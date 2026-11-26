Movilizaciones en CDMX este 26 de noviembre. Foto: Cuartoscuro.

La Ciudad de México tendrá una jornada de movilizaciones sociales, concentraciones y rodadas ciclistas y motociclistas este jueves 26 de noviembre. Las actividades se distribuirán principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Iztacalco, Iztapalapa, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Tlalpan y Gustavo A. Madero.

Entre las movilizaciones más relevantes se encuentran la marcha de madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, programada para las 16:00 horas, así como las protestas de trabajadores y jubilados del IMSS, extrabajadores de Ruta 100 y organizaciones sindicales.

Las autoridades también tienen previstas concentraciones frente a dependencias gubernamentales, actividades en el Centro Histórico y recorridos de ciclistas y motociclistas, por lo que se recomienda anticipar los traslados y considerar posibles complicaciones en las principales avenidas.

Marchas programadas para este jueves

Movimiento Plural de Maquineros

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Alcaldía: Miguel Hidalgo.

Miguel Hidalgo. Punto de partida: Estación Juanacatlán de la Línea 1 del Metro, en las inmediaciones de las calles General Pedro Antonio de los Santos y General Antonio León, colonia San Miguel Chapultepec.

Estación Juanacatlán de la Línea 1 del Metro, en las inmediaciones de las calles General Pedro Antonio de los Santos y General Antonio León, colonia San Miguel Chapultepec. Destino: Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía, Pachuca 189, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía, Pachuca 189, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc. Demanda: Manifestación contra la Ley de Economía Digital, al considerar que podría afectar a pequeños negocios, la privacidad y la libertad de expresión, así como facilitar la vigilancia y el control de las transacciones.

Manifestación contra la Ley de Economía Digital, al considerar que podría afectar a pequeños negocios, la privacidad y la libertad de expresión, así como facilitar la vigilancia y el control de las transacciones. Aforo estimado: 60 personas.

Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa

Hora: 16:00 horas.

16:00 horas. Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Punto de partida: Ángel de la Independencia.

Ángel de la Independencia. Destino: Hemiciclo a Juárez, avenida Juárez número 50, colonia Centro.

Hemiciclo a Juárez, avenida Juárez número 50, colonia Centro. Demanda: Exigir justicia por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y el castigo a los responsables, bajo la consigna de la acción global por Ayotzinapa y México.

Exigir justicia por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y el castigo a los responsables, bajo la consigna de la acción global por Ayotzinapa y México. Aforo estimado: 300 personas.

Esta movilización podría generar complicaciones en Paseo de la Reforma, la zona del Ángel de la Independencia y avenida Juárez, particularmente durante el desplazamiento del contingente por la tarde.

Concentraciones y protestas en la CDMX

La alcaldía Cuauhtémoc concentrará buena parte de las actividades, principalmente en el primer cuadro de la ciudad y las inmediaciones de Palacio Nacional.

Palacio Nacional y Centro Histórico

07:00 horas | Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Lugar: Palacio Nacional, Plaza de la Constitución. Demanda: Exigen la renuncia del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, al acusarlo de presuntas violaciones a la legislación laboral y los estatutos sindicales. También demandan respeto a sus derechos laborales, abasto de medicamentos, mejores condiciones de trabajo y jubilaciones dignas. Aforo: 50 personas.

09:00 horas | Extrabajadores de la extinta Ruta 100. Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1. Demanda: Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28 por ciento de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100. Aforo: 150 personas.

09:00 horas | Alianza Nacional de Jubilados. Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida Insurgentes Sur número 1931, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón. Demanda: Exigen la devolución de los recortes aplicados a sus pensiones, así como el respeto a sus derechos adquiridos. Aforo: 70 personas.

10:00 horas | Colectivo Dignidad Politécnica. Lugar: Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Juárez, colonia Centro. Demanda: Solicitan información, transparencia y recursos para cubrir adeudos de gratificación por jubilación correspondientes a 2024, 2025 y 2026. Aforo: 50 personas.

15:30 horas | La Revolución de Hahnemann. Lugar: Edificio de Gobierno, avenida Plaza de la Constitución número 2. Demanda: Realizarán un mitin denominado “Todos Somos Hahnemann” para dar a conocer sus demandas y próximas acciones. Aforo: 30 personas.



