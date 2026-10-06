Nobel de Física 2026: Francis Halzen gana por su contribución a la observación de neutrinos

TT News Agency/Christine Olsson/ via REUTERS

El premio Nobel de Física 2026 fue otorgado al belgo-estadounidense Francis Halzen por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico”.

“El premio de este año trata sobre mensajeros fantasmas del espacio”, declaró en conferencia de prensa Ellen Moons, secretaria general de la Real Academia de las Ciencias de Suecia, mientras la Real Academia de las Ciencias de Suecia destacó que la “visión y liderazgo científico” de Halzen fueron fundamentales para el observatorio, al que describió como “un kilómetro cúbico de hielo equipado con sensores de luz”.

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Physics to Francis Halzen “for decisive contributions to the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin.” pic.twitter.com/UcPBWk0RiK — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026

A través de este observatorio, los investigadores pueden capturar neutrinos —partículas subatómicas poco comunes— “provenientes de procesos extremadamente energéticos en el universo distante”., destacando la profesora Eva Olsson, miembro del Comité Nobel de Física, que “este Premio Nobel trata sobre un cubo de hielo gigante situado en el Polo Sur de nuestro planeta. El cubo de hielo permite la detección de neutrinos”.

Halzen, de 82 años, nació en Tienen, Bélgica, y es profesor en la Universidad de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos, destacando vía telefónica durante la conferencia de prensa, tras el anuncio, que “fue una gran sorpresa y, obviamente, no lo esperaba”, a lo que agregó que “es un enorme placer enterarme de este premio”.

Scientists have long known that the cosmos contains natural particle accelerators, which fire out particles with energies up a million times more than can be achieved in laboratories on Earth. Much about these sources is mysterious: what are they, where are they, and what are the… pic.twitter.com/Gxya8KXruk — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026

Cabildeo por el Premio de la Paz

El año pasado, el Premio Nobel de Física fue otorgado al británico John Clarke, al francés Michel Devoret y al estadounidense John Martinis por poner en práctica la mecánica cuántica y permitir el desarrollo de todo tipo de tecnología digital, desde teléfonos móviles hasta una nueva generación de ordenadores.

Este galardón es el segundo Nobel de la temporada, tras la concesión el lunes del Premio de Medicina al psiquiatra y neurólogo estadounidense Karl Deisseroth y a los científicos alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel. Los investigadores fueron galardonados por su trabajo pionero en el campo de la optogenética, que permite controlar las señales nerviosas mediante la luz.

Al premio de física le seguirá el de química el miércoles, mientras que el galardonado de literatura se revelará el jueves; algunos analistas sugieren que la Academia Sueca podría dar continuidad al premio del año pasado al húngaro László Krasznahorkai distinguiendo a una escritora, posiblemente de América Latina. El galardón tal vez más esperado —el Premio de la Paz— se anunciará el viernes.

El presidente estadounidense Donald Trump hizo un intenso cabildeo el año pasado para obtener el premio —y la líder opositora venezolana María Corina Machado terminó entregándole su medalla Nobel—, por lo que el comité es consciente de que volverá a seguir el proceso muy de cerca.

El Premio de Economía cerrará la temporada de los Nobel el 12 de octubre.

Los galardonados recibirán sus premios en una ceremonia oficial el 10 de diciembre, aniversario del fallecimiento en 1896 del científico Alfred Nobel, quien instauró los premios en su testamento.

The IceCube Neutrino Observatory – ideated by this year’s physics laureate Francis Halzen – tracks neutrinos that originate in the distant cosmos.



The neutrino interactions that are continuously collected by IceCube will provide researchers with novel knowledge about the violent… pic.twitter.com/Z7aD79nC76 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026

¿Quién decide a los ganadores del premio Nobel?

Los ganadores del premio Nobel de Física son seleccionados por la Real Academia Sueca de Ciencias y reciben un premio de 12 millones de coronas suecas (1.2 millones de dólares), que se reparte entre los ganadores, si hay varios.

Los Premios Nobel fueron establecidos bajo la voluntad del inventor y empresario sueco Alfred Nobel, cuya fortuna fue construida en parte sobre la invención de la dinamita. Los premios, que se entregaron por primera vez en 1901, honran los logros en ciencia, literatura y paz, y el premio de economía fue añadido más tarde por el banco central de Suecia.

La física ocupó un lugar destacado en el testamento de Nobel y el premio sigue siendo una de las distinciones más altas de la disciplina. A lo largo de las décadas ha reconocido descubrimientos que han transformado fundamentalmente la comprensión de la humanidad sobre el universo.

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