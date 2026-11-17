Foto: AFP | Archivo

Un ataque nocturno con misiles y drones ejecutado por Rusia contra la capital de Ucrania provocó este martes daños en infraestructuras críticas, cortes en los suministros de agua y calefacción y desperfectos en los puentes Norte y Sur, que quedaron cerrados al tráfico, informó la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev.

La ofensiva se desarrolló en varias oleadas desde última hora del lunes y provocó incendios y daños materiales en los distritos capitalinos de Holosivski, Desnianski, Dniprovski y Obolonski a consecuencia de los impactos y la caída de restos de proyectiles interceptados.

Late on Nov. 16, a Russian missile attack struck Kyiv's Northern and Southern bridges over the Dnipro River, marking a return to targeted strikes on the capital's vital transit routes.



Video: Chris Occhicone @occhicone98 / the Kyiv Independent. pic.twitter.com/VS2vXXcg8a — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 17, 2026

Según el balance preliminar de las autoridades municipales, los daños en los sistemas de infraestructura crítica generaron interrupciones en el abastecimiento de agua potable y calefacción en varias zonas de la ciudad, mientras los servicios de emergencia trabajan sobre el terreno para evaluar el alcance total de los desperfectos y determinar si se produjeron víctimas.

En cuanto a las infraestructuras viarias y de transporte, el impacto de los ataques obligó a bloquear la circulación en ambos sentidos tanto en el Puente Norte –ubicado en el distrito de Desnianski– como en el Puente Sur –en Holosivski–, lo que forzó a desviar numerosas líneas de autobuses y trolebuses hacia pasos alternativos como los puentes Podilski y Darnitski.

Asimismo, la infraestructura en superficie de la línea verde del metro de Kiev sufrió daños, obligando a suspender temporalmente la circulación de trenes entre las estaciones de Osokorki y Chervoni Jutir, mientras que en los distritos de Desnianski, Dniprovski y Obolonski los bomberos tuvieron que sofocar varios incendios declarados en almacenes y en el patio de un edificio residencial de 16 plantas.

The northern and southern bridges in Kiev have just been struck by ballistic missiles. pic.twitter.com/b8HTMX5WY5 — ayden (@squatsons) November 16, 2026

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso reivindicó un “ataque masivo” con “armas de precisión” y drones contra “instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano, infraestructuras energéticas, de transporte y portuarias, así como contra buques al servicio de las Fuerzas Armadas de Ucrania”, antes de agregar que en el caso de Kiev golpeó dos importantes puentes y “una empresa industrial” dedicada a “la fabricación de componentes para drones de medio y largo alcance”.

La cartera especificó en un comunicado publicado en redes sociales que también atacó objetivos en las provincias de Zaporiyia, Cherkasi, Dnipropetrovsk, Járkov y Odesa, al tiempo que resaltó que en este último caso entre los objetivos había “infraestructura destinada a la descarga y almacenamiento de elementos militares y de doble uso” en el puerto de Izmail y un buque que se dirigía al puerto de Chornomorsk.

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