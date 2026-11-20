Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 20 de noviembre de 2026

El Universal: Deutsche Bank ignoró alerta sobre CIBanco

Pese a que el banco alemán identificó riesgos, vendió su negocio de 900 fideicomisos con activos por 21 mil millones de dólares a CIBanco en 2019, lo que convirtió a este último en un gigante de los fideicomisos.

Deutsche Bank ignoró alerta sobre CIBanco Pese a que el banco alemán identificó riesgos, vendió su negocio de 900 fideicomisos con activos por 21 mil millones de dólares a CIBanco en 2019, lo que convirtió a este último en un gigante de los fideicomisos. Reforma: Amenaza Morena imposición en INE

Avisa Monreal que preparan aplanadora oficialista. Reprocha el PAN retraso en elección y pide intervención de Tribunal Electoral.

Amenaza Morena imposición en INE Avisa Monreal que preparan aplanadora oficialista. Reprocha el PAN retraso en elección y pide intervención de Tribunal Electoral. Excélsior: Abre nueva era en relación con China

Concluye participación en APEC. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la firma de memorándums de entendimiento con la nación asiática; descarta conflicto con Estados Unidos.

Abre nueva era en relación con China Concluye participación en APEC. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la firma de memorándums de entendimiento con la nación asiática; descarta conflicto con Estados Unidos. Milenio: Xi, Trump y Putin: no a guerra nuclear, sí a reforma en la ONU

Se manifiestan en conjunto por la paz y la estabilidad mundial, pero concluyen su histórica cumbre sin acuerdos concretos sobre desarme, Irán, conflicto en Ucrania y pleitos comerciales Washington-Pekín.

Xi, Trump y Putin: no a guerra nuclear, sí a reforma en la ONU Se manifiestan en conjunto por la paz y la estabilidad mundial, pero concluyen su histórica cumbre sin acuerdos concretos sobre desarme, Irán, conflicto en Ucrania y pleitos comerciales Washington-Pekín. La Jornada: Nunca una guerra nuclear, coinciden las superpotencias

Tras cónclave, emiten una declaración sobre la paz.

Nunca una guerra nuclear, coinciden las superpotencias Tras cónclave, emiten una declaración sobre la paz. El Financiero: Divide a Banxico efecto de depreciación del peso en inflación

Borja y Heath critican debilitamiento de la postura monetaria.

Divide a Banxico efecto de depreciación del peso en inflación Borja y Heath critican debilitamiento de la postura monetaria. El Economista: Anthropic rompe récord en Wall Street, pero no anima a las bolsas

Inicia con alta demanda y se ubica entre las más valiosas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.