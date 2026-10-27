Arde la México-Toluca: tráiler choca contra bloqueo de transportistas y quema 4 unidades

Un tráiler chocó contra vehículos de un bloqueo. Foto: Guardia Nacional Carreteras

Un tráiler de carga chocó contra vehículos que participaban en un bloqueo de transportistas en la carretera México-Toluca, lo que provocó un incendio que afectó a cuatro unidades, a la altura de Plazas Outlet Lerma, con dirección a la Ciudad de México (CDMX).

El accidente ocurrió cerca del Km 046+800, mientras un grupo de personas mantenía bloqueada la vialidad. De acuerdo con la información disponible, el tráiler impactó dos vehículos estacionados y el fuego se extendió a otras unidades, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

DURANTE EL INCENDIO Y ACTUAL🚨

Continúa el trafico



🔥Así fue el brutal choque en la México-Toluca!



📹🚛 El video captó el momento en que un tráiler se impactó contra unidades de carga a la altura de Plazas Outlet Lerma, rumbo a CDMX



💥🚒 Siguen labores#EdoMéx pic.twitter.com/u8JJ5S66db — Está del carajo Edoméx (@EstaCarajo) October 27, 2026

Bomberos acudieron al sitio para atender el siniestro y lograron extinguir las llamas. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni víctimas mortales.

¿Dónde ocurrió el choque del tráiler en la México-Toluca?

El accidente se registró en las inmediaciones de Plazas Outlet Lerma, sobre la carretera México-Toluca, en dirección a la capital del país.

Los reportes de la Guardia Nacional de Carreteras ubicó el incidente cerca del Km 046+800. Se recomienda a los automovilistas atender las indicaciones de las autoridades y considerar posibles retrasos en sus traslados.

Incendio consumió cuatro unidades tras el impacto

El choque provocó un incendio que involucró a cuatro vehículos (incluido el tráiler de carga), de acuerdo con los reportes del incidente. Las llamas generaron una movilización de los servicios de emergencia para controlar el fuego y evitar mayores riesgos en la zona.

Los bomberos lograron extinguir el incendio. Posteriormente, continuaron las labores de atención y revisión del área, mientras personal de Comunicaciones y Transportes trabajaba en el lugar.

Hasta la información disponible, las autoridades no habían reportado personas heridas ni fallecidas por el accidente. Tampoco se han precisado las causas por las que el tráiler terminó impactándose contra las unidades que bloqueaban la carretera.

🚨#ULTIMAHORA



🔥 ¡Tráiler en llamas en la México-Toluca!



❌ Chocó contra unidades de carga que bloqueaban la vía, a la altura de Plazas Outlet Lerma, rumbo a CDMX.



🚒 Bomberos controlaron el fuego y siguen las labores de emergencia .Así el tráfico . ⚠️ pic.twitter.com/ZurseLbiw1 — Está del carajo Edoméx (@EstaCarajo) October 27, 2026

¿Cómo está la circulación en la México-Toluca?

La circulación en la carretera México-Toluca se vio afectada por el accidente y las labores de emergencia. Aunque el fuego ya fue extinguido, las maniobras en la zona pueden generar retrasos, especialmente para quienes se dirigen a la CDMX.

Se recomienda a los conductores:

Reducir la velocidad al aproximarse al área del accidente

Respetar las indicaciones del personal de emergencia y de las autoridades viales

Evitar detenerse para observar el siniestro, a fin de no generar más congestionamiento

Consultar los reportes de circulación antes de continuar el trayecto

La situación vial puede cambiar conforme concluyan las labores en el lugar, por lo que se recomienda verificar los avisos oficiales antes de salir.

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