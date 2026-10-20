¡No dejes el paraguas! Se prevé lluvia en 31 estados este martes por frente frío 2

| 04:40 | Ángel Sánchez | Uno TV

Lluvias en México. Foto: Cuartoscuro

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 20 de octubre se prevén lluvias en 31 estados de México, las cuales alcanzarán puntuales torrenciales.

Trudy se debilitó a baja presión remanente. Tras ello, dejó de afectar las costas mexicanas luego de varios días de lluvias intensas, alto oleaje y rachas de viento.

En contraparte, para este martes, el frente frío 2 continuará afectando el país, junto a la masa de aire polar. Por ello, se prevén lluvias en casi todo el país y bajas temperaturas en ocho estados.

¿Dónde lloverá este martes 20 de octubre?

Lluvia intensa con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)

  • Veracruz

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Tabasco
  • Oaxaca
  • Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Chihuahua
  • Durango
  • Tamaulipas
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Puebla
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Baja California Sur
  • Sinaloa
  • Zacatecas
  • Nayarit
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Guanajuato
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Estado de México

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Sonora
  • Aguascalientes
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Querétaro

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 20 de octubre?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 35 a 40 °C: Sinaloa y Sonora
  • 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Veracruz

Vientos y oleaje:

  • Viento de 50 a 70 km/h: Veracruz y Oaxaca
  • Vientos de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • Oleajes de 2.0 a 3.0 metro de altura: costas de Veracruz, Yucatán y Oaxaca
  • Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 5 a 7 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío, niebla y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos. Temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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