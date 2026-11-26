Las de hoy | 26 de noviembre de 2026
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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 26 de noviembre de 2026
- El Universal: Desoyen las alertas y dan más contratos a Black Ecco
En lo que va de 2026, este conglomerado ha recibido 389 millones de pesos en contratos con el Gobierno federal, pese a que en febrero de este año la Auditoría Superior advirtió sobre simulación de competencia, procedimientos de responsabilidad administrativa, alertas de sobreprecios y rechazos en procesos de compra pública.
- Reforma: Da IMSS-Bienestar 5 mmdp a “fantasma”
Adjudican más de 210 contratos los negocios de exmorenista.
- Milenio: Texas remató a Musk terrenos fronterizos en apenas 10 dólares
De acuerdo con la escritura de la transacción, los cuatro predios están entre las casas del complejo de Starbase, a cinco kilómetros y medio del río Bravo.
- La Jornada: La Casa de Moneda, en la mira por corrupción
Detecta anomalías en planta de acuñación en SLP.
- Excélsior: México se salva de los nuevos aranceles de EU
Junto con Noruega, nuestro país quedó fuera, por ahora, de los gravámenes anunciados ayer por el Gobierno de Trump a socios comerciales; continúan las negociaciones.
- El Financiero: Esquiva México nuevos aranceles de Trump
Anunció gravámenes de 15 a 35% para 14 economías por “sobrecapacidad”.
- El Economista: Se generaron 376,588 empleos en el país durante enero-septiembre
Del total, 226,000 fueron en el sector informal: Inegi.
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