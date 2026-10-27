La mañanera de Claudia Sheinbaum, 27 de octubre de 2026

La presidenta reiteró que la mayoría de los transportistas no forman parte de los recientes bloqueos, sino que competen a un sector de la Canacar.

Asevera que dicho grupo tuvo un encuentro cuatro días antes con el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, lo que “llama mucho la atención”.

¿Por qué cierran carreteras, si de todos modos el diálogo estaba abierto? Hoy aceptaron el diálogo. ¿Y por qué ayer no?”.