en el que solicitan la basificación de los trabajadores, incremento salarial, dígitos sindicales y ejecución total de laudos.

Exigen el cumplimiento de su pliego petitorio, en el que solicitan la basificación de los trabajadores, incremento salarial, dígitos sindicales y ejecución total de laudos. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Aforo: 90 personas.

Concentraciones para hoy

Colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 06:30 horas.

06:30 horas. Lugar: Estación Chabacano, líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, avenida San Antonio Abad, colonia Vista Alegre.

Estación Chabacano, líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, avenida San Antonio Abad, colonia Vista Alegre. Demanda: Realizarán la búsqueda metropolitana “Triple Frontera”, una jornada de búsqueda por patrones en las lagunas de Zempoala, Huitzilac, zona limítrofe entre la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos, para localizar personas desaparecidas.

Realizarán la búsqueda metropolitana “Triple Frontera”, una jornada de búsqueda por patrones en las lagunas de Zempoala, Huitzilac, zona limítrofe entre la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos, para localizar personas desaparecidas. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Aforo: 35 personas.

Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 08:30 horas.

08:30 horas. Lugar: Senado de la República, avenida Paseo de la Reforma No. 135, colonia Tabacalera.

Senado de la República, avenida Paseo de la Reforma No. 135, colonia Tabacalera. Demanda: Exigen garantizar la democracia sindical, respetar la autonomía de las organizaciones de trabajadores y abrir un diálogo efectivo con el Movimiento de Trabajadores del IMSS en Resistencia.

Exigen garantizar la democracia sindical, respetar la autonomía de las organizaciones de trabajadores y abrir un diálogo efectivo con el Movimiento de Trabajadores del IMSS en Resistencia. Aforo: 100 personas.

Trabajadoras y trabajadores de CENDIS

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 09:00 horas.

09:00 horas. Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez.

Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez. Demanda: Exigen el reconocimiento laboral de las y los trabajadores de los CENDIS de las alcaldías de la Ciudad de México, mejores condiciones de trabajo, salarios dignos, estabilidad laboral y respeto a sus derechos.

Exigen el reconocimiento laboral de las y los trabajadores de los CENDIS de las alcaldías de la Ciudad de México, mejores condiciones de trabajo, salarios dignos, estabilidad laboral y respeto a sus derechos. Aforo: 30 personas.

Familiares y amigos de víctima de feminicidio

Alcaldía: Iztapalapa.

Iztapalapa. Hora: 09:00 horas.

09:00 horas. Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma No. 100, colonia Lomas de San Lorenzo.

Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma No. 100, colonia Lomas de San Lorenzo. Demanda: Exigen la pena máxima y ejemplar en contra del presunto culpable del feminicidio de una estudiante del Instituto Politécnico Nacional, ocurrido en enero de 2016.

Exigen la pena máxima y ejemplar en contra del presunto culpable del feminicidio de una estudiante del Instituto Politécnico Nacional, ocurrido en enero de 2016. Observaciones: No se descarta que se sumen en apoyo otras colectivas feministas, así como la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

No se descarta que se sumen en apoyo otras colectivas feministas, así como la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Aforo: 25 personas.

Comité de Lucha contra el Plan General de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Congreso de la Ciudad de México, calles Donceles y Allende, colonia Centro Histórico.

Congreso de la Ciudad de México, calles Donceles y Allende, colonia Centro Histórico. Demanda: Acudirán a realizar la entrega de un escrito en el que exponen sus demandas.

Acudirán a realizar la entrega de un escrito en el que exponen sus demandas. Aforo: 30 personas.

Familiares y amigos de activista preso

Alcaldía: Gustavo A. Madero.

Gustavo A. Madero. Hora: 11:30 horas.

11:30 horas. Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, Jaime Nunó No. 205, colonia Cuautepec Barrio Bajo.

Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, Jaime Nunó No. 205, colonia Cuautepec Barrio Bajo. Demanda: Acudirán a la audiencia en respaldo del activista detenido durante la marcha del 8 de marzo de 2026, en la Ciudad de México, quien fue señalado presuntamente como responsable de daños a la propiedad durante dicha manifestación.

Acudirán a la audiencia en respaldo del activista detenido durante la marcha del 8 de marzo de 2026, en la Ciudad de México, quien fue señalado presuntamente como responsable de daños a la propiedad durante dicha manifestación. Observaciones: No se descarta que se sumen en apoyo organizaciones sociales.

No se descarta que se sumen en apoyo organizaciones sociales. Aforo: 20 personas.

Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 09:00 horas.

09:00 horas. Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez.

Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez. Demanda: Ofrecerán una conferencia de prensa para exigir la reinstalación de una de sus compañeras de transportación y exponer la situación actual del Sistema de Transporte Colectivo Metro, como la falta de refacciones, herramientas, mantenimiento preventivo, elevadores o escaleras funcionales e incumplimiento de derechos humanos laborales.

