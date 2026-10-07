“Ahorra es Cuando” ofrece descuentos de hasta el 100% en multas y recargos del agua en Chihuahua

Ofrecen descuentos en Chihuahua. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno del estado de Chihuahua anunció el programa “Ahorra es Cuando” que ofrece descuentos de hasta el 100% en los adeudos del agua, esto con la intención de que los usuarios domésticos y comerciales regularicen su situación.

Descuento de hasta el 100% en adeudos del agua en Chihuahua

A partir del próximo 15 de octubre, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua ofrecerá a los usuarios domésticos un descuento del 100% en multas y recargos y 90% en adeudo de agua, drenaje y saneamiento. La oferta estará disponible hasta el 30 de noviembre.

Durante todo el mes de diciembre los descuentos serán del 90% de descuento en multas y recargos y 80% de descuento en adeudo de agua, drenaje y saneamiento.

Para los usuarios comerciales, los descuentos serán 100% en multas y recargos, además de 65% de descuento en adeudo de agua, drenaje y saneamiento, del 15 de noviembre al 31 de diciembre.

Requisitos para acceder al programa de descuentos en Chihuahua

Para acceder a los beneficios que ofrece el programa “Ahorra es Cuando” se necesita un adeudo que supere los seis meses de antigüedad; también se requiere que no haya sido beneficiario de un programa similar en los últimos 18 meses.

La JMAS de Chihuahua añade que los descuentos se aplicarán automáticamente en las cuentas que cumplan con los requisitos, por lo que no será necesario realizar un convenio para acceder al beneficio.

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