La mañanera de Claudia Sheinbaum, 17 de noviembre de 2026; hoy encabeza Rosa Icela
Entérate de los principales temas abordados por el Gobierno Federal este martes.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este martes 17 de noviembre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Esta ocasión, será encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, debido a que la mandataria se encuentra en la Cumbre de la APEC en China.
Temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum, 17 de noviembre de 2026
Rosa Icela Rodríguez informa que recibieron una donación de diez ambulancias para atender a migrantes en la frontera sur.
Para considerar la eliminación del sarampión en un país o un estado se debe cumplir un año sin un contagio. 32 de las 37 recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud para erradicar dicha enfermedad ya fueron cubiertas en México, indica el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Valdés
Sobre la renovación de diez tribunales agrarios, Roca Icela Rodríguez dice que los aspirantes a titulares deben ser especialistas “honestos” y “con vocación humanista”.
“Se está en este momento en esta revisión. Digamos, casi estamos ya en los últimos trámites y para ponerse a consideración.”
El director general del IMSS, Zoé Robledo, reitera que no habrá afectaciones a quienes ya estaban registrados en la Modalidad 40 tras los recientes cambios.
Existe un operativo especial contra el sarampión en la caravana migrante debido a que Guatemala y Honduras tienen brote, precisa el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Valdés. Precisa que hay 18 países con transmisión activa de esta enfermedad.
Rosa Icela Rodríguez menciona que están pendiente de la manifestación de productores de maíz blanco del Bajío que demandan mejores precios. Asevera que han atendido a productores de esas zonas y que tienen una buena relación con la mayoría de los liderazgos.
“Decirle a los productores que el Gobierno de México tiene permanentemente abiertas las puertas para llevar a cabo un diálogo respetuoso y pacífico”.
Ante las amenazas de Donald Trump, Rosa Icela Rodríguez dice que se han organizado alrededor de 24 caravanas migrantes que ingresan por el sur de México, pero al momento “no ha habido absolutamente ninguna caravana que llegue a la frontera norte”.
Resalta que el Instituto Nacional de Migración (INM) dialoga con los migrantes para externar la imposibilidad de cruzar a Estados Unidos. Algunos son “arropados” por varias entidades donde se quedan a trabajar. La actual caravana, en Chiapas, tiene 782 integrantes.
El director general del IMSS, Zoé Robledo, indica que el hospital de Tula comenzaría a operar a finales de este 2026.
Avances en mejoramiento del servicio del IMSS
El director general del IMSS, Zoé Robledo, informa sobre los avances en el plan de 120 días para mejorar los servicios médicos.
A 21 días de iniciar el plan, se cumplió con:
-100% de incremento salarial
-4 mil 119 basificaciones (33%); la meta es de 10 mil 939 plazas
-Instalación de 81 equipos de alta tecnología en clínicas
-94% de abasto en farmacias
-trato digno con personal de seguridad capacitado
-489 cámaras instaladas en urgencias (81% de avance)
-mil 688 aspirantes registrados para contratación de especialistas
-2 mil 294 pacientes operados para abatir el rezago en cirugías
Disminuyen contagios de sarampión
El Gobierno Federal iniciará un plan de respuesta rápida de 90 días de control para el cierre del brote de sarampión. La meta es que los contagios desaparezcan en 2027.
Actualmente, hay 10.8 millones de dosis disponibles contra el sarampión. Son gratuitas en los más de 21 mil puestos de todo el país.
Los contagios de sarampión están disminuyendo. México tiene una alta tasa de vacunación por dicha enfermedad, ya que se han registrado 20 mil 701 casos totales entre 2025 y 2026, cuando existen 133 millones de habitantes, explica el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Valdés.
En dos años, se aplicaron 40.9 millones de vacunas contra el sarampión, siendo “la mayor campaña de vacunación en décadas”. Este año, se cumplió la meta programada.
En las últimas semanas, se han registrado alrededor de 90 casos menos por semana desde el último pico, registrado en la semana 6 de este año.
Además, doce entidades suman más de 12 semanas sin casos:
-Tamaulipas
-Baja California Sur
-Baja California Sur
-Colima
-Tlaxcala
-Querétaro
-Sinaloa
-Oaxaca
-Hidalgo
-Morelos
-Michoacán
-Sonora
Hasta el 17 de noviembre, 12 casos activos en Chiapas y Quintana Roo, respectivamente.
Reunión entre Claudia Sheinbaum y Xi Jinping
En su reunión bilateral, Claudia Sheinbaum y Xi Jinping hablaron sobre la importancia de ambos países y cómo estrecharla en desarrollo tecnológico, científico y turismo, entre otras áreas fundamentales.
Después, se reunió con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y hablaron sobre los avances del plan de acción firmado entre ambos países en 2025.
“Ha aumentado el comercio México-Canadá; también han aumentado las inversiones de Canadá en México y de México en Canadá, así que este plan de acción ha tenido mucho efecto”.
El miércoles se reunirá con el presidente de Vietnam y conocerá un hospital inteligente de China, ya que su gobierno tiene interés en implementar este modelo en México.
Asimismo, tendrá una “breve reunión” con Donald Trump y después continuará con las reuniones de líderes de la APEC, lo que marcará el inicio formal de la cumbre.
Asevera que después del 18 de noviembre volverá a México para el desfile por el Día de la Revolución.
La mandataria indica que ha expuesto el Plan México, las inversiones en carreteras, puertos e infraestructura eléctrica en la Cumbre de la APEC.
También resalta el último reporte del Banco Mundial que muestra una disminución de la pobreza en el país.
Inicia la conferencia de prensa mañanera con un enlace con Claudia Sheinbaum desde China este 17 de noviembre.
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