Se pronostican lluvias y temperaturas de hasta 25 grados en CDMX este martes
Además de las lluvias, el SMN estima rachas de viento que alcanzarán velocidades de 40 km/h.
Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de México tendrá lluvias a lo largo de este martes 20 de octubre, como parte del frente frío 2,
Por otra parte, la temperatura volverá a aumentar ligeramente, pues se estiman máximas de 25 °C hacia la tarde.
Calor, vientos y lluvias para este martes 20 de octubre
El SMN mencionó que, por la mañana, el cielo se mantendrá nublado, con niebla y con ambiente frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 10 a 12 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 6 a 8 °C.
Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 23 a 25 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 20 a 22 °C. En la capital se prevén lluvias aisladas y en el Estado de México se estiman chubascos.
Asimismo, este 20 de octubre se esperan rachas de viento con dirección norte, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.
Recomendaciones ante las lluvias:
En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:
- No tires basura en las calles y mantén limpias coladeras y banquetas
- Evita zonas lodosas o inundadas
- Si manejas, enciende tus intermitentes, reduce la velocidad y evita que los vidrios se empañen
- Evita pisar cables de electricad caídos
- En caso de necesitar ayudar, marca al 911
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.