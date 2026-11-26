Movilización por el 25N. Foto: Cuartoscuro

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) informó que, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la movilización 25N provocó al sector comercio de la capital pérdidas equivalentes a 19 millones 826 mil pesos, por ventas no realizadas.

¿Qué zonas de la CDMX reportaron comercios afectados por el 25N?

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX, informó que 4 mil 80 establecimientos resultaron afectados por los cierres preventivos, la menor afluencia de clientes y las interrupciones en la circulación durante la movilización.

Los comercios se ubican en Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central, 5 de Mayo y el primer cuadro del Centro Histórico.

Comercios gastaron 34.8 millones de pesos en medidas de protección

Además de las ventas no realizadas, los negocios destinaron 34 millones 841 mil pesos a instalar tapiales y vallas, reforzar la seguridad privada y aplicar otras medidas para proteger a trabajadores y clientes, según el organismo empresarial.

Gutiérrez Camposeco afirmó que la Canaco respeta el derecho a la libre manifestación y respalda la exigencia de erradicar la violencia contra las mujeres. También pidió que las movilizaciones se desarrollen con respeto a terceros y sin afectar la actividad comercial de la capital.

Finalmente, la Canaco CDMX reitera su disposición para continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México en el diseño de protocolos preventivos más eficaces, que permitan garantizar tanto la libre expresión, la continuidad operativa del comercio formal y la seguridad.

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