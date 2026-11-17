Frente frío en México. Foto: Cuartoscuro

Para este martes 17 de noviembre, se prevén lluvias en 27 estados del país, las cuales alcanzarán puntuales muy fuertes en cuatro entidades, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Por otra parte, ingresa al país el frente frío 7 y junto al 6, bajarán las temperaturas y mantendrán la probabilidad de precipitaciones a lo largo del país, en compañía de una vaguada en niveles altos, una masa de aire polar y un evento de “Norte”.

¿Dónde lloverá este martes 17 de noviembre?

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Puebla

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Tamaulipas

Michoacán

Hidalgo

Morelos

Guerrero

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Jalisco

Colima

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 17 de noviembre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas 30 a 35 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango

zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Vientos y oleaje:

Viento de 70 a 90 km/h: Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas

Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas Vientos de 50 a 70 km/h : Baja California y Sonora

: Baja California y Sonora Vientos de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Baja California y Veracruz

costas de Baja California y Veracruz Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California Sur, Tamaulipas, Tabasco y el golfo de Tehuantepec.

costas de Baja California Sur, Tamaulipas, Tabasco y el golfo de Tehuantepec. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias aisladas.

Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias aisladas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo nublado; por la tarde, ambiente ligeramente cálido y con lluvias aisladas. Temperatura mínima de 4 a 6 °C y máxima de 21 a 23 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

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