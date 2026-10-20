Trabajadores del IMSS se manifestarán frente a Palacio Nacional; estas son las protestas en CDMX este 20 de octubre
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Se registrarán 21 protestas y actividades en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX) este martes 20 de octubre, entre ellas una nueva concentración de trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) frente a Palacio Nacional, en el Centro Histórico.
Habrá nueve concentraciones, dos citas agendadas, cuatro rodadas ciclistas y seis eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Entre las principales protestas y actividades en CDMX destaca una pequeña concentración de trabajadores y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) frente a Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realiza sus conferencias mañaneras, lo que podría causar afectaciones viales en el Centro Histórico este 20 de octubre.
Marchas y actividades en la CDMX este 20 de octubre
Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social
- Hora: 07:30
- Lugar: Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen la renuncia del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, por presuntamente violar la legislación laboral y los estatutos del sindicato. También demandan respeto integral a sus derechos laborales, abasto completo y oportuno de insumos y equipo médico de calidad, revalorización de sus contratos colectivos, jubilación digna con garantías, incremento salarial directo al tabulador y el cese de la precarización laboral, la intimidación, las represalias y el acoso sindical y laboral
- Aforo: 50
Frente Nacional de Organizaciones para Personas Ciegas y de Baja Visión, A.C.
- Hora: 08:00
- Lugar: Av. José María Pino Suárez y Venustiano Carranza, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen la restitución de los nueve espacios de venta y comercialización que les fueron retirados a la organización Estudiantes Invidentes de México, A.C.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades
- Aforo: 200
Habitantes de la alcaldía Cuajimalpa
- Hora: 10:00
- Lugar: Deportivo “La Papa”, Sta. Rita y Camino a Chamixto, Col. Loma del Padre, Alc. Cuajimalpa
- Motivo: Realizarán una asamblea para dar a conocer su rechazo a la posible tala de más de 100 árboles en el Bosque del Ocotal, en Cuajimalpa de Morelos, y exigir transparencia, una evaluación técnica independiente y la participación de las comunidades para garantizar la protección del área forestal
- Aforo: 80
Colectivo “Señal de Alarma” de la Escuela Nacional Preparatoria No. 8 “Miguel E. Schulz”
- Hora: 11:00
- Lugar: Parque Victoria, Miguel Ocaranza y Blvd. Adolfo López Mateos, Col. Merced Gómez, Alc. Álvaro Obregón
- Motivo: Exigen la destitución de los profesores acusados de presunto acoso sexual, agresiones y conductas abusivas. También demandan que la dirección del plantel deje de encubrir a los docentes señalados y solicitan garantías de seguridad para los estudiantes, dentro y en los alrededores de la escuela, tras diversas agresiones reportadas
- Organizaciones en apoyo: Leotardos Rojos, Aquiles, Blazares, Estudiantes Organizados Vallejo, Movimiento Estudiantil Insurya y Colectivo Fénix
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades
- Aforo: 70
Plataforma 4:20
- Hora: 12:00
- Lugar 1: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc
- Lugar 2: Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez
- Lugar 3: Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero
- Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica
- Aforo: 45
Colectivo “Génesis”
- Hora: 12:00
- Lugar: Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, Unión No. 25, Col. Santa Martha Acatitla, Alc. Iztapalapa
- Motivo: Exigen justicia para una mujer víctima de violencia familiar y que el presunto responsable sea vinculado a proceso conforme a la ley
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades y que se sumen en apoyo otras colectivas feministas
- Aforo: 20
Movimiento Feminista de la Merkadita
- Hora: 12:30
- Lugar: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Av. Universidad No. 1449, Col. Axotla, Alc. Álvaro Obregón
- Motivo: Protestan contra la violencia económica y denuncian los hechos ocurridos el 12 de septiembre en la Alameda Central, durante un operativo policial en el que, presuntamente, hubo uso excesivo de la fuerza y decomiso de pertenencias y mercancías destinadas a la venta de la Merkadita
- Organizaciones en apoyo: No se descarta que se sumen otras colectivas feministas
