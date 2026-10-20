Las de hoy | 20 de octubre de 2026

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Uno TV presenta las noticias principales este 20 de otubre de 2026

El Universal: Caso de agentes de la CIA une a Sheinbaum y Maru Campos

Luego del diferendo de abril por el operativo para desmantelar un narcolaboratorio con la participación de agentes de la CIA, la presidenta y la gobernadora abrieron la posibilidad de fincarle otros delitos al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui. Se comprometieron a colaborar en el marco de la ley.

Reforma: Resulta ‘fantasma’ chofer de Taddei

Nadie conoce en el INE a Jonathan Navarrete. Representa empresas y es colaborador de titular electoral, pero no va a oficina.

Milenio Diario: Sheinbaum exculpa a Maru, cesa a Cota Montaño y sostiene a Zoé

Asegura que FGR no tiene hasta ahora pruebas de que la gobernadora haya permitido injerencia de la CIA y ve más cargos contra exfiscal Jáuregui; permanencia de Robledo en el IMSS “no está en duda”.

Excélsior: Educación y salud, prioridades del gasto

“Queda poco margen para maniobrar”. Se recurrirá a austeridad y creatividad para atender demandas de todos los sectores, afirma Monreal; buscarán fondos extra para crisis hídrica en Guadalajara.

La Jornada: “Circo miamense”, cargos contra Raúl Castro: Díaz-Canel

Esta nueva acusación tiene “trasfondo electoral”, señala. Fiscalía de Florida imputa al exmandatario el derribo de 2 avionetas en espacio aéreo de Cuba.

El Financiero: Roza los 110 dólares el crudo Brent, pico de 5 meses

Los precios del petróleo siguen elevados ante noticias de Medio Oriente.

El Economista: Participaciones federales a estados bajan por primera vez en seis años

Disminuyeron 1.8% real a tasa anual entre enero y agosto.

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