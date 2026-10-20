Se pronostican lluvias y temperaturas de hasta 25 grados en CDMX este martes

Lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de México tendrá lluvias a lo largo de este martes 20 de octubre, como parte del frente frío 2,

Por otra parte, la temperatura volverá a aumentar ligeramente, pues se estiman máximas de 25 °C hacia la tarde.

Esta noche predomina cielo medio nublado, con algunas lloviznas.



Mañana, martes, se prevé amanecer fresco, muy frío en zonas altas; por la tarde, ambiente cálido y chubascos.



🌡 #Temperatura actual: 19 °C#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/txrvTeNqcF — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 20, 2026

Calor, vientos y lluvias para este martes 20 de octubre

El SMN mencionó que, por la mañana, el cielo se mantendrá nublado, con niebla y con ambiente frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 10 a 12 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 6 a 8 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 23 a 25 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 20 a 22 °C. En la capital se prevén lluvias aisladas y en el Estado de México se estiman chubascos.

Asimismo, este 20 de octubre se esperan rachas de viento con dirección norte, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Recomendaciones ante las lluvias:

En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

No tires basura en las calles y mantén limpias coladeras y banquetas

Evita zonas lodosas o inundadas

Si manejas, enciende tus intermitentes, reduce la velocidad y evita que los vidrios se empañen

Evita pisar cables de electricad caídos

En caso de necesitar ayudar, marca al 911

Para esta tarde, se pronostican #lluvias en la Ciudad de México. Toma precauciones para prevenir riesgos si te encuentras en exteriores, en casa o si conduces un vehículo.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/V3wAsQQGV5 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 19, 2026

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