Foto: AFP

Las autoridades tailandesas informaron este jueves de una fuerte explosión de petróleo en Bangkok, donde reporteros vieron una enorme bola de fuego y una columna de humo elevarse en el cielo de la capital.

La explosión hizo retumbar las puertas a kilómetros de distancia del lugar, un complejo en el este de Bangkok gestionado por el conglomerado energético tailandés Bangchak Corporation, señalaron periodistas.

“Se ha producido una explosión en el depósito de petróleo de Bangchak”, indicó la Oficina del Distrito de Bangna en su página de Facebook, quien instó a los ciudadanos a “evacuar el área inmediatamente”.

Las llamas se alzaban muy por encima del depósito, del que nacía una humareda negra que se extendía por el horizonte de la capital tailandesa. En la zona se escuchaban las sirenas de los vehículos de emergencia que se dirigían al lugar.

Smoke rises from a fire at an oil refinery in Bangkok’s Phra Khanong district, Thailand. pic.twitter.com/PoUxqorVJQ — Open Source Intel (@Osint613) November 26, 2026

Por el momento no hubo reportes de víctimas, ni se pudo contactar con los bomberos ni con la oficina del distrito para obtener más detalles.

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