Este viernes 20 de noviembre se lleva a cabo el desfile por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana en la Ciudad de México (CDMX), con la participación de elementos del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. La ceremonia comienza a las 10:00 horas en el Zócalo capitalino y contempla un recorrido hasta el Monumento a la Revolución.

El desfile del 20 de noviembre tiene una duración estimada de dos horas e incluye contingentes militares, representaciones de personajes históricos, caballos, vehículos antiguos y carros alegóricos relacionados con el movimiento revolucionario.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), participan 2 mil 969 elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, además de 486 caballos y 16 vehículos antiguos.

En Uno TV puedes seguir la transmisión en vivo del desfile, así como los detalles del recorrido y la participación de los distintos contingentes.

¿A qué hora comienza el desfile del 20 de noviembre de 2026?

El desfile de la Revolución Mexicana está programado para comenzar a las 10:00 horas de este viernes 20 de noviembre, desde el Zócalo de la Ciudad de México.

La ceremonia conmemora el inicio del movimiento revolucionario de 1910, que comenzó con el levantamiento convocado por Francisco I. Madero contra el gobierno de Porfirio Díaz.

Para esta edición, las autoridades contemplan una duración aproximada de dos horas, por lo que se prevé que el recorrido concluya alrededor de las 12:00 horas. El horario de finalización puede variar conforme avance la ceremonia.

¿Cuál es la ruta del desfile del 20 de noviembre en CDMX?

El recorrido del desfile por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana comienza en el Zócalo capitalino y concluye en el Monumento a la Revolución.

La ruta anunciada contempla las siguientes vialidades:

Zócalo de la Ciudad de México: punto de partida

punto de partida Avenida 5 de Mayo: primer tramo del recorrido

primer tramo del recorrido Avenida Juárez: continuación del desfile

continuación del desfile Paseo de la Reforma: parte final del trayecto

parte final del trayecto Monumento a la Revolución: punto de llegada

El recorrido atraviesa algunas de las principales vialidades del Centro Histórico, por lo que se recomienda considerar posibles restricciones a la circulación vehicular durante el desarrollo del evento.

Sigue el desfile por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana

¿Cuántos militares y contingentes participan en el desfile?

La capitana primero cirujano dentista Marcela Anacali Naranjo García, del Ejército Mexicano, informó en entrevista con Pablo Valdés y Rocío Ireta, en el programa A las Nueve en Uno, que el desfile cuenta con 2 mil 969 participantes de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

El evento está integrado por una descubierta de banderas y 10 contingentes que representan distintos momentos del proceso revolucionario.

Entre los episodios históricos que se presentan se encuentran las huelgas de Cananea y los antecedentes que llevaron a la promulgación de la Constitución Política de 1917.

También se contempla la participación de 16 compañías militares con integrantes caracterizados como villistas, carrancistas, obregonistas y zapatistas.

Estas representaciones permiten mostrar los distintos grupos que participaron en la Revolución Mexicana y los acontecimientos que marcaron el movimiento iniciado en 1910.

Personajes históricos, mujeres revolucionarias y caballos

Uno de los contingentes está dedicado a las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana, con representaciones de Carmen Serdán, Natalia Serdán y Hermila Galindo.

Esta última fue una de las impulsoras del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en México, incluido el derecho al voto.

Durante el desfile también se contempla la representación de figuras históricas como Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, así como la participación de vehículos temáticos y carros alegóricos.

Entre los elementos anunciados se encuentran 486 caballos y 16 vehículos antiguos, que forman parte de las distintas representaciones históricas.

Además, 16 niños del equipo ecuestre de la Secretaría de la Defensa Nacional participan montados a caballo, como parte de las actividades programadas para la conmemoración.

¿Qué se conmemora el 20 de noviembre en México?

Este viernes se cumplen 116 años del inicio de la Revolución Mexicana, movimiento que comenzó el 20 de noviembre de 1910 tras el llamado de Francisco I. Madero a levantarse contra el gobierno de Porfirio Díaz.

La Revolución Mexicana dio paso a una serie de transformaciones políticas y sociales que derivaron, entre otros acontecimientos, en la promulgación de la Constitución de 1917.

Cada año, México conmemora esta fecha mediante ceremonias oficiales y actividades cívicas. En la capital del país, el desfile reúne a integrantes de las Fuerzas Armadas y participantes que representan diferentes episodios del movimiento revolucionario.

La celebración de este viernes permite recordar los acontecimientos y personajes que formaron parte de este periodo de la historia nacional.

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