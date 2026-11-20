Las de hoy | 20 de noviembre de 2026
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Entérate de las noticias más importantes en portada de los principales medios nacionales este viernes.
Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 20 de noviembre de 2026
- El Universal: Deutsche Bank ignoró alerta sobre CIBanco
Pese a que el banco alemán identificó riesgos, vendió su negocio de 900 fideicomisos con activos por 21 mil millones de dólares a CIBanco en 2019, lo que convirtió a este último en un gigante de los fideicomisos.
- Reforma: Amenaza Morena imposición en INE
Avisa Monreal que preparan aplanadora oficialista. Reprocha el PAN retraso en elección y pide intervención de Tribunal Electoral.
- Excélsior: Abre nueva era en relación con China
Concluye participación en APEC. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la firma de memorándums de entendimiento con la nación asiática; descarta conflicto con Estados Unidos.
- Milenio: Xi, Trump y Putin: no a guerra nuclear, sí a reforma en la ONU
Se manifiestan en conjunto por la paz y la estabilidad mundial, pero concluyen su histórica cumbre sin acuerdos concretos sobre desarme, Irán, conflicto en Ucrania y pleitos comerciales Washington-Pekín.
- La Jornada: Nunca una guerra nuclear, coinciden las superpotencias
Tras cónclave, emiten una declaración sobre la paz.
- El Financiero: Divide a Banxico efecto de depreciación del peso en inflación
Borja y Heath critican debilitamiento de la postura monetaria.
- El Economista: Anthropic rompe récord en Wall Street, pero no anima a las bolsas
Inicia con alta demanda y se ubica entre las más valiosas.
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