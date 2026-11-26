Foto: Reuters

Las autoridades españolas desplegaron medidas preventivas para evitar un posible derrame de combustible en el Mediterráneo, luego del naufragio del buque cisterna Med Emre, de bandera maltesa, que transportaba alrededor de 7 mil toneladas de gasóleo frente a las costas de Ibiza. El accidente dejó un tripulante muerto y encendió las alertas por el riesgo ambiental en una zona de alto valor ecológico.

El barco, de casi 120 metros de eslora, sufrió una vía de agua por causas aún desconocidas mientras navegaba de Algeciras a Barcelona. De acuerdo con datos de seguimiento marítimo de la empresa Kpler, transportaba cerca de 66 mil barriles de productos refinados.

Al mediodía de este jueves, el Med Emre permanecía volteado, con la quilla hacia arriba, pero sin estar completamente hundido, informaron fuentes del gobierno español.

Para vigilar la situación, las autoridades desplegaron un buque especializado en la lucha contra posibles vertidos y una embarcación de salvamento, a unas 57 millas náuticas (106 kilómetros) al este de Valencia y 30 millas (56 kilómetros) al norte de Ibiza.

Ambas unidades realizan labores de evaluación y seguimiento para detectar cualquier posible contaminación. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también expresó su preocupación por el accidente a través de la red social X: “Seguimos muy pendientes del naufragio”.

El naufragio ocurrió en dos espacios marinos protegidos

El accidente se registró en una zona de especial valor ecológico, donde coinciden dos áreas protegidas: el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo y el Canal de Ibiza, advirtió la organización ambiental Oceana.

Tras el naufragio, los 17 integrantes de la tripulación fueron rescatados. Dos requirieron atención médica y uno de ellos murió posteriormente en un hospital de Ibiza, precisaron las autoridades.

Ricardo Aguilar, director de expediciones de Oceana en Europa, pidió una respuesta rápida para evitar afectaciones al ecosistema marino, así como una investigación que permita esclarecer las causas del siniestro.

La organización alertó que un eventual derrame podría perjudicar al medio ambiente, las comunidades locales, la pesca y otras actividades económicas de la región.

La Dirección General de la Marina Mercante activó un plan marítimo desde las 23:45 horas del 25 de noviembre, con el propósito de coordinar las acciones de respuesta y evaluar las posibles consecuencias ambientales del accidente.

Activan plan para proteger las costas españolas

Además del operativo marítimo, España puso en marcha un plan estatal de protección de costas para anticipar posibles afectaciones al litoral y preparar la coordinación de las acciones necesarias ante un eventual derrame.

Las autoridades aclararon que la activación de este protocolo no significa que se haya detectado contaminación en las costas.

Como parte de las labores de vigilancia, se solicitaron reconocimientos aéreos e imágenes satelitales del sistema europeo Copernicus, con los que se busca identificar posibles rastros de combustible en las próximas horas y días.

La zona afectada es también un importante destino turístico, por lo que las autoridades mantienen la vigilancia ante cualquier señal de contaminación.

Derrame del Med Emre sería menor al del Prestige

El profesor del máster de seguridad marítima de la Universidad de Cádiz, Emilio Rodríguez Díaz, explicó a la radio Cadena SER que la carga del Med Emre equivale aproximadamente al 10% de la que transportaba el petrolero Prestige, uno de los mayores desastres ambientales marítimos registrados en Europa.

En noviembre de 2002, el Prestige, de bandera bahameña, se hundió frente a las costas de Galicia, España, y provocó el derrame de alrededor de 63 mil toneladas de fuel, que contaminaron unos 2 mil 900 kilómetros de litoral.

El desastre dejó cerca de 200 mil aves marinas muertas, pese a la movilización de decenas de miles de voluntarios que participaron en las labores de limpieza.

En contraste, el Med Emre, construido en Turquía en 2019, contaba con doble casco, una característica de seguridad que busca reducir el riesgo de contaminación en caso de daños en la estructura del buque.

De acuerdo con Rodríguez Díaz, este diseño mantiene separados los tanques de carga del revestimiento exterior de la embarcación, creando una barrera de protección que ayuda a impedir que productos contaminantes lleguen al mar.

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