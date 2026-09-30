Las de hoy | 30 de septiembre de 2026
Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 30 de septiembre de 2026
- El Universal: Cierran cerco a Andy y Amílcar
Agencias de seguridad de EU examinan las acusaciones sobre los presuntos vínculos de Andrés Manuel López Beltrán con el crimen organizado y el contrabando de combustible, reveló el diario The New York Times.
- Reforma: Sale ‘Niño Verde’ ganón con la 4T
Aliado con Morena y en sólo seis años, va PVEM de 4.78% a 8.39% de votos.
- Milenio Diario: Indagan si hay fondos del narco en el Movimiento del Sombrero
Vicefiscalía revela que la Unidad de Inteligencia Financiera participa en la investigación a raíz de las más recientes detenciones de sospechosos de participar en el complot contra Carlos Manzo.
- La Jornada: “Nada está descartado” en indagatoria sobre los 43
La pesquisa en torno a Ayotzinapa se apoyó en testigos; muchos de ellos, delincuentes, dice.
- Excélsior: Avalan reforma de nacionalidad única para candidatos
El Senado aprobó la modificación constitucional para que sólo mexicanos puedan contender por la Presidencia o gubernaturas; con suplentes, la 4T logró apenas la votación.
- El Financiero: Otro “jalón” de tasa en EU empuja al dólar sobre $18
Aversión al riesgo. Tambalea al peso el alza en rendimiento de bonos de 30 años.
- El Economista: Peso rebasó los 18 por dólar; pierde la apreciación que tenía en el 2026
Ayer cerró en 18.06 por dólar, 0.31% menos que en enero.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento