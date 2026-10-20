A las Nueve en Uno: toda la información y más | Martes 20 de octubre de 2026

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:

✔️ Grecia Quiroz enfrenta señalamientos por el supuesto apoyo legal a escoltas detenidos en el caso del asesinato de Carlos Manzo

✔️ Leonel Godoy anuncia acciones legales contra Grecia Quiroz y pide investigar a Juan Manzo por acusaciones relacionadas con el crimen de Uruapan

✔️ Guarderías subrogadas del IMSS advierten sobre posibles cierres si no se renuevan sus contratos

✔️ Uber busca claridad jurídica para operar en Tulum, Quintana Roo, por las restricciones locales

✔️ Jalisco reporta otros 10 detenidos tras la marcha por agua limpia en Guadalajara, que terminó con daños en edificios públicos

✔️ Dos trabajadores mueren en un accidente dentro de una mina en Pachuca, Hidalgo; investigan las causas

✔️ Pemex controla un incendio en una plataforma frente a Campeche; no se reportan lesionados

✔️ Trabajadores del IMSS convocan a una protesta frente a Palacio Nacional para presentar sus demandas laborales

✔️ México restringe importaciones de productos avícolas de Brasil tras detectarse un brote sanitario

✔️ Restaurantes de Ciudad de México prevén una derrama de 1,500 millones de pesos por el Día de Muertos y la Fórmula 1

✔️ Integrantes europeos de la FIFA piden aclaraciones sobre gastos y pagos relacionados con Gianni Infantino

✔️ Migrantes optan por regresar a sus países ante el temor a operativos del ICE en Estados Unidos

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