De Ayotzinapa a las demandas sindicales: las protestas que marcarán la jornada en CDMX este 26 de noviembre
La CDMX estará marcada por múltiples movilizaciones sociales.
La Ciudad de México tendrá una jornada de movilizaciones sociales, concentraciones y rodadas ciclistas y motociclistas este jueves 26 de noviembre. Las actividades se distribuirán principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Iztacalco, Iztapalapa, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Tlalpan y Gustavo A. Madero.
Entre las movilizaciones más relevantes se encuentran la marcha de madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, programada para las 16:00 horas, así como las protestas de trabajadores y jubilados del IMSS, extrabajadores de Ruta 100 y organizaciones sindicales.
Las autoridades también tienen previstas concentraciones frente a dependencias gubernamentales, actividades en el Centro Histórico y recorridos de ciclistas y motociclistas, por lo que se recomienda anticipar los traslados y considerar posibles complicaciones en las principales avenidas.
Marchas programadas para este jueves
Movimiento Plural de Maquineros
- Hora: 10:00 horas.
- Alcaldía: Miguel Hidalgo.
- Punto de partida: Estación Juanacatlán de la Línea 1 del Metro, en las inmediaciones de las calles General Pedro Antonio de los Santos y General Antonio León, colonia San Miguel Chapultepec.
- Destino: Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía, Pachuca 189, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.
- Demanda: Manifestación contra la Ley de Economía Digital, al considerar que podría afectar a pequeños negocios, la privacidad y la libertad de expresión, así como facilitar la vigilancia y el control de las transacciones.
- Aforo estimado: 60 personas.
Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa
- Hora: 16:00 horas.
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Punto de partida: Ángel de la Independencia.
- Destino: Hemiciclo a Juárez, avenida Juárez número 50, colonia Centro.
- Demanda: Exigir justicia por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y el castigo a los responsables, bajo la consigna de la acción global por Ayotzinapa y México.
- Aforo estimado: 300 personas.
Esta movilización podría generar complicaciones en Paseo de la Reforma, la zona del Ángel de la Independencia y avenida Juárez, particularmente durante el desplazamiento del contingente por la tarde.
Concentraciones y protestas en la CDMX
La alcaldía Cuauhtémoc concentrará buena parte de las actividades, principalmente en el primer cuadro de la ciudad y las inmediaciones de Palacio Nacional.
Palacio Nacional y Centro Histórico
- 07:00 horas | Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
- Lugar: Palacio Nacional, Plaza de la Constitución.
- Demanda: Exigen la renuncia del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, al acusarlo de presuntas violaciones a la legislación laboral y los estatutos sindicales. También demandan respeto a sus derechos laborales, abasto de medicamentos, mejores condiciones de trabajo y jubilaciones dignas.
- Aforo: 50 personas.
- 09:00 horas | Extrabajadores de la extinta Ruta 100.
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1.
- Demanda: Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28 por ciento de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.
- Aforo: 150 personas.
- 09:00 horas | Alianza Nacional de Jubilados.
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida Insurgentes Sur número 1931, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.
- Demanda: Exigen la devolución de los recortes aplicados a sus pensiones, así como el respeto a sus derechos adquiridos.
- Aforo: 70 personas.
- 10:00 horas | Colectivo Dignidad Politécnica.
- Lugar: Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Juárez, colonia Centro.
- Demanda: Solicitan información, transparencia y recursos para cubrir adeudos de gratificación por jubilación correspondientes a 2024, 2025 y 2026.
- Aforo: 50 personas.
- 15:30 horas | La Revolución de Hahnemann.
- Lugar: Edificio de Gobierno, avenida Plaza de la Constitución número 2.
- Demanda: Realizarán un mitin denominado “Todos Somos Hahnemann” para dar a conocer sus demandas y próximas acciones.
- Aforo: 30 personas.
Otras concentraciones en Cuauhtémoc e Iztacalco
- 10:00 horas | Consejeros Nacionales de Adultos, A.C.
- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, avenida José María Pino Suárez número 2, Centro Histórico.
- Demanda: Exigen pensiones justas y apoyo jurídico para modificar el cálculo de las pensiones de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a salarios mínimos.
- Aforo: 15 personas.
- 12:00 horas | Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina.
