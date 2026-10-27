Las de hoy | 27 de octubre de 2026

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 27 de octubre de 2026

– El Universal Contralor del INE ocultó pesquisas sobre clan Taddei

El titular del Órgano Interno de Control detectó, desde el 9 de septiembre, presuntas irregularidades que involucran a funcionarios y proveedores del INE. Entre ellas, depósitos de empresas a trabajadores del instituto, empleados como accionistas de compañías y omisiones de hasta 5.6 millones de pesos en declaraciones patrimoniales. Sin embargo, no se han presentado denuncias.

– Reforma Sigue enquistado “taddeísmo” en INE

Aunque la presidenta del organismo presentó su renuncia, el diario señala que 11 personas cercanas a ella permanecen en puestos operativos dentro del Instituto Nacional Electoral.

– Milenio Diario Castigan los mercados triunfo de Lula; “tiene pinta terrible”: Trump

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva provocó fuertes movimientos en los mercados brasileños: la Bolsa cayó 14% y el real se depreció 8%. Donald Trump criticó el resultado electoral, mientras Jair Bolsonaro aceptó su derrota y denunció el retiro de su pasaporte.

– La Jornada Desde mayo de 2025, pesquisas en el INE por irregularidades

Las investigaciones dentro del Instituto Nacional Electoral comenzaron en mayo de 2025 y alcanzarían al menos a 13 funcionarios y 18 empresas, por presuntas anomalías administrativas y en contrataciones.

– Excélsior Indagan a funcionarios y firmas ligados a Taddei

El Órgano Interno de Control del INE abrió 41 investigaciones en las que están bajo revisión 23 personas y 18 empresas por posibles irregularidades relacionadas con procesos de contratación.

– El Financiero Aporta México 8.3% del ingreso arancelario de EU este año

México ha contribuido con 22 mil 500 millones de dólares a los ingresos arancelarios recaudados por Estados Unidos, junto con Canadá, en el contexto de las medidas comerciales aplicadas por Washington.

– El Economista Mercados de Brasil celebran el triunfo de Lula; tienen su peor día en 28 años

Los inversionistas reajustaron sus expectativas y evaluaciones de riesgo tras la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva, en una jornada marcada por fuertes movimientos en los mercados financieros brasileños.

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