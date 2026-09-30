La mañanera de Claudia Sheinbaum, 30 de septiembre de 2026

El director de Conagua, Efraín Morales, explica que en este segundo año de gobierno realizaron:

-24 mil obras de saneamiento, agua potable y drenaje en 2 mil 183 municipios.

-Desprivatización de 5 mil millones de metros cúbicos de agua.

-Entrega de 12 mil 346 títulos de agua a comunidades, productores y municipios.

-Reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

-Tecnificación de 38 mil hectáreas, con una inversión de 63 mil millones de pesos.

-Construcción de 200 kilómetros de redes troncales para conectar agua en Coahuila y Durango.

-106 obras de agua potable y drenaje en municipios del Estado de México para reducir inundaciones.

-Avance del 25% en la creación de la Laguna de Zumpango y Presa de Guadalupe para aprovechar agua de lluvia.

-Avance del 57% en el acueducto Guadalupe Victoria II.

-Avance del 50% en el acueducto El Peaje-San José, en San Luis Potosí.

-Avance del 45% en el acueducto Agua para Colima.

-Avance del 41% en el acueducto Agua para Campeche.

-Avance del 37% en el acueducto Coatzacoalcos.

-Avance del 23% en el proyecto Acapulco se Transforma Contigo, que consiste en la renovación de las fuentes de abastecimiento de agua potable y fenómenos naturales.

-19 obras contra inundaciones en Tabasco.