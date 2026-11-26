La mañanera de Claudia Sheinbaum, 26 de noviembre de 2026
Entérate de los principales temas abordados por la presidenta y su gabinete este jueves.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este jueves 26 de noviembre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 26 de noviembre de 2026
La presidenta recibió una carta de la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas, donde destacaron que, durante años, los fabricantes mexicanos han sido desplazados en las compras públicas federales, estatales y locales por intermediarios “que no tienen planta, maquinaria ni trabajadores, que acaparan los contratos”.
Por ello, pidieron una investigación a fondo y que no se confundan a intermediarios con la industria nacional, en un contexto de presunta corrupción en la paquetería del INE con Guadalupe Taddei.
La mandataria asevera que se han recaudado un 2% más en ingresos fiscales este año, con respecto al 2025.
Ante el llamado de Ricardo Salinas sobre hacer un boicot fiscal, la mandataria dice que es una obligación pagar impuestos. Además, considera que el magnate “está muy aislado”.
“Creo que está muy aislado él. No tiene mucha reputación ni entre los empresarios. Les debe dinero a la mitad de los empresarios de México, o más. Mucho dinero.”
La mandataria menciona que, en cada caso de extradición, las autoridades mexicanas deben evaluar la pertinencia de enviar al detenido a otro país.
Va más allá de tomar una decisión de no enviar extradiciones si no hay reciprocidad, en un contexto donde Estados Unidos liberó y no extraditó a Inés Gómez Mont. Espera que el gobierno español extradite a la exconductora de televisión, quien se encuentra en dicho país.
Rechaza que contratación de un servicio integral de laboratorios para unidades del IMSS-Bienestar se haya realizado de forma irregular, pues ocurrió con apego a la ley.
La presidenta reitera que está en contra de cualquier bloqueo comercial contra Cuba.
Un total de 80 académicos se inscribieron como candidatos para la nueva dirección general del IPN. Durante el primer día, se registraron 5 mil 241 votos. Se elegirán dos ternas, cada una con tres hombres y tres mujeres.
La atribución de nombrar al director es de la presidenta, pero decidieron que fuera por votación “por primera vez en su historia”.
Ximena Santaolalla
Claudia Sheinbaum externa su solidaridad a la escritora Ximena Santaolalla, quien denunció públicamente que fue abusada 2 mil 500 veces, en su infancia, por su padrastro Francisco Aguirre, dueño de Grupo Radio Centro.
“Es una historia de vida tremenda que vivió de abuso. Ayer tuve la oportunidad de mandarle un mensaje de solidaridad y decirle: ‘todo el apoyo del Gobierno de México para presentar la denuncia’, y lo que ella decida”.
La presidenta indica que este jueves enviará al Senado la reforma para mejorar el sistema de justicia familiar.
Sobre la basura espacial de Space X que cae en aguas mexicanas, la mandataria asegura que tuvieron una reunión con la Embajada de Estados Unidos. Ha pedido una mayor relación entre la autoridad aérea de México y aeroespacial de Estados Unidos, para fijar un permiso de uso del espacio aéreo mexicano y, si fuera necesario, la reubicación de la zona de lanzamiento.
“Cuando vuelan estos cohetes, cuando van a volar, usan una parte del espacios aéreo mexicano. Cuando usan una parte del espacio aéreo requieren autorización de la Agencia Aeronáutica Mexicana”.
De forma paralela, avanza el procedimiento de Profepa, quien determinará posibles sanciones contra la empresa de Elon Musk.
Claudia Sheinbaum pidió a la FGR que investigue los señalamientos contra el exfiscal de Chihuahua, Guillermo Zuany, sobre el presunto manejo de recursos provenientes del crimen organizado.
Dice que el ex vicefiscal fue quien estableció la relación entre la Fiscalía de Chihuahua y los agentes de la CIA para trabajar en territorio nacional sin autorización federal.
La presidenta asegura que hay alrededor de 54 de solicitudes de extradición hechas a Estados Unidos que no han sido contestadas.
La presidenta califica como “injerencia” el anuncio de la DEA sobre abrir líneas de comunicación para recibir reportes sobre funcionarios vinculados con el Cártel de Sinaloa.
“Imagínense que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana abriera un WhatsApp para la denuncia de la corrupción en Estados Unidos. ¿Cómo lo vería el gobierno de Estados Unidos? Es evidente que es un asunto de injerencia.
Agrega que la DEA primero debería investigar sobre la corrupción en Estados Unidos vinculada con la delincuencia organizada.
Al destacar la disminución de los homicidios, las detenciones recientes e incautaciones de droga hacia el país vecino, la presidenta subraya: “¿Qué está haciendo Estados Unidos en Estados Unidos?”
