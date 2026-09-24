Las de hoy | 24 de septiembre de 2026
Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV. Uno TV presenta las noticias principales este 24 de septiembre de 2026 El presidente de Corea dice que para enfrentar delitos transnacionales como fraude en línea, narcotráfico y trata de personas es necesario reforzar la coordinación entre autoridades de seguridad de ambos países. Detienen a edil […]
Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 24 de septiembre de 2026
- El Universal: México y Corea van contra narcotráfico y trata de personas
El presidente de Corea dice que para enfrentar delitos transnacionales como fraude en línea, narcotráfico y trata de personas es necesario reforzar la coordinación entre autoridades de seguridad de ambos países.
- Reforma: Cae alcalde morenista por narco y extorsión
Detienen a edil de Juchitán; protestan policías por captura.
- Excélsior: Cae alcalde de Juchitán; lo ligan a célula criminal
El presidente municipal está señalado de presuntos nexos con una red de extorsión; tras su detención, policías del municipio intentaron liberarlo y mototaxis bloquearon vías.
- Milenio Diario: Con la oferta de pena capital por tráfico de fentanilo llega Xi a Estados Unidos
China admite “daño real y potencial” y endurece castigos por contrabando, venta, fabricación y posesión.
- La Jornada: Diría que es difícil vivir junto a un país de adictos… “No lo diré”
Sheinbaum responde a Trump.
- El Financiero: Registra el peso su peor caída en 6 meses; brinca el dólar a 17.51 pesos
La moneda mexicana sucumbió ante la fortaleza de la divisa verde y el incremento de tasas en bonos de Estados Unidos.
- El Economista: Moneda mexicana se enfría; tipo de cambio se ubica en 17.56 pesos por dólar
En el mes ha perdido más de 3% ante la divisa de Estados Unidos.
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