EE. UU. cambia de encargado de Ciberseguridad. Foto: AFP-Pexels

La Casa Blanca designó a Kirsten Davies como directora interina de ciberseguridad tras interrupciones que afectaron servicios tecnológicos, bancarios, aéreos y gubernamentales.

El presidente Donald Trump realizó un cambio en la dirección de ciberseguridad de Estados Unidos este jueves 19 de noviembre, al designar a Kirsten Davies en sustitución de Sean Cairncross. El relevo ocurre después de una semana de fallas tecnológicas que afectaron servicios bancarios, plataformas digitales, operaciones aéreas y comunicaciones gubernamentales.

Davies, quien se desempeñaba como directora de información del Departamento de Defensa, asumirá el cargo de manera interina, según reportaron medios estadounidenses y la agencia Associated Press (AP).

La decisión se produce mientras el gobierno estadounidense enfrenta cuestionamientos por las interrupciones registradas en distintos sectores. Sin embargo, las autoridades aseguran que no existen pruebas de que las fallas estén relacionadas entre sí o sean resultado de ciberataques.

¿Qué servicios de Estados Unidos resultaron afectados por las fallas?

Durante la última semana, distintas interrupciones tecnológicas afectaron operaciones de empresas y dependencias federales de Estados Unidos.

Entre los servicios afectados se encuentran:

Microsoft: interrupciones en servicios digitales utilizados por empresas y trabajadores

interrupciones en servicios digitales utilizados por empresas y trabajadores Chase Bank: problemas que limitaron el acceso a servicios y operaciones bancarias

problemas que limitaron el acceso a servicios y operaciones bancarias Control de tráfico aéreo: fallas técnicas que provocaron suspensiones de despegues y alteraciones en los vuelos

fallas técnicas que provocaron suspensiones de despegues y alteraciones en los vuelos Agencia de Seguridad Nacional (NSA): interrupción temporal de una red utilizada para comunicaciones clasificadas

Los incidentes ocurrieron en un periodo reducido y generaron cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta de las autoridades y las empresas responsables.

Las afectaciones también alcanzaron a pasajeros, usuarios bancarios y trabajadores que dependen de plataformas digitales para sus actividades cotidianas.

De acuerdo con AP, algunas interrupciones estuvieron relacionadas con problemas de software, actualizaciones y mantenimiento de sistemas.

Hasta el momento, no se ha establecido una causa común que explique todos los incidentes.

Casa Blanca sustituye a Sean Cairncross en medio de cuestionamientos

La salida de Sean Cairncross, quien encabezaba la Oficina del Director Nacional de Ciberseguridad desde agosto de 2025, representa otro cambio dentro del equipo de seguridad tecnológica de Trump.

De acuerdo con Axios y CBS News, funcionarios de la Casa Blanca señalaron que el nuevo jefe de gabinete, Stephen Miller, impulsó su sustitución por considerar que no contaba con la experiencia técnica necesaria para el puesto.

Cairncross había participado en el desarrollo de políticas relacionadas con la inteligencia artificial, la protección de infraestructura crítica y la cooperación con empresas tecnológicas.

En una declaración difundida tras conocerse su salida, el exfuncionario defendió su trabajo y destacó las medidas adoptadas para fortalecer la seguridad digital estadounidense.

La designación de Davies fue respaldada por integrantes del gabinete de Trump, entre ellos el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien destacó su trayectoria profesional.

El cargo de director nacional de ciberseguridad requiere confirmación del Senado para un nombramiento permanente. Davies ocupará inicialmente la responsabilidad de manera interina.

¿Quién es Kirsten Davies, nueva responsable de ciberseguridad de EE. UU.?

Kirsten Davies llega a la Casa Blanca después de ocupar la dirección de información del Departamento de Defensa, donde supervisaba asuntos relacionados con tecnología, sistemas de información y seguridad informática.

Antes de incorporarse al gobierno estadounidense, desempeñó funciones de liderazgo tecnológico y ciberseguridad en empresas como Unilever, Estée Lauder, Barclays Africa, Hewlett Packard Enterprise y Siemens.

También fundó el Institute for Cyber, una organización dedicada a promover la seguridad de las personas en entornos digitales.

Tras conocerse su nombramiento, Davies señaló que Estados Unidos necesita modernizar su infraestructura tecnológica, fortalecer la capacidad de recuperación de sus sistemas y preparar especialistas en ciberseguridad.

La funcionaria planteó que la integración de tecnologías analógicas, digitales y cuánticas representa uno de los desafíos para la seguridad nacional.

Entre sus responsabilidades estará la coordinación de políticas federales de ciberseguridad, así como la colaboración con dependencias gubernamentales y empresas privadas para proteger sistemas estratégicos.

Marco Rubio descarta pruebas de ciberataques coordinados

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró el martes 17 de noviembre que las autoridades no cuentan con información que permita relacionar las interrupciones tecnológicas.

El funcionario afirmó que existe “cero” información que vincule las fallas entre sí o con la intervención de un actor malicioso.

Su declaración respondió a las especulaciones surgidas después de que distintas plataformas y servicios registraran problemas durante la misma semana.

Por su parte, Trump minimizó las interrupciones durante su reciente viaje por Asia, al señalar que este tipo de incidentes pueden ocurrir.

Las autoridades y empresas involucradas han informado sobre problemas técnicos específicos, sin identificar evidencia de una operación coordinada contra los sistemas estadounidenses.

¿Qué sigue para la seguridad digital de Estados Unidos?

La nueva directora interina asumirá la coordinación de la estrategia federal de ciberseguridad en un momento en que las interrupciones han puesto bajo revisión la dependencia de sistemas tecnológicos compartidos.

La Oficina del Director Nacional de Ciberseguridad tiene entre sus funciones asesorar al presidente, coordinar políticas entre agencias federales y supervisar la implementación de la estrategia nacional en esta materia.

Uno de los desafíos consiste en fortalecer la resiliencia de la infraestructura crítica, es decir, la capacidad de los sistemas para mantener o recuperar sus operaciones después de una interrupción.

La administración estadounidense también mantiene pendiente la definición de otros cargos relacionados con la protección de redes gubernamentales y servicios esenciales.

Por ahora, la designación de Davies no implica que las fallas registradas hayan sido provocadas por ataques informáticos, ni que exista una relación comprobada entre los incidentes.

El relevo coloca a una funcionaria con experiencia en seguridad tecnológica al frente de la coordinación federal, mientras continúan las revisiones sobre las interrupciones que afectaron al país.

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