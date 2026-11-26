La presidenta recibió una carta de la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas, donde destacaron que, durante años, los fabricantes mexicanos han sido desplazados en las compras públicas federales, estatales y locales por intermediarios “que no tienen planta, maquinaria ni trabajadores, que acaparan los contratos”.

Por ello, pidieron una investigación a fondo y que no se confundan a intermediarios con la industria nacional, en un contexto de presunta corrupción en la paquetería del INE con Guadalupe Taddei.