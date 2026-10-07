¿Vives en Nueva York? Cómo revisar si hay casos de sarampión cerca de tu zona

Vacuna contra el sarampión. Foto: Envato.

Si vives en Nueva York, quizá la noticia del brote de sarampión te haya hecho mirar con otros ojos lo que ocurre en tu propio condado. Al 3 de octubre, el estado acumulaba 108 casos confirmados en 2026, pero la mayoría no estaba en la ciudad de Nueva York. Aquí te explicamos cómo comprobar los casos de sarampión cerca de tu zona y qué revisar si no sabes si estás protegido.

¿Dónde hay casos de sarampión en Nueva York?

Nueva York declaró una emergencia por desastre estatal ante el aumento de casos, una medida anunciada el 5 de octubre por la gobernadora Kathy Hochul. Según Reuters, de los 108 casos registrados hasta el 3 de octubre, 92 se habían producido desde el 15 de julio en comunidades rurales de 18 condados. Solo siete correspondían a la ciudad de Nueva York.

La diferencia importa. Decir simplemente que existe un brote en “Nueva York” puede hacer pensar que el problema se concentra en Manhattan, Brooklyn o Queens. Los datos disponibles cuentan otra historia: 101 de los 108 casos estaban fuera de NYC.

Por eso, si vives en el estado, lo primero es identificar si tu domicilio está dentro de la ciudad de Nueva York o en alguno de los otros condados.

¿Cómo revisar los casos de sarampión en tu condado?

Para quienes viven fuera de NYC, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York creó un Measles Dashboard precisamente para seguir la evolución del brote.

La herramienta permite consultar los casos confirmados de sarampión por región y condado, de modo que puedes buscar el lugar donde vives y comprobar qué está ocurriendo en tu área. El Departamento de Salud puso el tablero a disposición del público en septiembre, cuando ya detectaba un aumento de casos en zonas rurales de las regiones Capital, Central y Western.

Este es el procedimiento más sencillo:

Identifica primero tu condado de residencia

Entra al Measles Dashboard del estado

Busca la sección “Confirmed Cases by Region and County”

Selecciona tu región y revisa los casos confirmados

Comprueba la fecha de actualización antes de interpretar las cifras

El tablero estatal es especialmente importante porque los casos no están distribuidos de manera uniforme.

¿Y si vives en Nueva York City?

Si tu domicilio está en uno de los cinco boroughs de New York City, debes consultar directamente los datos del Departamento de Salud de la ciudad.

La página oficial de NYC Health reporta siete casos confirmados de sarampión en 2026 hasta el 2 de octubre y señala que esta cifra se actualiza semanalmente.

También puedes revisar los datos de vigilancia epidemiológica de la ciudad. NYC Health explica que sus registros incluyen casos confirmados y probables de enfermedades transmisibles y que los datos pueden presentar pequeñas variaciones debido a actualizaciones, correcciones o retrasos en los reportes.

Esto es importante para no caer en una falsa sensación de precisión: un tablero de salud pública no funciona como un mapa en tiempo real de cada persona enferma en una calle. Los datos dependen de reportes y procesos de verificación.

¿Cómo saber si estás protegido contra el sarampión?

Aquí está la segunda parte que muchas personas pasan por alto.

El CDC recomienda dos dosis de la vacuna MMR, conocida en español como triple vírica, para la protección contra sarampión, paperas y rubéola. Dos dosis tienen una eficacia aproximada de 97% para prevenir el sarampión.

Donald Trump y la vacuna contra el sarampión, rubeola y paperas.

Si no recuerdas haber recibido las dosis, revisa tus registros médicos o consulta con tu proveedor de salud. No conviene asumir que estás protegido simplemente porque recibiste alguna vacuna durante la infancia.

El propio Departamento de Salud de Nueva York está pidiendo a los residentes que comprueben que sus vacunas estén al día, especialmente la MMR.

¿Qué hacer si estuviste expuesto al sarampión o tienes síntomas?

El sarampión puede comenzar con fiebre, tos, secreción nasal y ojos rojos, y posteriormente aparecer un sarpullido que suele comenzar en el rostro y extenderse por el cuerpo. El CDC indica que los síntomas suelen aparecer entre siete y 15 días después del contacto con el virus.

Si crees que tuviste contacto con una persona con sarampión, llama primero a tu médico o departamento de salud. No es buena idea presentarte directamente en una sala de espera sin avisar, porque una persona infectada puede contagiar a otras.

Y hay un detalle que merece atención: el CDC señala que una persona con sarampión puede transmitir el virus desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición del sarpullido.

La mejor manera de interpretar el mapa no es entrar en pánico cada vez que aparece un caso. Es utilizar la información para tomar decisiones concretas: saber qué ocurre en tu condado, revisar tu vacunación y actuar rápidamente si existe una exposición.

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