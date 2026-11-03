Transportistas desconocen estrategia Balam de la Guardia Nacional para evitar robos en carretera

Los transportistas desconocen la estrategia Balam, implementada por la Guardia Nacional para combatir los robos en carretera. A dos años de su puesta en marcha, operadores aseguran que no han escuchado hablar de este programa y cuestionan la seguridad en las carreteras del país.

Entre enero y septiembre de 2026, organizaciones de transportistas reportaron mil 125 asaltos y 15 operadores fallecidos. Conductores que han sido víctimas de la delincuencia señalan que siguen expuestos a robos, secuestros y otros riesgos durante sus recorridos.

¿Qué es la estrategia Balam de la Guardia Nacional?

La estrategia Balam comenzó en octubre de 2024 como una medida de la Guardia Nacional para prevenir los robos al transporte de carga. El programa incluye una aplicación móvil con geolocalización, patrullajes y tecnología de vigilancia para reforzar la seguridad en carretera.

Sin embargo, algunos transportistas entrevistados aseguran que desconocen su existencia.

“No, la verdad no, ni idea. Los asaltos siguen, la delincuencia, pasan las cosas y a veces está la Guardia y como quiera pasan los asaltos”, declaró Enrique, transportista.

Joel Ibarra y Joshua Hernández también señalaron que no conocen esta estrategia.

Transportistas denuncian robos y cuestionan apoyo de la Guardia Nacional

Joel Ibarra relató que fue privado de su libertad durante aproximadamente seis horas mientras delincuentes descargaban su camión.

“Me secuestraron, estuve secuestrado como seis horas más o menos, como seis horas en lo que descargaron el camión”, contó.

Emilio López también narró que fue llevado a Puebla por delincuentes, quienes lo liberaron durante la noche.

Además de denunciar la inseguridad, algunos operadores cuestionaron la respuesta de la Guardia Nacional ante los asaltos.

“A mí me tocó y pues nada más te encomiendas a Dios, porque con la Guardia no puedes confiarte”, afirmó Joel Ibarra.

Operadores independientes enfrentan dificultades para acceder a Balam

David Estévez, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), reconoció que existen limitaciones para acceder a la estrategia Balam.

Explicó que los empresarios del transporte aprovechan este mecanismo, mientras que los llamados hombres-camión, operadores independientes que superan el millón, enfrentan dificultades para acceder.

Ante la inseguridad, los conductores han adoptado sus propias medidas de prevención, como:

Evitar detenerse en lugares inseguros.

Circular en convoy con cuatro o cinco camiones.

Mantenerse en movimiento durante sus recorridos.

Mientras la Guardia Nacional mantiene la estrategia Balam para combatir los robos, los testimonios muestran que algunos transportistas todavía desconocen el programa y recurren a medidas propias para protegerse.

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