- Lugar: Estación Insurgentes de la Línea 1 del Metro, avenida Insurgentes Sur y avenida Chapultepec, colonia Juárez.
- Demanda: Exigen la extradición de un exfuncionario mexicano relacionado con el caso Ayotzinapa, así como la ruptura de relaciones diplomáticas entre México e Israel.
- Aforo: 35 personas.
- 14:00 horas | Sindicatos Unidos.
- Lugar: Estación Viaducto de la Línea 2 del Metro, Calzada de Tlalpan y avenida Coruña, colonia Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco.
- Demanda: Exigen el cese al hostigamiento laboral, respeto a la libertad sindical, mejores condiciones de trabajo y garantías para el personal activo y jubilado.
- Aforo: 1,000 personas.
- 16:00 horas | Sección 9 Democrática.
- Lugar: Centro Cultural del México Contemporáneo, Leandro Valle número 20, Centro Histórico.
- Demanda: Exigen la garantía de sus derechos y rechazan el condicionamiento y presunto proselitismo político por parte de la dirigencia sindical del SNTE.
- Aforo: 30 personas.
Citas y manifestaciones en dependencias públicas
También se tienen programadas las siguientes concentraciones:
- 10:00 horas | Antorcha Campesina de Tláhuac.
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1.
- Demanda: Denuncian que más de 300 familias del predio Los Pozos, en San Francisco Tlaltenco, Tláhuac, enfrentan un presunto intento de desalojo y colocación de sellos de clausura.
- Aforo: 40 personas.
- 11:00 horas | Comerciantes de diferentes organizaciones de comunidades indígenas.
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1.
- Demanda: Solicitan espacios en la vía pública para comercializar sus artesanías durante la romería decembrina.
- Aforo: 40 personas.
- 12:00 horas | Comité de Lucha contra el Plan General de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1.
- Demanda: Exigen la reposición del proceso de elaboración y consulta del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México.
- Aforo: 40 personas.
- 14:00 horas | Familiares y amigos de menores de edad desaparecidos.
- Lugar: Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas, Río de la Loza número 114, colonia Doctores.
- Demanda: Exigen la localización de dos menores de edad desaparecidos desde el 24 de noviembre.
- Aforo: 30 personas.
Rodadas motociclistas
Los motociclistas también tienen actividades programadas durante la jornada:
- 11:00 horas | Repartidores de Uber Eats.
- Salida: Galerías Plaza de las Estrellas, Circuito Interior Melchor Ocampo número 193, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.
- Destino: Uber México, Hamburgo número 206, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
- Demanda: Exigen transparencia y equidad en la asignación de pedidos y promociones, protección ante calificaciones injustas, seguridad, privacidad de datos y regulación de los tiempos de preparación de restaurantes.
- Aforo: 60 motociclistas.
- Observación: No se descartan afectaciones viales durante el recorrido.
Rodadas ciclistas programadas
Durante el día también se contemplan cinco recorridos ciclistas en diferentes puntos de la capital:
- 05:30 horas | Fino MX.
- Salida: Monte Albán número 25, colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.
- Destino: Casa La Venta, carretera México-Toluca, colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa.
- Aforo: 25 ciclistas.
- 19:45 horas | Evobici.
- Salida: Porfirio del Castillo número 394, colonia Constitución de 1917, alcaldía Iztapalapa.
- Destino: Kiosco de San Pedro Mártir, Enseñanza número 57, colonia San Pedro Mártir, alcaldía Tlalpan.
- Aforo: 25 ciclistas.
- 19:45 horas | Rueda Libre.
- Salida: Calzada Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc, barrio San Lucas.
- Destino: Museo del Ferrocarrilero, calle Alberto Herrera sin número, colonia Aragón La Villa, alcaldía Gustavo A. Madero.
- Aforo: 25 ciclistas.
- 21:00 horas | Buena Vibra.
- Salida: Caballito de Reforma, alcaldía Cuauhtémoc.
- Destino: Sin definir.
- Aforo: 25 ciclistas.
- 21:00 horas | Que Viva la Bici.
- Salida: Monumento a Lázaro Cárdenas, entre Alfredo Chavero y Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Obrera.
- Destinos: Casa de Cañitas, colonia Popotla, y Monumento al Ciclista, en la colonia Un Hogar para Nosotros.
- Aforo: 25 ciclistas.
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