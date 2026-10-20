Trabajadores del IMSS se manifestarán frente a Palacio Nacional; estas son las protestas en CDMX este 20 de octubre

Foto: Cuartoscuro

Se registrarán 21 protestas y actividades en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX) este martes 20 de octubre, entre ellas una nueva concentración de trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) frente a Palacio Nacional, en el Centro Histórico.

Habrá nueve concentraciones, dos citas agendadas, cuatro rodadas ciclistas y seis eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Entre las principales protestas y actividades en CDMX destaca una pequeña concentración de trabajadores y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) frente a Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realiza sus conferencias mañaneras, lo que podría causar afectaciones viales en el Centro Histórico este 20 de octubre.

Mapa de principales concentraciones en CDMX. Foto: UnoTV

Marchas y actividades en la CDMX este 20 de octubre

Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social

Hora: 07:30

Lugar: Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Exigen la renuncia del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, por presuntamente violar la legislación laboral y los estatutos del sindicato. También demandan respeto integral a sus derechos laborales, abasto completo y oportuno de insumos y equipo médico de calidad, revalorización de sus contratos colectivos, jubilación digna con garantías, incremento salarial directo al tabulador y el cese de la precarización laboral, la intimidación, las represalias y el acoso sindical y laboral

Aforo: 50

Frente Nacional de Organizaciones para Personas Ciegas y de Baja Visión, A.C.

Hora: 08:00

Lugar: Av. José María Pino Suárez y Venustiano Carranza, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Exigen la restitución de los nueve espacios de venta y comercialización que les fueron retirados a la organización Estudiantes Invidentes de México, A.C.

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades

Aforo: 200

Habitantes de la alcaldía Cuajimalpa

Hora: 10:00

Lugar: Deportivo “La Papa”, Sta. Rita y Camino a Chamixto, Col. Loma del Padre, Alc. Cuajimalpa

Motivo: Realizarán una asamblea para dar a conocer su rechazo a la posible tala de más de 100 árboles en el Bosque del Ocotal, en Cuajimalpa de Morelos, y exigir transparencia, una evaluación técnica independiente y la participación de las comunidades para garantizar la protección del área forestal

Aforo: 80

Colectivo “Señal de Alarma” de la Escuela Nacional Preparatoria No. 8 “Miguel E. Schulz”

Hora: 11:00

Lugar: Parque Victoria, Miguel Ocaranza y Blvd. Adolfo López Mateos, Col. Merced Gómez, Alc. Álvaro Obregón

Motivo: Exigen la destitución de los profesores acusados de presunto acoso sexual, agresiones y conductas abusivas. También demandan que la dirección del plantel deje de encubrir a los docentes señalados y solicitan garantías de seguridad para los estudiantes, dentro y en los alrededores de la escuela, tras diversas agresiones reportadas

Organizaciones en apoyo: Leotardos Rojos, Aquiles, Blazares, Estudiantes Organizados Vallejo, Movimiento Estudiantil Insurya y Colectivo Fénix

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades

Aforo: 70

Plataforma 4:20

Hora: 12:00

Lugar 1: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc

Lugar 2: Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez

Lugar 3: Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero

Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica

Aforo: 45

Colectivo “Génesis”

Hora: 12:00

Lugar: Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, Unión No. 25, Col. Santa Martha Acatitla, Alc. Iztapalapa

Motivo: Exigen justicia para una mujer víctima de violencia familiar y que el presunto responsable sea vinculado a proceso conforme a la ley

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades y que se sumen en apoyo otras colectivas feministas

Aforo: 20

Movimiento Feminista de la Merkadita

Hora: 12:30

Lugar: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Av. Universidad No. 1449, Col. Axotla, Alc. Álvaro Obregón

Motivo: Protestan contra la violencia económica y denuncian los hechos ocurridos el 12 de septiembre en la Alameda Central, durante un operativo policial en el que, presuntamente, hubo uso excesivo de la fuerza y decomiso de pertenencias y mercancías destinadas a la venta de la Merkadita

Organizaciones en apoyo: No se descarta que se sumen otras colectivas feministas

Aforo: 35

Comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa

Hora: 14:00

Lugar: Rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, La Purísima, Col. Leyes de Reforma 1.ª Sección, Alc. Iztapalapa

Motivo: Convocan a una asamblea para organizarse y exigir mejoras en las condiciones universitarias, incluyendo el acceso a alimentos suficientes y seguros, baños y bebederos dignos, internet de calidad y atención a la situación de la biblioteca

