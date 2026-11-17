¡Abrígate! Será un martes con mínimas de 4 grados en CDMX; hay Alerta Amarilla por frío en seis alcaldías
Además del frío, también se prevén lluvias aisladas por la tarde, tanto en la Ciudad de México, como en el Estado de México.
De acuerdo con lo previsto por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), será un martes fresco en la Ciudad de México, pues se estiman temperaturas mínimas de 4 °C por la mañana.
Debido a ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Amarilla en seis alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
A su vez, se esperan lluvias aisladas por la tarde de este martes 17 de noviembre en la capital del país.
Calor, vientos y lluvias para este martes 17 de noviembre
El SMN mencionó que, por la mañana, el cielo se mantendrá nublado, con niebla y con ambiente frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 4 a 6 °C, al igual que en la capital del Estado de México.
Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 21 a 23 °C y en Toluca podrán alcanzar los 18 a 20 °C. En ambas entidades se prevén lluvias aisladas.
A su vez, este 17 de noviembre se esperan rachas de viento con dirección norte, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 35 km/h.
Recomendaciones en temporada de frío:
En caso de frío, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:
- Consume alimentos ricos en vitaminas A y C
- Utiliza varias capas de ropa
- No te expongas a intensas corrientes de aire
- Vacúnate contra la influenza
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