¿Qué son las “partículas fantasma” del espacio por las que Francis Halzen ganó el Nobel de Física?

El belga Francis Halzen ganó el Nobel de Física 2026 | Foto: AFP

Francis Halzen, físico belga de 82 años, ganó este martes el premio Nobel de Física 2026 por el descubrimiento de neutrinos de alta energía, unas partículas subatómicas procedentes de fuera de la galaxia, conocidas como “partículas fantasma“, según anunció la Academia Sueca.

“El premio de este año trata sobre mensajeros fantasmales procedentes del espacio“, declaró Ellen Moons, secretaria general de la Real Academia Sueca de Ciencias, en una rueda de prensa desde Estocolmo, Suecia.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Physics to Francis Halzen “for decisive contributions to the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin.” pic.twitter.com/UcPBWk0RiK — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026

¿Qué son las partículas fantasma que le valieron el Nobel a Halzen?

Halzen lideró el desarrollo de IceCube en el Polo Sur, un proyecto que usa un kilómetro cúbico de hielo antártico equipado con sensores de luz para detectar neutrinos, según la explicación de la cadena británica BBC.

Dichas partículas, conocidas como neutrinos, son partículas elementales y, después de los fotones, comprenden la partícula más abundante del universo, de acuerdo con el portal inglés.

“El Sol produce una enorme cantidad de ellos: cada segundo, miles de millones atraviesan inofensivamente una superficie del tamaño de la uña de tu dedo”. BBC

Dichas partículas transportan información sobre “procesos violentos y de alta energía” que tienen lugar en el cosmos, capaces de atravesar la Tierra y los cuerpos humanos casi sin interactuar con la materia, según el medio inglés.

“Interactúan solamente vía una de las cuatro fuerzas que conocemos (la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil)“, le explicó a BBC Mundo en 2020 el físico peruano Carlos Alberto Argüelles, investigador del Instituto de Tecnología de Massachussetts (MIT, por sus siglas en inglés).

Francis Halzen encontró una manera de detectar neutrinos

Los neutrinos son difíciles de detectar, según la BBC; sin embargo, Francis Halzen descubrió que el hielo del Polo Sur podía emplearse para captarlos, sentando las bases de un nuevo tipo de astronomía, según reconoció la Academia Sueca.

La “visión y el liderazgo científico” del físico belga son fundamentales para el Observatorio de Neutrinos IceCube, afirmó la Academia, que lo describió como “un kilómetro cúbico de hielo equipado con sensores de luz“.

“Este Premio Nobel tiene que ver con un cubo de hielo gigante situado en el Polo Sur de nuestro planeta. El cubo de hielo permite la detección de neutrinos”. Eva Olsson, miembro del Comité Nobel de Física.

“Los neutrinos cósmicos con energías extremadamente altas son muy poco frecuentes, por lo que se necesita un volumen enorme de hielo para observar un número adecuado de colisiones“, explicó el jurado.

El comité también reconoció que, gracias a este observatorio, los investigadores pueden “captar neutrinos, partículas subatómicas raras, de procesos extremadamente ricos en energía en el universo lejano“.

¿Por qué es importante la detección de las “partículas fantasma” del universo?

Los neutrinos podrían ser clave para resolver el enigma de la materia oscura, de la que se compone el 80% del universo pero se desconoce exactamente qué es, según la BBC.

“Es probable que la materia oscura se acumule en sitios como el centro de nuestra galaxia o el Sol. Ahí se aniquilaría y emitiría, entre otras cosas, neutrinos“, dijo el físico Juan de Dios Zornoza, profesor de la Universidad de Valencia, España, a BBC.

Y agregó: “Detectar neutrinos de esas fuentes nos daría pistas para entender de qué está hecha la materia oscura“.

Por otro lado, los neutrinos podrían ayudar a resolver el origen de los rayos cósmicos que se descubrieron hace más de 100 años y cuyo origen no se ha resuelto, de acuerdo con Zornoza.

“No tenemos claro donde se están produciendo, pero sabemos que donde se produzcan muy posiblemente se produzcan neutrinos”. Juan de Dios Zornoza

El especialista español aseguró: “Si somos capaces de detectar esos neutrinos nos pueden ayudar a resolver el misterio ya centenario de qué está produciendo los rayos cósmicos“.

Francis Halzen recibe el Nobel de Física 2026

Francis Halzen nació en Tienen, Bélgica, y es profesor en la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos (EE.UU.), de acuerdo con la agencia de noticias AFP.

“Ha sido una gran sorpresa y, obviamente, no me lo esperaba”, declaró el físico por teléfono en la rueda de prensa poco después de que se anunciara el premio.

“Pero es un gran placer saber que me han concedido este premio”. Francis Halzen

La academia explicó que los neutrinos de alta energía se crean en los mismos entornos que otras partículas. “Sin embargo, a diferencia de otras partículas, los neutrinos nos llegan sin cambiar de dirección ni perder energía“, aclaró el propio físico.

“Esto significa que pueden proporcionar información que no está disponible de ninguna otra manera“, informó en un comunicado.

Halzen presentó por primera vez su idea para el observatorio en 1988 y obtuvo el apoyo de otros investigadores. Las pruebas preliminares se realizaron unos años después pero el observatorio no se completó hasta 2011.

“Lo que más me alegra a mí, además de ganar el Premio Nobel, es que espero que esto sirva para reconocer a las personas realmente valientes que se unieron a mí al inicio de este proyecto”, afirmó Francis Halzen.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.