Ofrecerán una conferencia de prensa para exigir la reinstalación de una de sus compañeras de transportación y exponer la situación actual del Sistema de Transporte Colectivo Metro, como la falta de refacciones, herramientas, mantenimiento preventivo, elevadores o escaleras funcionales e incumplimiento de derechos humanos laborales. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades, así como la instalación de un plantón permanente.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades, así como la instalación de un plantón permanente. Aforo: 60 personas.

Sindicato de Bomberos Resistencia y Libertad Ciudad de México

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez.

Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez. Demanda: Exigen un presupuesto justo que mejore la economía institucional y familiar del personal operativo y jubilados.

Exigen un presupuesto justo que mejore la economía institucional y familiar del personal operativo y jubilados. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Aforo: 50 personas.

Jubilados del Instituto Politécnico Nacional y familiares de personal fallecido

Alcaldía: Benito Juárez.

Benito Juárez. Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Secretaría de Educación Pública, avenida Universidad No. 1200, colonia Xoco.

Secretaría de Educación Pública, avenida Universidad No. 1200, colonia Xoco. Demanda: Exigen el pago de todas las prestaciones pendientes que legalmente les corresponden, información oficial, completa y actualizada sobre los casos sin resolver, recursos suficientes y criterios transparentes para realizar los pagos.

Exigen el pago de todas las prestaciones pendientes que legalmente les corresponden, información oficial, completa y actualizada sobre los casos sin resolver, recursos suficientes y criterios transparentes para realizar los pagos. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Aforo: 60 personas.

Madres y padres de familia de alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades “Plantel Vallejo”

Alcaldía: Gustavo A. Madero.

Gustavo A. Madero. Hora: 13:00 horas.

13:00 horas. Lugar: Colegio de Ciencias y Humanidades “Plantel Vallejo” (Puerta 3), avenida Sur de los 100 Metros y avenida Fortuna, colonia Magdalena de las Salinas.

Colegio de Ciencias y Humanidades “Plantel Vallejo” (Puerta 3), avenida Sur de los 100 Metros y avenida Fortuna, colonia Magdalena de las Salinas. Demanda: Solicitan una audiencia con la directora del plantel ante la falta de garantías de seguridad para el alumnado, derivado de los hechos violentos registrados el pasado martes 10 de noviembre, cuando presuntos porros se presentaron para causar destrozos.

Solicitan una audiencia con la directora del plantel ante la falta de garantías de seguridad para el alumnado, derivado de los hechos violentos registrados el pasado martes 10 de noviembre, cuando presuntos porros se presentaron para causar destrozos. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Aforo: 40 personas.

Coalición Estudiantil Interunidades de la Universidad Autónoma Metropolitana

Alcaldía: Tlalpan.

Tlalpan. Hora: 13:00 horas.

13:00 horas. Lugar: Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana, prolongación Canal de Miramontes No. 3855, colonia Ex-Hacienda San Juan de Dios.

Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana, prolongación Canal de Miramontes No. 3855, colonia Ex-Hacienda San Juan de Dios. Demanda: Realizarán un mitin político de la InterUAM como forma de protesta, fortalecimiento y unión entre sus planteles, así como para expresar públicamente su descontento y postura política.

Realizarán un mitin político de la InterUAM como forma de protesta, fortalecimiento y unión entre sus planteles, así como para expresar públicamente su descontento y postura política. Organizaciones en apoyo: Cubo Violeta Parra UAM-Xochimilco, Frente Estudiantil de UAM-Cuajimalpa, Red de Resistencia Estudiantil Autogestiva y Comunicación Estudiantil UAM.

Cubo Violeta Parra UAM-Xochimilco, Frente Estudiantil de UAM-Cuajimalpa, Red de Resistencia Estudiantil Autogestiva y Comunicación Estudiantil UAM. Observaciones: No se descarta que se sumen en apoyo otros colectivos estudiantiles, así como la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

No se descarta que se sumen en apoyo otros colectivos estudiantiles, así como la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Aforo: 90 personas.

Diferentes colectivos ciclistas

Alcaldía: Álvaro Obregón.

Álvaro Obregón. Hora: 17:00 horas.

17:00 horas. Lugar: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, avenida Universidad No. 1449, colonia Axotla.

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, avenida Universidad No. 1449, colonia Axotla. Demanda: Acto conmemorativo por el “Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales”, con el objetivo de honrar la memoria de quienes han perdido la vida por la violencia vial, exigir la armonización de la ley de movilidad y reclamar justicia para las víctimas y sus familias.

Acto conmemorativo por el “Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales”, con el objetivo de honrar la memoria de quienes han perdido la vida por la violencia vial, exigir la armonización de la ley de movilidad y reclamar justicia para las víctimas y sus familias. Observaciones: No se descarta que se sumen en apoyo otros colectivos ciclistas, así como la afectación de vialidades.

