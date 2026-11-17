Sheinbaum y Xi Jinping. Foto: @Hacienda_Mexico

La presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo chino, Xi Jinping, sostuvieron una reunión bilateral en Shenzhen, China, en el marco de la Cumbre de APEC. Hablaron sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la relación comercial entre México y el país vecino.

El encuentro se realizó en un contexto de presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tanto hacia México como hacia China, por cuestiones comerciales y señalamientos relacionados con el combate al tráfico de fentanilo.

“Se tocó el tema, pero nosotros hablamos siempre de nuestra relación en el Tratado Comercial con Estados Unidos y que siempre vamos a hacer lo mejor para México. Fue una reunión muy franca, muy cordial y muy, muy buena”, señaló la mandataria.

Según un comunicado del Gobierno Federal, México y China expresaron su voluntad de continuar fortaleciendo la relación a través de su Asociación Estratégica Integral.

Durante la reunión acordaron cooperar en diversos temas, que abarcan la mitigación del sargazo, ciencia y tecnología, infraestructura, agricultura, energías limpias, recursos hídricos, salud, cultura y turismo, así como profundizar los intercambios comerciales.

“Cooperación en distintos ámbitos académicos, en temas ambientales, particularmente en temas de salud. Estamos muy interesados en hospitales inteligentes y fue una reunión muy cordial de colaboración. Creo que es una buena coordinación para establecer una relación todavía más estrecha”, agregó Sheinbaum.

La presidenta consideró que su visita representa una nueva etapa en la relación entre ambos países.

“Así queremos que sea, una relación que resulta de profundos lazos y de principios compartidos, como la cooperación para el desarrollo y la prosperidad compartida”, expresó la mandataria.

Ambos mandatarios acordaron fortalecer la cooperación científica, la investigación conjunta en áreas como matemáticas, agricultura, biotecnología y energías limpias, además del desarrollo de iniciativas bilaterales como el Programa de Intercambio de Jóvenes Científicos.

La presidenta Sheinbaum habló ante más de mil empresarios de las 21 economías integradas en la APEC

Como parte de su agenda en China, la presidenta Claudia Sheinbaum habló ante más de mil empresarios de las 21 economías que integran el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Durante su participación, presentó el Plan México y destacó la importancia de atraer inversiones al país, aunque señaló que el objetivo central debe ser impulsar el desarrollo.

“Hablamos del Plan México, lo que significa para nuestro país. Hablamos de que es muy importante atraer inversiones, pero que para nosotros no solo son las inversiones, sino que la importancia central es el desarrollo”, explicó.

Desde Shenzhen, China, les comparto mi participación en APEC CEO Summit 2026; en representación de México, expusimos a líderes económicos y empresarios del mundo que el desarrollo con bienestar es posible. pic.twitter.com/3AEDA9Wve3 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 17, 2026

No trascendió si las medidas contra el fentanilo o si los aranceles mexicanos a los vehículos eléctricos chinos, otro de los asuntos más sensibles de la relación bilateral, formaron parte de la conversación.

Durante su participación en el foro empresarial de la APEC, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la cooperación internacional y retomó la frase del expresidente Benito Juárez: “El respeto al derecho ajeno es la paz”.

La mandataria señaló que el desarrollo de un país no debe representar el estancamiento de otro, sino impulsar la prosperidad compartida. Asimismo, aseguró que México ofrece condiciones para la inversión, certidumbre y una visión de desarrollo a largo plazo.

La presidenta pide a Xi Jinping otro panda para el Zoológico de Chapultepec

Durante su reunión con el presidente chino, Xi Jinping, la presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó para solicitar otro panda gigante para el Zoológico de Chapultepec, en la Ciudad de México.

La mandataria explicó que la petición se realizó como parte del fortalecimiento de la relación bilateral, ya que en 2027 México y China celebrarán 55 años de relaciones diplomáticas.

“Hablamos de avanzar en temas de turismo, le pedimos también un panda para el zoológico de Chapultepec como parte de esta relación”, declaró Sheinbaum. Reunión con el presidente Xi Jinping y su gabinete. Hablamos de una nueva era de cooperación para el desarrollo en las relaciones México-China. pic.twitter.com/ucrYYb7BSe — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 17, 2026

Claudia Sheinbaum también sostuvo una reunión con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney

En un mensaje publicado en redes sociales, la mandataria destacó que existe un avance importante en el acuerdo establecido hace poco más de un año y aseguró que la relación con Canadá es extraordinaria.

“Reunión bilateral con el primer ministro Mark Carney. Vamos muy avanzados en el plan de acción que establecimos hace poco más de un año. Tenemos una extraordinaria relación con Canadá y acordamos ampliarla hacia el futuro”, escribió.

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