Otras concentraciones en Cuauhtémoc e Iztacalco

10:00 horas | Consejeros Nacionales de Adultos, A.C. Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, avenida José María Pino Suárez número 2, Centro Histórico. Demanda: Exigen pensiones justas y apoyo jurídico para modificar el cálculo de las pensiones de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a salarios mínimos. Aforo: 15 personas.

12:00 horas | Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina. Lugar: Estación Insurgentes de la Línea 1 del Metro, avenida Insurgentes Sur y avenida Chapultepec, colonia Juárez. Demanda: Exigen la extradición de un exfuncionario mexicano relacionado con el caso Ayotzinapa, así como la ruptura de relaciones diplomáticas entre México e Israel. Aforo: 35 personas.

14:00 horas | Sindicatos Unidos. Lugar: Estación Viaducto de la Línea 2 del Metro, Calzada de Tlalpan y avenida Coruña, colonia Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco. Demanda: Exigen el cese al hostigamiento laboral, respeto a la libertad sindical, mejores condiciones de trabajo y garantías para el personal activo y jubilado. Aforo: 1,000 personas.

16:00 horas | Sección 9 Democrática. Lugar: Centro Cultural del México Contemporáneo, Leandro Valle número 20, Centro Histórico. Demanda: Exigen la garantía de sus derechos y rechazan el condicionamiento y presunto proselitismo político por parte de la dirigencia sindical del SNTE. Aforo: 30 personas.



Citas y manifestaciones en dependencias públicas

También se tienen programadas las siguientes concentraciones:

10:00 horas | Antorcha Campesina de Tláhuac. Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1. Demanda: Denuncian que más de 300 familias del predio Los Pozos, en San Francisco Tlaltenco, Tláhuac, enfrentan un presunto intento de desalojo y colocación de sellos de clausura. Aforo: 40 personas.

11:00 horas | Comerciantes de diferentes organizaciones de comunidades indígenas. Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1. Demanda: Solicitan espacios en la vía pública para comercializar sus artesanías durante la romería decembrina. Aforo: 40 personas.

12:00 horas | Comité de Lucha contra el Plan General de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1. Demanda: Exigen la reposición del proceso de elaboración y consulta del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México. Aforo: 40 personas.

14:00 horas | Familiares y amigos de menores de edad desaparecidos. Lugar: Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas, Río de la Loza número 114, colonia Doctores. Demanda: Exigen la localización de dos menores de edad desaparecidos desde el 24 de noviembre. Aforo: 30 personas.



Rodadas motociclistas

Los motociclistas también tienen actividades programadas durante la jornada:

11:00 horas | Repartidores de Uber Eats. Salida: Galerías Plaza de las Estrellas, Circuito Interior Melchor Ocampo número 193, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo. Destino: Uber México, Hamburgo número 206, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Demanda: Exigen transparencia y equidad en la asignación de pedidos y promociones, protección ante calificaciones injustas, seguridad, privacidad de datos y regulación de los tiempos de preparación de restaurantes. Aforo: 60 motociclistas. Observación: No se descartan afectaciones viales durante el recorrido.



Rodadas ciclistas programadas

Durante el día también se contemplan cinco recorridos ciclistas en diferentes puntos de la capital:

05:30 horas | Fino MX. Salida: Monte Albán número 25, colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez. Destino: Casa La Venta, carretera México-Toluca, colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa. Aforo: 25 ciclistas.

19:45 horas | Evobici. Salida: Porfirio del Castillo número 394, colonia Constitución de 1917, alcaldía Iztapalapa. Destino: Kiosco de San Pedro Mártir, Enseñanza número 57, colonia San Pedro Mártir, alcaldía Tlalpan. Aforo: 25 ciclistas.

19:45 horas | Rueda Libre. Salida: Calzada Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc, barrio San Lucas. Destino: Museo del Ferrocarrilero, calle Alberto Herrera sin número, colonia Aragón La Villa, alcaldía Gustavo A. Madero. Aforo: 25 ciclistas.

21:00 horas | Buena Vibra. Salida: Caballito de Reforma, alcaldía Cuauhtémoc. Destino: Sin definir. Aforo: 25 ciclistas.

21:00 horas | Que Viva la Bici. Salida: Monumento a Lázaro Cárdenas, entre Alfredo Chavero y Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Obrera. Destinos: Casa de Cañitas, colonia Popotla, y Monumento al Ciclista, en la colonia Un Hogar para Nosotros. Aforo: 25 ciclistas.



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