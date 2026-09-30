La mañanera de Claudia Sheinbaum, 30 de septiembre de 2026
Entérate de los temas más importantes abordados por la presidenta.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles de septiembre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 30 de septiembre de 2026
El director de Conagua, Efraín Morales, explica que en este segundo año de gobierno realizaron:
-24 mil obras de saneamiento, agua potable y drenaje en 2 mil 183 municipios.
-Desprivatización de 5 mil millones de metros cúbicos de agua.
-Entrega de 12 mil 346 títulos de agua a comunidades, productores y municipios.
-Reforma a la Ley de Aguas Nacionales.
-Tecnificación de 38 mil hectáreas, con una inversión de 63 mil millones de pesos.
-Construcción de 200 kilómetros de redes troncales para conectar agua en Coahuila y Durango.
-106 obras de agua potable y drenaje en municipios del Estado de México para reducir inundaciones.
-Avance del 25% en la creación de la Laguna de Zumpango y Presa de Guadalupe para aprovechar agua de lluvia.
-Avance del 57% en el acueducto Guadalupe Victoria II.
-Avance del 50% en el acueducto El Peaje-San José, en San Luis Potosí.
-Avance del 45% en el acueducto Agua para Colima.
-Avance del 41% en el acueducto Agua para Campeche.
-Avance del 37% en el acueducto Coatzacoalcos.
-Avance del 23% en el proyecto Acapulco se Transforma Contigo, que consiste en la renovación de las fuentes de abastecimiento de agua potable y fenómenos naturales.
-19 obras contra inundaciones en Tabasco.
Avances sobre medio ambiente en segundo año de gobierno
Subraya que la política del gobierno federal pasó del extractivismo neoloiberal a un ambientalismo humanista. Bajo esa visión, el Ejecutivo hizo las siguientes acciones:
-Inversión de 20 mil millones de pesos en el saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula-Endhó.
-24 mil obras de agua potable y alcantarillado en 2 mil 183 municipios.
-17 proyectos estratégicos por 80 mil millones de pesos.
-Recuperación del río Tijuana con 3 mil millones de pesos.
-Mil 300 jornadas de limpieza y recolección de 14 mil toneladas de plásticos en ríos, mares y costas.
-Reducción de emisiones de transporte e industria.
-Avance al 38% de energía renovable.
Avanzar en la reducción al 35% de emisiones de gases de efecto invernadero.
-Conservación de 272 áreas naturales protegidas.
-85 mil ejemplares liberados de especies amenazadas.
-Recuperación del 64% del hábitat de la mariposa monarca.
-20 ejemplares de flora y fauna decomisados y recuperados.
La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rinde el segundo informe de gobierno en materia ambiental. Explica que el mundo enfrenta tres crisis entrelazadas: el cambio climático y eventos extremos; la pérdida de la biodiversidad y deforestación, así como la contaminación de agua, suelo y aire.
Mediante un enlace, se entregan 18 hogares en Luis Moya, Zacatecas, como parte del Programa de Vivienda. La meta es de 27 mil 202 viviendas, de las cuales tienen un avance del 30%.
Inicia la conferencia de prensa mañanera de Claudia Sheinbaum de este 30 de septiembre. Anticipa que viajará a Veracruz este fin de semana.
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