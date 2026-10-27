Las de hoy | 27 de octubre de 2026
Entérate de las noticias más importantes en portada de los principales medios nacionales este viernes.
Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 27 de octubre de 2026
– El Universal Contralor del INE ocultó pesquisas sobre clan Taddei
El titular del Órgano Interno de Control detectó, desde el 9 de septiembre, presuntas irregularidades que involucran a funcionarios y proveedores del INE. Entre ellas, depósitos de empresas a trabajadores del instituto, empleados como accionistas de compañías y omisiones de hasta 5.6 millones de pesos en declaraciones patrimoniales. Sin embargo, no se han presentado denuncias.
– Reforma Sigue enquistado “taddeísmo” en INE
Aunque la presidenta del organismo presentó su renuncia, el diario señala que 11 personas cercanas a ella permanecen en puestos operativos dentro del Instituto Nacional Electoral.
– Milenio Diario Castigan los mercados triunfo de Lula; “tiene pinta terrible”: Trump
La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva provocó fuertes movimientos en los mercados brasileños: la Bolsa cayó 14% y el real se depreció 8%. Donald Trump criticó el resultado electoral, mientras Jair Bolsonaro aceptó su derrota y denunció el retiro de su pasaporte.
– La Jornada Desde mayo de 2025, pesquisas en el INE por irregularidades
Las investigaciones dentro del Instituto Nacional Electoral comenzaron en mayo de 2025 y alcanzarían al menos a 13 funcionarios y 18 empresas, por presuntas anomalías administrativas y en contrataciones.
– Excélsior Indagan a funcionarios y firmas ligados a Taddei
El Órgano Interno de Control del INE abrió 41 investigaciones en las que están bajo revisión 23 personas y 18 empresas por posibles irregularidades relacionadas con procesos de contratación.
– El Financiero Aporta México 8.3% del ingreso arancelario de EU este año
México ha contribuido con 22 mil 500 millones de dólares a los ingresos arancelarios recaudados por Estados Unidos, junto con Canadá, en el contexto de las medidas comerciales aplicadas por Washington.
– El Economista Mercados de Brasil celebran el triunfo de Lula; tienen su peor día en 28 años
Los inversionistas reajustaron sus expectativas y evaluaciones de riesgo tras la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva, en una jornada marcada por fuertes movimientos en los mercados financieros brasileños.
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