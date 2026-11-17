Sheinbaum Pardo y Mark Carney. Foto: SRE

La presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reunieron en el marco de la cumbre APEC 2026 para revisar los avances de la relación entre México y Canadá y analizar propuestas de nuevas rutas marítimas que permitan ampliar el comercio entre ambos países.

Durante el encuentro bilateral, los mandatarios evaluaron los resultados del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028, que en su primer año ha permitido concretar 32 acciones en materia de prosperidad, movilidad, seguridad y sustentabilidad.

Ambos coincidieron en ampliar el alcance de este plan y fortalecer la cooperación entre los dos países.

¿Qué abordaron Sheinbaum y Carney durante su reunión en APEC 2026?

Uno de los temas centrales fue el avance del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028, una estrategia de cooperación que ambos países pusieron en marcha en la Ciudad de México en 2025.

De acuerdo con la Cancillería, en su primer año se han materializado 32 acciones, distribuidas en cuatro áreas:

Prosperidad

Movilidad

Seguridad

Sustentabilidad

Sheinbaum y Carney reconocieron los resultados de esta colaboración y expresaron su interés en ampliar el trabajo conjunto durante los próximos años.

México y Canadá analizan nuevas rutas marítimas para ampliar el comercio

Otro de los asuntos abordados durante la reunión fue la posibilidad de impulsar nuevas rutas comerciales marítimas entre México y Canadá.

Los mandatarios revisaron propuestas de interconectividad marítima con el objetivo de ampliar y diversificar las opciones de intercambio comercial entre ambas naciones.

Por ahora, se trata de propuestas que ambos gobiernos analizan como parte de su agenda de cooperación.

México es el segundo socio comercial de Canadá: ¿en qué sectores destaca?

Durante el encuentro, Sheinbaum y Carney destacaron que México se ha consolidado como el segundo socio comercial de Canadá.

La Cancillería señaló que nuestro país es un proveedor estratégico para el mercado canadiense en cuatro sectores:

Automotriz

Agroalimentario

Dispositivos médicos

Farmacéutico

La importancia de estos sectores fue uno de los elementos considerados por ambos gobiernos para continuar fortaleciendo su relación económica y comercial.

¿Qué sigue para la relación entre México y Canadá?

Los mandatarios reafirmaron la Asociación Estratégica Integral que mantienen ambos países y coincidieron en aprovechar los avances del Plan de Acción 2025-2028 para ampliar su cooperación.

También expresaron su interés en profundizar la relación bilateral y explorar nuevas oportunidades dentro de su agenda compartida.

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