¡Otro más! Ingresa nuevo frente frío al país este martes; prevén heladas y lluvias en varios estados
Para este martes, la temperatura podría bajar hasta -5 °C debido al frente frío 6 y al ingreso del 7.
Para este martes 17 de noviembre, se prevén lluvias en 27 estados del país, las cuales alcanzarán puntuales muy fuertes en cuatro entidades, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Por otra parte, ingresa al país el frente frío 7 y junto al 6, bajarán las temperaturas y mantendrán la probabilidad de precipitaciones a lo largo del país, en compañía de una vaguada en niveles altos, una masa de aire polar y un evento de “Norte”.
¿Dónde lloverá este martes 17 de noviembre?
Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Puebla
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Tamaulipas
- Michoacán
- Hidalgo
- Morelos
- Guerrero
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Jalisco
- Colima
- Guanajuato
- Querétaro
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tlaxcala
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 17 de noviembre?
Temperaturas máximas esperadas:
- 35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
- 30 a 35 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas esperadas:
- -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Vientos y oleaje:
- Viento de 70 a 90 km/h: Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas
- Vientos de 50 a 70 km/h: Baja California y Sonora
- Vientos de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Baja California y Veracruz
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California Sur, Tamaulipas, Tabasco y el golfo de Tehuantepec.
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias aisladas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo nublado; por la tarde, ambiente ligeramente cálido y con lluvias aisladas. Temperatura mínima de 4 a 6 °C y máxima de 21 a 23 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.
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