Se pronostican lluvias fuertes en CDMX este martes; podría granizar

Lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a lo largo de este martes 6 de octubre continuarán las lluvias fuertes, luego de la activación de Alerta Púrpura, Naranja y Amarilla durante la noche de este lunes.

Mientras tanto, la temperatura se mantendrá ligeramente cálida, con momentos frescos. La máxima, según el SMN, será de 24 °C.

Calor, vientos y lluvias para este martes 6 de octubre

Como informó el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá nublado, con niebla y con ambiente frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 13 a 15 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 8 a 10 °C.

Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 22 a 24 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 20 a 22 °C. En ambas entidades se prevén lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo.

Del mismo modo, este 6 de octubre se esperan rachas de viento con dirección norte, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Recomendaciones ante las tormentas eléctricas:

En caso de tormentas eléctricas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

Mantente en interiores

Evita asomarte a balcones o azoteas

Desconecta aparatos para evitar daños por cambios en el voltaje

Aléjate de tuberías eléctricas y de gas

Para esta tarde, se pronostican lluvias acompañadas de actividad #eléctrica en la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/aroxxBuFaS — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 5, 2026

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