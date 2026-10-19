Las de hoy | 19 de octubre de 2026

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El Universal : Agentes de la CIA “operaron armados en Chihuahua”

Testimonios policiales en la orden de aprehensión contra César Jáuregui y Guillermo Zuany revelan que los estadounidenses Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black no fungieron como observadores pasivos en el operativo para desmantelar un narcolaboratorio en el rancho El Pinal, en abril pasado. Ambos salieron en el convoy desde la Fiscalía estatal, acompañando al jefe Oseguera; usaban pasamontañas y portaban armas largas.

: Agentes de la CIA “operaron armados en Chihuahua” Testimonios policiales en la orden de aprehensión contra César Jáuregui y Guillermo Zuany revelan que los estadounidenses Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black no fungieron como observadores pasivos en el operativo para desmantelar un narcolaboratorio en el rancho El Pinal, en abril pasado. Ambos salieron en el convoy desde la Fiscalía estatal, acompañando al jefe Oseguera; usaban pasamontañas y portaban armas largas. Reforma : Brota en transas del INE hasta ¡chofer de Taddei!

Alertó auditoría de irregularidades y vínculos con el crimen; le da consejera ‘doble volante’ a su proveedor de material electoral.

: Brota en transas del INE hasta ¡chofer de Taddei! Alertó auditoría de irregularidades y vínculos con el crimen; le da consejera ‘doble volante’ a su proveedor de material electoral. Milenio : Abogada promigrantes amenaza el dominio republicano en Texas

Gina Hinojosa, defensora de derechos humanos, redujo a menos de 2 puntos la ventaja del gobernador Greg Abbott y enfila para terminar con 30 años de reinado conservador.

: Abogada promigrantes amenaza el dominio republicano en Texas Gina Hinojosa, defensora de derechos humanos, redujo a menos de 2 puntos la ventaja del gobernador Greg Abbott y enfila para terminar con 30 años de reinado conservador. Excélsior : Senado a comerciantes: fin del cash será gradual

Formalizar economía, el objetivo. La nueva ley para el pago digital no eliminará de inmediato al efectivo, aclara la Cámara alta ante las crecientes protestas de vendedores contra la norma.

: Senado a comerciantes: fin del cash será gradual Formalizar economía, el objetivo. La nueva ley para el pago digital no eliminará de inmediato al efectivo, aclara la Cámara alta ante las crecientes protestas de vendedores contra la norma. La Jornada : Quitar burocracia, parte de la solución en sistema de salud “Me canso ganso que lo vamos a modernizar”: Sheinbaum.

La presidenta escuchó testimonios sobre falta de atención a enfermos y desabasto de medicinas.

: Quitar burocracia, parte de la solución en sistema de salud “Me canso ganso que lo vamos a modernizar”: Sheinbaum. La presidenta escuchó testimonios sobre falta de atención a enfermos y desabasto de medicinas. El Financiero : Manufacturas crecen en agosto a su nivel más alto en tres años

Repunte de 4.1% anual en producción contrasta con baja de 1.0% en empleo.

: Manufacturas crecen en agosto a su nivel más alto en tres años Repunte de 4.1% anual en producción contrasta con baja de 1.0% en empleo. El Economista: Subsidio al diésel y estímulo fiscal ya suman 9.71 pesos por litro en el país

El subsidio alcanzó su nivel más alto, en 2.35 pesos por litro.

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