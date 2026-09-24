Sin ellos en la alianza, Morena puede perder hasta 12 gubernaturas en 20, le advierte el PT

Foto: Cuartoscuro

El Partido del Trabajo (PT) continúa en franca rebeldía contra la 4T con declaraciones incendiarias. Otra vez su líder en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, advirtió que Morena podría perder hasta 12 gubernaturas si les siguen “haciendo el feo“.

“No nos da para ganar una gubernatura, pero sí nos da para hacer perder 7, 8, hasta 12; o sea que, deben ver para el otro lado, como pasa aquí en la Cámara de Diputados, sin el PT no salen las dos terceras partes, y bueno, ya lo vieron también; si no reflexionan entonces uno qué hace, están arriba del ladrillo” Reginaldo Sandoval / coordinador PT, Diputados

Agregó que ir juntos en las elecciones de 2027 depende más de Morena que del propio PT.

“No depende de nosotros, si da eso o no, ya he explicado que depende de Morena, como aliado mayor y como el responsable, digamos, pues de tener mayor apertura, mayor sensibilidad, mayor inclusión, mayor diálogo; entonces depende más de eso y a nosotros nos parece que pues sí nos maltratan” Reginaldo Sandoval / coordinador PT, Diputados

Además, explicó que el acuerdo con Morena fue que, una vez que terminara su proceso interno, habría otro con los aliados.

“El acuerdo que tuvimos es tener una encuesta espejo, pero la encuesta espejo no debe estar bajo el control de lo que tiene Morena… el acuerdo era que participaran compañeros del PT y del Verde en el comité técnico de las encuestas, pues nunca nos han pelado ni nos han invitado” Reginaldo Sandoval / coordinador PT, Diputados

Asimismo, hizo un llamado al Partido Verde a que se rebele.

“Esperamos que se ponga las pilas el Verde, porque parecía que el Verde sigue ahí, y ya juntos el Verde y el PT hacemos más fuercita; aquí la unidad es la que hace que cambien las cosas, sí invitamos al Verde a que reflexione” Reginaldo Sandoval / coordinador PT, Diputados

Por último, acusó que la presidenta actual de Morena, Ariadna Montiel, no ha cumplido el acuerdo y, en ese sentido, extrañan el liderazgo de Mario Delgado.

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