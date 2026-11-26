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Uno TV presenta las noticias principales este 26 de noviembre de 2026

El Universal: Desoyen las alertas y dan más contratos a Black Ecco

En lo que va de 2026, este conglomerado ha recibido 389 millones de pesos en contratos con el Gobierno federal, pese a que en febrero de este año la Auditoría Superior advirtió sobre simulación de competencia, procedimientos de responsabilidad administrativa, alertas de sobreprecios y rechazos en procesos de compra pública.

Desoyen las alertas y dan más contratos a Black Ecco En lo que va de 2026, este conglomerado ha recibido 389 millones de pesos en contratos con el Gobierno federal, pese a que en febrero de este año la Auditoría Superior advirtió sobre simulación de competencia, procedimientos de responsabilidad administrativa, alertas de sobreprecios y rechazos en procesos de compra pública. Reforma: Da IMSS-Bienestar 5 mmdp a “fantasma”

Adjudican más de 210 contratos los negocios de exmorenista.

Da IMSS-Bienestar 5 mmdp a “fantasma” Adjudican más de 210 contratos los negocios de exmorenista. Milenio: Texas remató a Musk terrenos fronterizos en apenas 10 dólares

De acuerdo con la escritura de la transacción, los cuatro predios están entre las casas del complejo de Starbase, a cinco kilómetros y medio del río Bravo.

Texas remató a Musk terrenos fronterizos en apenas 10 dólares De acuerdo con la escritura de la transacción, los cuatro predios están entre las casas del complejo de Starbase, a cinco kilómetros y medio del río Bravo. La Jornada: La Casa de Moneda, en la mira por corrupción

Detecta anomalías en planta de acuñación en SLP.

La Casa de Moneda, en la mira por corrupción Detecta anomalías en planta de acuñación en SLP. Excélsior: México se salva de los nuevos aranceles de EU

Junto con Noruega, nuestro país quedó fuera, por ahora, de los gravámenes anunciados ayer por el Gobierno de Trump a socios comerciales; continúan las negociaciones.

México se salva de los nuevos aranceles de EU Junto con Noruega, nuestro país quedó fuera, por ahora, de los gravámenes anunciados ayer por el Gobierno de Trump a socios comerciales; continúan las negociaciones. El Financiero: Esquiva México nuevos aranceles de Trump

Anunció gravámenes de 15 a 35% para 14 economías por “sobrecapacidad”.

Esquiva México nuevos aranceles de Trump Anunció gravámenes de 15 a 35% para 14 economías por “sobrecapacidad”. El Economista: Se generaron 376,588 empleos en el país durante enero-septiembre

Del total, 226,000 fueron en el sector informal: Inegi.

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