La mandataria dice que la FGR y el gabinete de seguridad deben evaluar si extraditan a Estados Unidos al “Chapo Isidro”, uno de los líderes de los Beltrán Leyva recién detenido.
“Aquí es la conveniencia para México, qué es mejor para el país, y sobre esa decisión tendrán que establecerlo la Fiscalía y el Gabinete de Seguridad, de acuerdo con garantizar la paz y la seguridad en el país”.
Claudia Sheinbaum resume que la nueva reforma en materia de justicia familiar busca reducir los tiempos de los juicios familiares, brindar una mayor protección jurídica y económica a mujeres y niños y mejorar los procesos de adopción.
Violencia vicaria
La titular de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, destaca esta iniciativa “tan profunda y favorable para la justicia familiar”, al señalar que el 35.7% de las familias tienen una jefa de familia.
Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno, subraya que la nueva reforma evitará que hijos sean usados para dañar a la madre, una práctica conocida como violencia vicaria.
La iniciativa propone:
-Protección en 24 horas con suspensión de convivencias y restitución de hijos
-Sin mediación ni conciliación con la persona agresora
-Pruebas valoradas juntas de juicios penales, familiares y administrativos
-Escucha segura sin el agresor presente
-Freno a demandas en cadena usadas para hostigar a la madre
El funcionario explica que la violencia vicaria es reconocida en la ley desde el 2024, “pero no hay herramientas para que los jueces lo puedan evitar en los juicios familiares”.
Mejoras en divorcios y pensiones alimentarias
Arturo Zaldívar explica que la nueva reforma en materia de justicia familiar busca que el divorcio deje de ser un “rehén” del patrimonio.
Por ello, se propone:
-Simplificar pedir el divorcio y pensión, en beneficio de la mujer: se realizaría una única audiencia
-Bienes se decidirán por separado
-Protección inmediata a hijos con garantía de vivienda, custodia y convivencias
-Pensión alimenticia provisional para hijos al admitirse el divorcio
-Se calculará la pensión con ingresos reales registrados en el SAT y bancos
En 2025, uno de cada tres divorcios no fueron por mutuo consentimiento. Además, seis de cada diez casos derivan en juicios por desacuerdo sobre bienes o hijos, mientras que el 43% de los divorcios involucraron a menores de edad.
Reforma para agilizar las adopciones en México
La nueva reforma en materia de justicia familiar busca implementar:
–Juicio especial por abandono: audiencia única en 25 días, evitando años de espera
–Simplificación de adopción: idoneidad en 45 días y adopción irrevocable
–Entrega voluntaria y segura: entrega de menores por parte de padres que quieren darlos en adopción sin sanciones ni penas; resolución en 10 días de patria potestad
Entre 25 y 35 mil niños viven en centros de adopción. Siete de cada diez niños esperan ser adoptados, pero en muchos casos pueden llegar a un nuevo hogar debido a los “engorrosos” trámites.
Arturo Zaldívar indica que el modelo actual de adopción simple es discriminatorio contra los menores, ya que permite que el niño no se integre a la familia, al solo tener relación con quien lo adopta.
Además, esa adopción es revocable, por lo que los tutores pueden renunciar a la tenencia del menor.
Explica que no implementar sanciones contra padres que dan a sus hijos en adopción evitará que haya adopciones ilícitas, tráfico de bebés y de niños.
“Se propone que haya una vía segura para la entrega voluntaria de un niño o una niña en adopción; que la persona pueda llegar con claridad, que no haya sanciones, que no haya persecución”.
Arturo Zaldívar anuncia una reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para mejorar la protección jurídica a madres e hijos durante un juicio familiar.
Expone que, en 2024, los tribunales locales recibieron 905 mil 504 asuntos familiares. Cuatro de cada diez asuntos que entran a los juzgados son en materia familiar. Esto refleja que la justicia familiar es la más requerida y, por ello, la más saturada, de acuerdo con su diagnóstico.
El funcionario resalta cinco asuntos a resolver:
–Infancia en centros de asistencia: hay miles de niños en albergues que no pueden ser adoptados por juicios largos y burocracia
–Divorcio como rehén: quien controla el dinero alarga los juicios para imponer sus condiciones
–Pensión evadida: juez que no ve ingresos reales de deudores alimentarios, quienes evitan pagar lo adecuado
–Violencia vicaria: cuando niños son usados como instrumentos para dañar a la madre en un juicio
–Niños sin voz en procedimientos: se decide sobre ellos sin ser escuchados
Inicia la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum de este 26 de noviembre.
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