Más de dos mil armas de fuego fueron destruidas por el Ejército Mexicano en instalaciones de la Segunda Zona Militar, en Tijuana, Baja California.



Pistolas, rifles y miles de cartuchos fueron entregados a la Secretaría de la Defensa Nacional para su inutilización como parte de las acciones de retiro de armamento de circulación. En total fueron destruidas 2 mil 004 armas de fuego, informó personal militar durante la ceremonia.

“En esta ocasión, llevaremos a cabo la destrucción de un total de dos mil cuatro armas de fuego” Mayor Ismael Marino García / encargado de Materiales de Guerra, Segunda Zona Militar

De acuerdo con el reporte oficial, del armamento destruido, mil 158 correspondían a armas cortas y 846 a armas largas. Además, se inutilizaron 93 mil 465 cartuchos de distintos calibres y 2 mil 112 cargadores.

El procedimiento consiste en cortar y destruir los componentes esenciales de cada arma para impedir que vuelvan a ser utilizadas.

“La labor de retirar de circulación instrumentos de violencia constituye una acción de gran relevancia para el fortalecimiento del Estado de Derecho” Martín Jiménez Luna / integrante del 28 Batallón de Infantería

Mientras que la destrucción representa la fase final de un proceso que incluye aseguramientos, decomisos y entregas voluntarias de armamento.

“Este trabajo conjunto entre sociedad y autoridades constituye uno de los elementos más importantes para fortalecer la seguridad” Martín Jiménez Luna / integrante del 28 Batallón de Infantería

Sin embargo, el informe militar no detalla el origen de las armas ni cuántas de ellas estuvieron vinculadas con investigaciones por delitos. Tampoco establece cuántas ingresaron ilegalmente desde Estados Unidos, un tema clave para la seguridad en la frontera y en el combate al tráfico de armamento.

Mientras México mantiene en Estados Unidos una batalla legal para frenar el tráfico ilícito de armas, en territorio nacional las autoridades continúan con su decomiso y destrucción, para evitar que sean utilizadas en la comisión de delitos.

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