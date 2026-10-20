¡No dejes el paraguas! Se prevé lluvia en 31 estados este martes por frente frío 2
Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 20 de octubre se prevén lluvias en 31 estados de México, las cuales alcanzarán puntuales torrenciales.
Trudy se debilitó a baja presión remanente. Tras ello, dejó de afectar las costas mexicanas luego de varios días de lluvias intensas, alto oleaje y rachas de viento.
En contraparte, para este martes, el frente frío 2 continuará afectando el país, junto a la masa de aire polar. Por ello, se prevén lluvias en casi todo el país y bajas temperaturas en ocho estados.
¿Dónde lloverá este martes 20 de octubre?
Lluvia intensa con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)
- Veracruz
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Tabasco
- Oaxaca
- Chiapas
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Chihuahua
- Durango
- Tamaulipas
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Puebla
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California Sur
- Sinaloa
- Zacatecas
- Nayarit
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Estado de México
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Sonora
- Aguascalientes
- Ciudad de México
- Morelos
- Querétaro
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 20 de octubre?
Temperaturas máximas esperadas:
- 35 a 40 °C: Sinaloa y Sonora
- 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Veracruz
Vientos y oleaje:
- Viento de 50 a 70 km/h: Veracruz y Oaxaca
- Vientos de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Oleajes de 2.0 a 3.0 metro de altura: costas de Veracruz, Yucatán y Oaxaca
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 5 a 7 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío, niebla y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos. Temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.