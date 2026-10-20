Francia tendrá nuevos toques de queda localizados este martes, según se requiera

Foto: AFP

Francia aplicará “nuevos toques de queda” la noche del martes “allí donde la situación lo requiera”, anunció el primer ministro Sébastien Lecornu, al día siguiente de que varias ciudades, incluida París, impusieran esa medida de forma localizada para prevenir desórdenes.

“Esta noche se decidirán nuevos toques de queda allí donde la situación lo requiera”, escribió el jefe de gobierno en X, y consideró que estos “contribuyeron a la calma” la noche del lunes. La decisión la tomarán los prefectos, “en coordinación con los alcaldes”, añadió.

La noche fue tranquila en el conjunto de Francia, según confirmaron la Policía y la Gendarmería. Varios municipios, como París, Lyon, Lille, Burdeos y Niza, decretaron toques de queda en determinadas zonas concretas en respuesta a la jornada de movilización contra la carestía de la vida del 17 de octubre, que quedó empañada por escenas de una extrema violencia y saqueos.

A la par, un helicóptero de la gendarmería sobrevoló el centro de París por la noche, con un gran foco, para controlar el cumplimiento del toque de queda.

El alcalde de la capital francesa, el socialista Emmanuel Grégoire, consideró el lunes por la noche que el toque de queda “debe ser algo excepcional” y “no convertirse en una respuesta duradera a la crisis que atravesamos, ni obstaculizar desproporcionadamente la libertad de circulación”.

El movimiento de los “chalecos amarillos”, que llamó a la población a manifestarse el pasado 17 de octubre, anunció que el próximo sábado habrá más protestas. Las principales organizaciones estudiantiles también llamaron a manifestar de nuevo el sábado para reclamar mejores condiciones en los liceos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.