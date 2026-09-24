Las de hoy | 24 de septiembre de 2026

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 24 de septiembre de 2026

El Universal: México y Corea van contra narcotráfico y trata de personas

El presidente de Corea dice que para enfrentar delitos transnacionales como fraude en línea, narcotráfico y trata de personas es necesario reforzar la coordinación entre autoridades de seguridad de ambos países.

Reforma: Cae alcalde morenista por narco y extorsión

Detienen a edil de Juchitán; protestan policías por captura.

Excélsior: Cae alcalde de Juchitán; lo ligan a célula criminal

El presidente municipal está señalado de presuntos nexos con una red de extorsión; tras su detención, policías del municipio intentaron liberarlo y mototaxis bloquearon vías.

Milenio Diario: Con la oferta de pena capital por tráfico de fentanilo llega Xi a Estados Unidos

China admite “daño real y potencial” y endurece castigos por contrabando, venta, fabricación y posesión.

La Jornada: Diría que es difícil vivir junto a un país de adictos… “No lo diré”

Sheinbaum responde a Trump.

El Financiero: Registra el peso su peor caída en 6 meses; brinca el dólar a 17.51 pesos

La moneda mexicana sucumbió ante la fortaleza de la divisa verde y el incremento de tasas en bonos de Estados Unidos.

El Economista: Moneda mexicana se enfría; tipo de cambio se ubica en 17.56 pesos por dólar

En el mes ha perdido más de 3% ante la divisa de Estados Unidos.

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