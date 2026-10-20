A las Nueve en Uno: toda la información y más | Martes 20 de octubre de 2026
A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno.
A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:
✔️ Grecia Quiroz enfrenta señalamientos por el supuesto apoyo legal a escoltas detenidos en el caso del asesinato de Carlos Manzo
✔️ Leonel Godoy anuncia acciones legales contra Grecia Quiroz y pide investigar a Juan Manzo por acusaciones relacionadas con el crimen de Uruapan
✔️ Guarderías subrogadas del IMSS advierten sobre posibles cierres si no se renuevan sus contratos
✔️ Uber busca claridad jurídica para operar en Tulum, Quintana Roo, por las restricciones locales
✔️ Jalisco reporta otros 10 detenidos tras la marcha por agua limpia en Guadalajara, que terminó con daños en edificios públicos
✔️ Dos trabajadores mueren en un accidente dentro de una mina en Pachuca, Hidalgo; investigan las causas
✔️ Pemex controla un incendio en una plataforma frente a Campeche; no se reportan lesionados
✔️ Trabajadores del IMSS convocan a una protesta frente a Palacio Nacional para presentar sus demandas laborales
✔️ México restringe importaciones de productos avícolas de Brasil tras detectarse un brote sanitario
✔️ Restaurantes de Ciudad de México prevén una derrama de 1,500 millones de pesos por el Día de Muertos y la Fórmula 1
✔️ Integrantes europeos de la FIFA piden aclaraciones sobre gastos y pagos relacionados con Gianni Infantino
✔️ Migrantes optan por regresar a sus países ante el temor a operativos del ICE en Estados Unidos
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