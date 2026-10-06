Las de hoy | 6 de octubre de 2026

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Uno TV presenta las noticias principales este 6 de octubre de 2026

El Universal: México cancela el envío de crudo a Cuba por sanciones

Para evitar aranceles, durante el segundo trimestre dejó de reportar exportaciones petroleras a la mayor de las Antillas.

México cancela el envío de crudo a Cuba por sanciones Para evitar aranceles, durante el segundo trimestre dejó de reportar exportaciones petroleras a la mayor de las Antillas. Reforma: Sobornó en aduanas “Señor de los Buques”

Revelan que repartió casi 70 millones entre 2024 y 2025.

Sobornó en aduanas “Señor de los Buques” Revelan que repartió casi 70 millones entre 2024 y 2025. Excélsior: Suprema Corte de Justicia de la Nación valida filtro contra crimen en las candidaturas

Los ministros aprobaron la Comisión de Verificación de Integridad para investigar voluntariamente a aspirantes y partidos; avalan indagar delitos de todo tipo, no sólo narco.

Suprema Corte de Justicia de la Nación valida filtro contra crimen en las candidaturas Los ministros aprobaron la Comisión de Verificación de Integridad para investigar voluntariamente a aspirantes y partidos; avalan indagar delitos de todo tipo, no sólo narco. Milenio Diario: Kuri enteró de visita de Johnson, no de cooperación, aclara la Secretaría de Relaciones Exteriores

Velasco ofrece al mandatario de Querétaro “acompañamiento de gestiones” hacia un acuerdo en materia de capacitación policiaca del Gobierno de Estados Unidos; en nuevo libro, AMLO sale en defensa de Rocha.

Kuri enteró de visita de Johnson, no de cooperación, aclara la Secretaría de Relaciones Exteriores Velasco ofrece al mandatario de Querétaro “acompañamiento de gestiones” hacia un acuerdo en materia de capacitación policiaca del Gobierno de Estados Unidos; en nuevo libro, AMLO sale en defensa de Rocha. La Jornada: Se indagará apoyo en seguridad de Estados Unidos a Kuri: Sheinbaum

“Tiene que dar explicaciones el gobernador de Querétaro”.

Se indagará apoyo en seguridad de Estados Unidos a Kuri: Sheinbaum “Tiene que dar explicaciones el gobernador de Querétaro”. El Financiero: Crece la inversión a su mejor ritmo en dos años

Repunte de 6% anual en julio; pisa el acelerador la de origen privado.

Crece la inversión a su mejor ritmo en dos años Repunte de 6% anual en julio; pisa el acelerador la de origen privado. El Economista: La inversión sube de temperatura durante julio; el consumo se enfría

El gasto de capital creció 1.4%; hila dos meses al alza.

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