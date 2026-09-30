Las de hoy | 30 de septiembre de 2026

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 30 de septiembre de 2026

El Universal: Cierran cerco a Andy y Amílcar

Agencias de seguridad de EU examinan las acusaciones sobre los presuntos vínculos de Andrés Manuel López Beltrán con el crimen organizado y el contrabando de combustible, reveló el diario The New York Times.

Reforma: Sale ‘Niño Verde’ ganón con la 4T

Aliado con Morena y en sólo seis años, va PVEM de 4.78% a 8.39% de votos.

Milenio Diario: Indagan si hay fondos del narco en el Movimiento del Sombrero

Vicefiscalía revela que la Unidad de Inteligencia Financiera participa en la investigación a raíz de las más recientes detenciones de sospechosos de participar en el complot contra Carlos Manzo.

La Jornada: “Nada está descartado” en indagatoria sobre los 43

La pesquisa en torno a Ayotzinapa se apoyó en testigos; muchos de ellos, delincuentes, dice.

Excélsior: Avalan reforma de nacionalidad única para candidatos

El Senado aprobó la modificación constitucional para que sólo mexicanos puedan contender por la Presidencia o gubernaturas; con suplentes, la 4T logró apenas la votación.

El Financiero: Otro “jalón” de tasa en EU empuja al dólar sobre $18

Aversión al riesgo. Tambalea al peso el alza en rendimiento de bonos de 30 años.

El Economista: Peso rebasó los 18 por dólar; pierde la apreciación que tenía en el 2026

Ayer cerró en 18.06 por dólar, 0.31% menos que en enero.

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