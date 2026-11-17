Frío en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con lo previsto por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), será un martes fresco en la Ciudad de México, pues se estiman temperaturas mínimas de 4 °C por la mañana.

Debido a ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Amarilla en seis alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

A su vez, se esperan lluvias aisladas por la tarde de este martes 17 de noviembre en la capital del país.

Calor, vientos y lluvias para este martes 17 de noviembre

El SMN mencionó que, por la mañana, el cielo se mantendrá nublado, con niebla y con ambiente frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 4 a 6 °C, al igual que en la capital del Estado de México.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 21 a 23 °C y en Toluca podrán alcanzar los 18 a 20 °C. En ambas entidades se prevén lluvias aisladas.

A su vez, este 17 de noviembre se esperan rachas de viento con dirección norte, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 35 km/h.

Recomendaciones en temporada de frío:

En caso de frío, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

Consume alimentos ricos en vitaminas A y C

Utiliza varias capas de ropa

No te expongas a intensas corrientes de aire

Vacúnate contra la influenza

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