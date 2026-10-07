Las de hoy | 7 de octubre de 2026
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Entérate de las portadas de los principales diarios nacionales este miércoles 7 de octubre.
Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 7 de octubre de 2026
- El Universal: Cae el “Tanque”, capo del Cártel Jalisco Nueva Generación; Amílcar Olán, en jaque
Autoridades no logran identificar las causas por las que Miguel Ángel Solano Ruiz, excapitán de corbeta en retiro, recibió más de 23 millones de pesos en sus cuentas bancarias.
- Reforma: Detienen al “Tanque”, protector de Amílcar
Cae líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en Zapopan.
- Excélsior: Cae el “Tanque”, capo cercano al “Mencho”
Fuerzas federales detuvieron a Iván “N”, operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación; se le acusa de homicidio, extorsión, secuestro, huachicol, lavado y tráfico de drogas.
- Milenio Diario: Endosan al “Tanque” huachicol, extorsión, lavado, narcotráfico
Detienen fuerzas federales a Iván Cazarín, señalado por el Departamento del Tesoro e identificado como “cercano” al “Mencho”; coadyuvan Veracruz y Jalisco.
- La Jornada: Secretaría de Hacienda y Crédito Público: fortaleció la recaudación el combate a evasión y a huachicol fiscal
Endurecerán lucha siguiendo ruta de hidrocarburos.
- El Financiero: Boom exportador de México a Estados Unidos no se detiene
Envíos al mercado estadounidense rozan los 420 mil millones de dólares en 2026; hay nuevo récord en agosto.
- El Economista: Superávit de México con Estados Unidos creció 21% en agosto; llegó a 155 mil 871 millones de dólares
Aportó 17.4% de las importaciones de Estados Unidos al octavo mes.
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