- Aforo: 35
Comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa
- Hora: 14:00
- Lugar: Rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, La Purísima, Col. Leyes de Reforma 1.ª Sección, Alc. Iztapalapa
- Motivo: Convocan a una asamblea para organizarse y exigir mejoras en las condiciones universitarias, incluyendo el acceso a alimentos suficientes y seguros, baños y bebederos dignos, internet de calidad y atención a la situación de la biblioteca
- Aforo: 80
Activistas por los derechos de los animales
- Hora: 15:00
- Lugar: Senado de la República, Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Colocarán un memorial por los 14 mil 23 perros y gatos sacrificados durante dos periodos de gobierno (2019-2024) en el municipio de Tecámac, Estado de México. Además, exigirán que se inicie un procedimiento de juicio político y desafuero contra la exalcaldesa y actual senadora que, según la convocatoria, instruyó realizar estos actos. La agenda señala que la legisladora justificó la medida argumentando que se realizó conforme a las normas oficiales mexicanas y que respondió a situaciones de riesgo para la población
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades
- Aforo: 50
Citas agendadas para hoy
Choferes y trabajadores de la Ruta 1
- Hora: 10:00
- Lugar: Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Av. Álvaro Obregón No. 269, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Se manifiestan en contra del operativo realizado por el INVEA y la SEMOVI, así como del retiro y traslado al corralón de sus camiones por no contar con concesión vigente
- Aforo: 30
Habitantes de la comunidad Cruz Fandango, estado de Guerrero
- Hora: 12:00
- Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Denuncian haber sido despojados de sus tierras por parte de los pobladores de la comunidad vecina de Cuyuxtláhuac, municipio de Alcozauca
- Aforo: 20
Rodadas ciclistas
Ciclópolis
- Hora: 06:00
- Lugar: Sucursal “Ciclópolis Coyoacán”, Av. Miguel Ángel de Quevedo No. 287, Col. Romero de Terreros, Alc. Coyoacán
- Destino: “Y” del Ajusco, carretera Picacho-Ajusco km 15, Col. Ampliación San Miguel Ajusco, Alc. Tlalpan
- Aforo: 35
Amigos en Bici
- Hora: 09:00
- Lugar: Parque Hundido “Luis G. Urbina”, Av. Insurgentes Sur y Av. Porfirio Díaz, Col. Extremadura Insurgentes, Alc. Benito Juárez
- Destino: Instituto Nacional de Cancerología, Av. San Fernando No. 22, Col. Belisario Domínguez, Alc. Tlalpan
- Motivo: En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, realizarán una rodada para concientizar sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano de esta enfermedad
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el trayecto y que se sumen en apoyo otros clubes ciclistas
- Aforo: 50
Galactibikers
- Hora: 19:45 y 20:15
- Lugar 1: Deportivo Miguel Alemán, Lindavista, Col. Lindavista, Alc. Gustavo A. Madero
- Lugar 2: Jardín Euzkaro y Calz. de los Misterios, Col. Tepeyac Insurgentes, Alc. Gustavo A. Madero
- Destino: Callejón del Niño Perdido y Eje Central, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc
- Aforo: 25
Team Monas Bikers
- Hora: 21:30
- Lugar: Letras de Tlatelolco, Av. Ricardo Flores Magón y Av. Paseo de la Reforma, Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc
- Destino: Monumento a Santa Muerte, Av. José López Portillo No. 291, Col. San Mateo Cuautepec, Tultitlán, Estado de México
- Aforo: 25
Actividades culturales para hoy
XLIX Feria Nacional del Mole 2026
- Hora: Durante el día
- Lugar: Pueblo de San Pedro Atocpan, Alc. Milpa Alta
- Fecha: Del 3 al 25 de octubre de 2026
- Aforo: 5,000
Festival de Flores de Cempasúchil
- Hora: Durante el día
- Lugar: Av. Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete, Alc. Cuauhtémoc
- Fecha: Del 9 al 25 de octubre de 2026
Exhibición de Alebrijes Monumentales del Museo de Arte Popular 2026 en Ciudad de México
- Hora: Durante el día
- Lugar: Ambas aceras de Av. Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la Estela de Luz, Alc. Cuauhtémoc
- Fecha: Del 17 de octubre al 8 de noviembre de 2026
- Aforo: 30,000
Festival del Terror (evento privado)
- Hora: 10:00
- Lugar: Six Flags México, Alc. Tlalpan
- Fecha: Del 3 de septiembre al 16 de noviembre de 2026
- Aforo: 15,000
Conferencia de prensa de Gepe (evento privado)
- Hora: 12:00
- Lugar: Teatro Metropólitan, Alc. Cuauhtémoc
- Aforo: 150
Actividad deportiva
Lucha libre profesional
- Hora: 19:30
- Lugar: Arena México, Alc. Cuauhtémoc
- Aforo: 4,000
Anticipa tus traslados y toma rutas alternas para evitar tráfico en la CDMX por las protestas y actividades de este 20 de octubre.
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