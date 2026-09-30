Piloto de FlyDubai habría apuñalado a copiloto en pleno vuelo; aterrizan de emergencia

Un vuelo de FlyDubai vivio momentos de tensión. Foto: AFP

Un vuelo de FlyDubai con destino a Tel Aviv realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita después de que, según el testimonio de una pasajera, uno de los pilotos intentara apuñalar al otro durante el trayecto.

El incidente ocurrió en el vuelo FZ 1073, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv. De acuerdo con el relato de Miryam Shira Ohayon, el avión se encontraba sobrevolando Jordania cuando se produjo una pelea entre los pilotos.

La pasajera afirmó que la aeronave estaba prácticamente fuera de control y que uno de los pilotos habría intentado apuñalar al otro con un cuchillo. Según su testimonio, algunos pasajeros intervinieron para reducir al hombre.

“Estábamos a punto de estrellarnos”, relató Ohayon a periodistas mediante el altavoz del teléfono que sostenía su madre, quien esperaba su llegada en el aeropuerto Ben Gurión, cerca de Tel Aviv.

De acuerdo con la pasajera, la intervención de varias personas permitió controlar al piloto involucrado en el incidente. También señaló que un médico proporcionó primeros auxilios a los afectados.

Footage: The aircraft during the dramatic descent — dropping 4,000 meters in one minute. pic.twitter.com/IYKqxwvNLk — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 30, 2026

Vuelo de FlyDubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita

El avión de FlyDubai aterrizó de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, a las 9:45 de la mañana, 06:45 GMT, según un comunicado de la empresa encargada de gestionar el aeropuerto.

La compañía aérea informó que el vuelo FZ 1073 sufrió un incidente durante el trayecto, aunque señaló que todos los pasajeros se encontraban a salvo.

El comunicado indicó que tanto el capitán como el copiloto presentaban lesiones y fueron trasladados a un hospital.

La aerolínea y las autoridades de los países involucrados no proporcionaron detalles sobre lo ocurrido ni informaron oficialmente la nacionalidad de los pilotos.

Sin embargo, algunos medios israelíes señalaron que uno de ellos sería omaní y el otro emiratí.

Varios medios de comunicación de Israel también reportaron que una pelea entre los pilotos habría provocado que se activara una señal de socorro durante el vuelo.

De acuerdo con esas versiones, dos pilotos que viajaban como pasajeros habrían tomado el mando de la aeronave para realizar el aterrizaje de emergencia.

An unnamed passenger tells the Jerusalem Post that one pilot was stabbed by another, but passengers near the front of the plane helped force the attacker from the cockpit.



The witness says two other pilots were on board, at the back of the plane. "I shouted at them to run and… — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 30, 2026

Pasajera relata ataque entre pilotos

Yasmin Abukasis, madre de Miryam Shira Ohayon, declaró a la AFP que su hija se comunicó con ella desde Arabia Saudita después del aterrizaje.

Según el relato de la madre, su hija le dijo que un piloto había intentado matar al otro con un cuchillo y que los pasajeros habían escuchado gritos.

Ohayon también relató que otra pasajera se dirigió hacia la cabina y observó que había sangre. Posteriormente, pidió ayuda y varias personas ingresaron para reducir al hombre involucrado.

La pasajera afirmó que el avión comenzó a descender rápidamente durante el incidente y que algunos viajeros pensaron que iban a morir.

Aseguró que, además de uno de los pilotos, no hubo pasajeros heridos, aunque indicó que varias personas participaron en la atención de los afectados.

En el aeropuerto Ben Gurión, familiares de los pasajeros se reunieron para esperar el regreso de sus seres queridos después del aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

Israel verificó posible intento de secuestro

Según la cadena pública israelí Kan y Channel 12, el ejército de Israel movilizó aviones de combate ante el temor de que pudiera tratarse de un posible secuestro de la aeronave.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó que seguía de cerca lo ocurrido.

El ejército israelí, consultado por la AFP, señaló que estaba verificando las informaciones relacionadas con el incidente.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción:

Arabia Saudita confirma que el piloto y el copiloto del vuelo de Flydubai se encuentran hospitalizados (Agencia AJN/Itongadol)



Ver nota: https://t.co/C5Z6QXY0q2#Israel #MedioOriente @flydubai @Israel #ArabiaSaudita pic.twitter.com/CbJuTxk0y9 — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) September 30, 2026

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, afirmó que un “terrorista” había intentado estrellar el avión y matar a israelíes.

Hasta la información proporcionada, las autoridades de los países involucrados no habían confirmado públicamente esa caracterización ni habían informado oficialmente las causas del incidente.

Avión aterrizó con pasajeros a salvo

Un corresponsal de la AFP en Tabuk reportó un fuerte dispositivo de seguridad cerca del aeropuerto, donde había vehículos policiales y una ambulancia.

Fotografías proporcionadas por uno de los pasajeros mostraron a los viajeros reunidos en la sala de espera del aeropuerto, incluidos niños. Algunas personas permanecían sentadas en el suelo.

En una de las imágenes se observó a un hombre con una camiseta blanca y pantalones vaqueros manchados de sangre.

El incidente ocurrió mientras el avión de FlyDubai cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv. La aerolínea confirmó que el vuelo sufrió un incidente durante el trayecto y que los pasajeros se encontraban a salvo.

La empresa gestora del aeropuerto de Tabuk confirmó que el capitán y el copiloto fueron trasladados a un hospital debido a las lesiones que presentaban.

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