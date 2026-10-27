La mañanera de Claudia Sheinbaum, 27 de octubre de 2026
Entérate de los temas más importantes abordados por la presidenta y su gabinete este martes.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este martes 27 de octubre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 27 de octubre
La mandataria reconoce que las demandas de los trabajadores del IMSS eran “legítimas”, por lo que recorrieron los hospitales para tener un diagnóstico de las necesidades.
Menciona que había sobrecostos en la licitación insumos en el IMSS e ISSSTE. “Ahora, tiene que negociarse realmente lo que cuestan”.
La presidenta reiteró que la mayoría de los transportistas no forman parte de los recientes bloqueos, sino que competen a un sector de la Canacar.
Asevera que dicho grupo tuvo un encuentro cuatro días antes con el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, lo que “llama mucho la atención”.
¿Por qué cierran carreteras, si de todos modos el diálogo estaba abierto? Hoy aceptaron el diálogo. ¿Y por qué ayer no?”.
INE y Lula da Silva
La Secretaría de Gobernación reanudará reuniones con colectivos de búsqueda de personas. El objetivo es mantener un diálogo permanente.
La mandataria descarta hacer reformas electorales por la presunta corrupción del INE debido al periodo electoral.
Claudia Sheinbaum adelanta que a mediados de noviembre abrirán un portal web de transparencia donde aparecerán contratos, trabajadores y demás información del Gobierno Federal.
Agrega que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debe hacer una revisión más amplia en el INE que no se enfoque solo en la última administración.
La presidenta resalta que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene la instrucción de auditar todos los contratos en el INE, en la gestión de Guadalupe Taddei y Lorenzo Córdova.
Dice que debe existir una transparencia sobre las últimas gestiones del organismo electoral. “No puede haber (…) una sombra de conflicto de interés, corrupción. Tiene que abrirse, transparentarse, y no puede volver a ocurrir”.
Además, la mandataria felicita a la delantera Charlyn Corral por ganar el Balón de Oro.
“Es un orgullo para todas y todos los mexicanos. Muchas, muchas felicidades”.
Claudia Sheinbaum sostiene que tuvo una “conversación muy emotiva” con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva por teléfono, debido a su triunfo electoral en Brasil.
“Como se podrán imaginar, estaba muy contento, muy emocionado, por la respuesta del pueblo de Brasil. Fue una llamada breve. Lo invité a que viniera a México, me invitó a que fuera a Brasil. Entonces quedamos en hablarnos en otro momento ya para confirmar y ponerle fecha y agenda a estas visitas”.
Zoé Robledo, indica que suman 8 millones de derechohabientes con la aplicación IMSS Digital que sirve para trámites y servicios.
En los próximos cuatro meses, el Gobierno Federal presentará los avances del programa de mejora del IMSS anunciado este día.
Claudia Sheinbaum dice que el programa de mejoramiento del IMSS ya llevaba avances y “coincidió” con las protestas de los trabajadores. Con las manifestaciones, “decidí todavía trabajar más con los titulares para mejorar el sistema de salud”.
Programa de mejora del IMSS
El IMSS ampliará la vigencia de la receta para evitar dobles trámites ante algún retraso de medicamento.
A partir de este martes, el instituto se comunicará con derechohabientes para adelantar cirugías programadas a meses.
Zoé Robledo explica que la digitalización y simplificación de la receta colectiva permitirá que 7 mil 36 enfermeras dejen de escribir formatos a mano y dediquen más tiempo a la atención de los pacientes.
Están en proceso de comprar 18 mil 16 camillas y camas nuevas, entre ellas sillas para regadera.
El IMSS basificará a 10 mil 939 trabajadores, principalmente enfermeros y médicos. De estos, 7 mil 378 tenían contratos temporales desde la pandemia del Covid-19.
De igual forma, el instituto abrirá 2 mil 500 plazas para médicos especialistas. La convocatoria para contratación expedita se publicará el 3 de noviembre.
El incremento salarial de personal del IMSS entrará en vigor a partir de este martes. Para pasar al aumento del 8%, dividido en sueldo base y ayuda de renta, se requirió una inversión adicional de 5 mil 229 millones de pesos.
Zoé Robledo anuncia un plan de 120 días para la mejora integral del sistema de salud, basado en 12 acciones:
1. Incremento salarial del 8%
2. Basificación de 10 mil 939 trabajadores
3. Contratación de 2 mil 500 médicos especialistas
4. 100 equipos médicos de alta tecnología
5. 2 mil 917 equipos médicos para cada servicio
6. 18 mil 16 camillas y nuevas camillas
7. Instalaciones y mantenimiento permanente
8. Garantizar insumos, material de curación y medicamentos
9. Surtimiento completo de medicamentos en farmacias
10. Disminuir rezago quirúrgico
11. Citas de consulta de especialidad sin cierre de agendas por fin de año
12. Fortalecimiento de Urgencias
El IMSS creó mil 2 mil 584 nuevos consultorios desde el 2018, un incremento del 18%. De estos, mil 619 son de tiempo completo.
El director general del IMSS, Zoé Robledo, indica que han construido alrededor de 20 hospitales desde el 2019, toda vez que otros 19 están en obra. En el mismo periodo, se pasó de mil 440 a 2 mil 214 máquinas de hemodiálisis y de mil 427 a mil 528 quirófanos.
Inicia la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum de este 27 de octubre.
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