Aforo: 80

Activistas por los derechos de los animales

Hora: 15:00

Lugar: Senado de la República, Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Colocarán un memorial por los 14 mil 23 perros y gatos sacrificados durante dos periodos de gobierno (2019-2024) en el municipio de Tecámac, Estado de México. Además, exigirán que se inicie un procedimiento de juicio político y desafuero contra la exalcaldesa y actual senadora que, según la convocatoria, instruyó realizar estos actos. La agenda señala que la legisladora justificó la medida argumentando que se realizó conforme a las normas oficiales mexicanas y que respondió a situaciones de riesgo para la población

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades

Aforo: 50

Citas agendadas para hoy

Choferes y trabajadores de la Ruta 1

Hora: 10:00

Lugar: Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Av. Álvaro Obregón No. 269, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Se manifiestan en contra del operativo realizado por el INVEA y la SEMOVI, así como del retiro y traslado al corralón de sus camiones por no contar con concesión vigente

Aforo: 30

Habitantes de la comunidad Cruz Fandango, estado de Guerrero

Hora: 12:00

Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Denuncian haber sido despojados de sus tierras por parte de los pobladores de la comunidad vecina de Cuyuxtláhuac, municipio de Alcozauca

Aforo: 20

Rodadas ciclistas

Ciclópolis

Hora: 06:00

Lugar: Sucursal “Ciclópolis Coyoacán”, Av. Miguel Ángel de Quevedo No. 287, Col. Romero de Terreros, Alc. Coyoacán

Destino: “Y” del Ajusco, carretera Picacho-Ajusco km 15, Col. Ampliación San Miguel Ajusco, Alc. Tlalpan

Aforo: 35

Amigos en Bici

Hora: 09:00

Lugar: Parque Hundido “Luis G. Urbina”, Av. Insurgentes Sur y Av. Porfirio Díaz, Col. Extremadura Insurgentes, Alc. Benito Juárez

Destino: Instituto Nacional de Cancerología, Av. San Fernando No. 22, Col. Belisario Domínguez, Alc. Tlalpan

Motivo: En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, realizarán una rodada para concientizar sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano de esta enfermedad

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el trayecto y que se sumen en apoyo otros clubes ciclistas

Aforo: 50

Galactibikers

Hora: 19:45 y 20:15

Lugar 1: Deportivo Miguel Alemán, Lindavista, Col. Lindavista, Alc. Gustavo A. Madero

Lugar 2: Jardín Euzkaro y Calz. de los Misterios, Col. Tepeyac Insurgentes, Alc. Gustavo A. Madero

Destino: Callejón del Niño Perdido y Eje Central, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc

Aforo: 25

Team Monas Bikers

Hora: 21:30

Lugar: Letras de Tlatelolco, Av. Ricardo Flores Magón y Av. Paseo de la Reforma, Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc

Destino: Monumento a Santa Muerte, Av. José López Portillo No. 291, Col. San Mateo Cuautepec, Tultitlán, Estado de México

Aforo: 25

Actividades culturales para hoy

XLIX Feria Nacional del Mole 2026

Hora: Durante el día

Lugar: Pueblo de San Pedro Atocpan, Alc. Milpa Alta

Fecha: Del 3 al 25 de octubre de 2026

Aforo: 5,000

Festival de Flores de Cempasúchil

Hora: Durante el día

Lugar: Av. Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete, Alc. Cuauhtémoc

Fecha: Del 9 al 25 de octubre de 2026

Exhibición de Alebrijes Monumentales del Museo de Arte Popular 2026 en Ciudad de México

Hora: Durante el día

Lugar: Ambas aceras de Av. Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la Estela de Luz, Alc. Cuauhtémoc

Fecha: Del 17 de octubre al 8 de noviembre de 2026

Aforo: 30,000

Festival del Terror (evento privado)

Hora: 10:00

Lugar: Six Flags México, Alc. Tlalpan

Fecha: Del 3 de septiembre al 16 de noviembre de 2026

Aforo: 15,000

Conferencia de prensa de Gepe (evento privado)

Hora: 12:00

Lugar: Teatro Metropólitan, Alc. Cuauhtémoc

Aforo: 150

Actividad deportiva

Lucha libre profesional

Hora: 19:30

Lugar: Arena México, Alc. Cuauhtémoc

Aforo: 4,000

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