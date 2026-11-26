La FIFA sucumbe frente a hackers: ¿cuáles son las consecuencias? | Foto: AFP

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) confirmó este jueves que fue víctima de un ciberataque que permitió el acceso no autorizado a información personal y empresarial, según dijo un portavoz a la agencia Reuters.

Por otro lado, una persona con conocimiento directo del asunto señaló a la propia agencia que los ciberdelincuentes no accedieron a archivos pertenecientes al abandonado proyecto “FIFA Forward Enterprise“, el cual proponía la venta de participaciones de la Copa delMundo.

¿Qué se sabe del hackeo a la FIFA?

Un portavoz de la FIFA confirmó a Reuters que la institución que rige a las federaciones internacionales de futbol sufrió un ciberataque, aunque no precisó la fecha en que la organización fue vulnerada.

“La FIFA puede confirmar que ha sido víctima de un ciberataque delictivo que resultó en el acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial”. Portavoz de la FIFA (Reuters)

Por otro lado, el organismo liderado por Gianni Infantino condenó enérgicamente la obtención y publicación de datos personales, y añadió que tales acciones constituyen “una violación grave e inaceptable de la privacidad“.

Al momento, la FIFA no especificó cuántas personas u organizaciones se vieron afectadas ni qué tipo de información empresarial se vio comprometida durante el ciberataque.

Y aunque el portavoz aseguró que se publicaron los datos robados, no aclaró si la información se filtró en línea o si se vendió en la “dark web”, por lo que se desconoce dónde apareció.

¿Quién estaría detrás del hackeo?

El grupo criminal conocido como Handsome Boy Hacking Club se atribuye la responsabilidad en línea, luego de que la semana pasada publicara capturas de pantalla de los archivos de la FIFA.

La organización criminal afirmó obtener acceso a 12GB de datos, coincidiendo con los señalamientos de la FIFA de que solo obtuvieron el 0.1% de datos en su poder.

Cabe destacar que Debbie Hewitt, presidenta de la Asociación Inglesa de Futbol (FA, por sus siglas en inglés) tuvo acceso esta semana a los archivos de la FIFA para firmar un acuerdo de confidencialidad.

Sin embargo, la cadena británica BBC precisó que el hackeo no se atribuiría a un fallo en los sistemas o en la tecnología en el organismo rector del futbol mundial.

Por el contrario, se atribuye la responsabilidad a delincuentes capaces de acceder a los documentos al hacerse pasar y aprovecharse del personal, aunque la FIFA no confirmó esta versión.

Garantizan daños menores por ciberataque a la FIFA

La fuente que confirmó el hackeo de la FIFA a Reuters también indicó que solo se vio afectado menos del 0.1% del volumen total de datos que posee el máximo organismo del futbol mundial.

Y se descartó que los ciberatacantes hayan tenido acceso a información relacionada con “FIFA World Enterprise“, plan que pretendía recaudar hasta 4 mil 200 millones de dólares mediante la venta de una participación del 20% a una nueva entidad encargada de gestionar los eventos de la FIFA, incluyendo el Mundial.

Federaciones de todo el mundo criticaron la medida y Gianni Infantino declaró en julio que su organización descartó los planes de vender una participación en la Copa del Mundo a inversores privados.

Cabe destacar que Infantino pretende reelegirse como presidente de la FIFA durante la elección del próximo 18 de marzo de 2027, contendiendo frente a Phillipe Diallo y Kozo Toshima.

No es el primer hackeo “grande” recientemente

Casi doscientos sitios web, incluidos los de la cadena británica BBC, el banco HSBC de Emiratos Árabes Unidos, IKEA y Air France, fueron objeto de un ciberataque que buscaba robar información financiera e infectar dispositivos Apple, según se dio a conocer el 17 de noviembre.

El ataque tuvo como objetivo alrededor de 178 páginas web, entre la información que los delincuentes buscaban obtener estaban números de tarjetas de crédito y datos relacionados con criptomonedas.

El investigador en seguridad Scott Helme, quien descubrió el ataque, también destacó que entre los afectados estuvieron usuarios de iPhone y iPad.

De acuerdo con Cyber News, los hackers infiltraron código JavaScript en herramientas alojadas en Optimizely, una plataforma digital que utilizan grandes compañías para personalizar la experiencia de sus usuarios en internet.

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