No se descarta que se sumen en apoyo otros colectivos ciclistas, así como la afectación de vialidades. Aforo: 60 personas.

Familiares y amigos de detenido por despojo

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Zócalo capitalino, Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico.

Zócalo capitalino, Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico. Demanda: Se manifestarán en contra de la vinculación a proceso de Miguel N., por el delito de despojo del predio Cuba No. 42.

Se manifestarán en contra de la vinculación a proceso de Miguel N., por el delito de despojo del predio Cuba No. 42. Aforo: 15 personas.

Citas agendadas para hoy

Núcleo de Solicitantes de Vivienda de la Ciudad de México

Alcaldía: Iztacalco.

Iztacalco. Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, colonia Granjas México.

Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, colonia Granjas México. Demanda: Solicitan ser incorporados a programas institucionales de vivienda de interés social, regularización de predios en diversas alcaldías capitalinas y revisión integral de su partida presupuestal.

Solicitan ser incorporados a programas institucionales de vivienda de interés social, regularización de predios en diversas alcaldías capitalinas y revisión integral de su partida presupuestal. Aforo: 15 personas.

Comerciantes de la Alameda Central

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la Secretaría de Gobierno, avenida Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera.

Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la Secretaría de Gobierno, avenida Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera. Demanda: Exigen que se les permita ejercer el comercio en las inmediaciones de la Alameda Central.

Exigen que se les permita ejercer el comercio en las inmediaciones de la Alameda Central. Aforo: 20 personas.

Vecinos de la colonia San Francisco Culhuacán de San Juan

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Subsecretaría de Concertación Política de la Ciudad de México, avenida Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera.

Subsecretaría de Concertación Política de la Ciudad de México, avenida Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera. Demanda: Solicitan que solo circule tránsito local sobre la calle 16 de Septiembre de ese mismo barrio, ya que indican que se utiliza como atajo para incorporarse a la avenida H. Escuela Naval Militar y constantemente ocurren accidentes.

Solicitan que solo circule tránsito local sobre la calle 16 de Septiembre de ese mismo barrio, ya que indican que se utiliza como atajo para incorporarse a la avenida H. Escuela Naval Militar y constantemente ocurren accidentes. Aforo: 35 personas.

Organización de Colonos y Solicitantes de Vivienda Nueva Generación A.C.

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 14:00 horas.

14:00 horas. Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico.

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico. Demanda: Solicitan que se retiren los sellos de clausura del predio ubicado en Inglaterra No. 70, colonia Parque San Andrés, alcaldía Coyoacán.

Solicitan que se retiren los sellos de clausura del predio ubicado en Inglaterra No. 70, colonia Parque San Andrés, alcaldía Coyoacán. Aforo: 45 personas.

Padres de familia del Centro de Atención Múltiple No. 54

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Oficinas de la Dirección General de Operación de Servicios Educativos y áreas administrativas de la Secretaría de Educación Pública, Isabel La Católica No. 165, colonia Centro.

Oficinas de la Dirección General de Operación de Servicios Educativos y áreas administrativas de la Secretaría de Educación Pública, Isabel La Católica No. 165, colonia Centro. Demanda: Exigen el cese de comisión de la supervisora de la zona 418, indicando que desde que suplió a la anterior directora, los menores han sufrido presuntamente malos tratos.

Exigen el cese de comisión de la supervisora de la zona 418, indicando que desde que suplió a la anterior directora, los menores han sufrido presuntamente malos tratos. Aforo: 30 personas.

Actividades artísticas

Morat

Alcaldía: Iztacalco.

Iztacalco. Hora: 20:00 horas.

20:00 horas. Lugar: Palacio de los Deportes.

Palacio de los Deportes. Aforo: 20 mil personas.

Jerry Rivera

Alcaldía: Miguel Hidalgo.

Miguel Hidalgo. Hora: 20:30 horas.

20:30 horas. Lugar: Auditorio Nacional.

Auditorio Nacional. Aforo: 9 mil 790 personas.

Karol G

Alcaldía: Iztacalco.

Iztacalco. Hora: 21:00 horas.

21:00 horas. Lugar: Estadio GNP Seguros.

Estadio GNP Seguros. Aforo: 70 mil personas.

Actividades culturales para hoy

Buen Fin 2026

Alcaldías: Las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Fecha: Del 13 al 17 de noviembre de 2026.

Ceremonia del encendido del Fuego Nuevo 2026-2027

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 14:00 horas.

14:00 horas. Lugar: Templo Mayor (Zócalo capitalino).

Templo Mayor (Zócalo capitalino). Aforo: 200 personas.

Actividad deportiva

Lucha libre profesional

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 19:30 horas.

19:30 horas. Lugar: Arena México.

Arena México. Aforo: 4 mil personas.

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