¡No dejes el paraguas! Se prevé lluvia en 31 estados este martes por frente frío 2

Lluvias en México. Foto: Cuartoscuro

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 20 de octubre se prevén lluvias en 31 estados de México, las cuales alcanzarán puntuales torrenciales.

Trudy se debilitó a baja presión remanente. Tras ello, dejó de afectar las costas mexicanas luego de varios días de lluvias intensas, alto oleaje y rachas de viento.

En contraparte, para este martes, el frente frío 2 continuará afectando el país, junto a la masa de aire polar. Por ello, se prevén lluvias en casi todo el país y bajas temperaturas en ocho estados.

¿Dónde lloverá este martes 20 de octubre?

Lluvia intensa con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)

Veracruz

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Tabasco

Oaxaca

Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Chihuahua

Durango

Tamaulipas

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Puebla

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Sinaloa

Zacatecas

Nayarit

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Guanajuato

Hidalgo

Tlaxcala

Estado de México

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Aguascalientes

Ciudad de México

Morelos

Querétaro

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 20 de octubre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Sinaloa y Sonora

Sinaloa y Sonora 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Veracruz

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Veracruz y Oaxaca

: Veracruz y Oaxaca Vientos de 40 a 60 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleajes de 2.0 a 3.0 metro de altura: costas de Veracruz, Yucatán y Oaxaca

costas de Veracruz, Yucatán y Oaxaca Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 5 a 7 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos.

Mínima de 5 a 7 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío, niebla y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos. Temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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