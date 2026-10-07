Las de hoy | 7 de octubre de 2026

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 7 de octubre de 2026

El Universal: Cae el “Tanque”, capo del Cártel Jalisco Nueva Generación; Amílcar Olán, en jaque

Autoridades no logran identificar las causas por las que Miguel Ángel Solano Ruiz, excapitán de corbeta en retiro, recibió más de 23 millones de pesos en sus cuentas bancarias.

Cae el “Tanque”, capo del Cártel Jalisco Nueva Generación; Amílcar Olán, en jaque Autoridades no logran identificar las causas por las que Miguel Ángel Solano Ruiz, excapitán de corbeta en retiro, recibió más de 23 millones de pesos en sus cuentas bancarias. Reforma: Detienen al “Tanque”, protector de Amílcar

Cae líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en Zapopan.

Detienen al “Tanque”, protector de Amílcar Cae líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en Zapopan. Excélsior: Cae el “Tanque”, capo cercano al “Mencho”

Fuerzas federales detuvieron a Iván “N”, operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación; se le acusa de homicidio, extorsión, secuestro, huachicol, lavado y tráfico de drogas.

Cae el “Tanque”, capo cercano al “Mencho” Fuerzas federales detuvieron a Iván “N”, operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación; se le acusa de homicidio, extorsión, secuestro, huachicol, lavado y tráfico de drogas. Milenio Diario: Endosan al “Tanque” huachicol, extorsión, lavado, narcotráfico

Detienen fuerzas federales a Iván Cazarín, señalado por el Departamento del Tesoro e identificado como “cercano” al “Mencho”; coadyuvan Veracruz y Jalisco.

Endosan al “Tanque” huachicol, extorsión, lavado, narcotráfico Detienen fuerzas federales a Iván Cazarín, señalado por el Departamento del Tesoro e identificado como “cercano” al “Mencho”; coadyuvan Veracruz y Jalisco. La Jornada: Secretaría de Hacienda y Crédito Público: fortaleció la recaudación el combate a evasión y a huachicol fiscal

Endurecerán lucha siguiendo ruta de hidrocarburos.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público: fortaleció la recaudación el combate a evasión y a huachicol fiscal Endurecerán lucha siguiendo ruta de hidrocarburos. El Financiero: Boom exportador de México a Estados Unidos no se detiene

Envíos al mercado estadounidense rozan los 420 mil millones de dólares en 2026; hay nuevo récord en agosto.

Boom exportador de México a Estados Unidos no se detiene Envíos al mercado estadounidense rozan los 420 mil millones de dólares en 2026; hay nuevo récord en agosto. El Economista: Superávit de México con Estados Unidos creció 21% en agosto; llegó a 155 mil 871 millones de dólares

Aportó 17.4% de las importaciones de Estados Unidos al octavo mes.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.