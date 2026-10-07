Mamdani anuncia nuevos carriles para autobuses: qué rutas y pasajeros se beneficiarán

El proyecto beneficiará directamente a unos 35 mil pasajeros diarios. Foto: Envato

El alcalde de Nueva York,Zohran Mamdani, y el Departamento de Transporte de la ciudad (NYC DOT) anunciaron el inicio de los trabajos para rediseñar Bay Parkway y Cropsey Avenue, dos corredores del sur de Brooklyn.

El proyecto beneficiará directamente a unos 35 mil pasajeros diarios que recorren el área intervenida. Además, las cuatro rutas que utilizan el corredor transportan en conjunto unos 85 mil pasajeros cada día.

¿Qué rutas de autobuses tendrán nuevos carriles?

Los cambios beneficiarán principalmente a las rutas B6, B82, X28 y X38, que circulan por Bay Parkway y Cropsey Avenue.

El B6 y el B82 son, respectivamente, la primera y cuarta rutas de autobuses con mayor demanda en Brooklyn, según el NYC DOT.

La intervención busca reducir los retrasos en un corredor donde los autobuses pueden circular actualmente a velocidades de apenas 3 millas por hora en algunos tramos de Bay Parkway.

¿Dónde se construirán los nuevos carriles para autobuses?

El proyecto contempla carriles para autobuses desplazados de la acera siempre que exista espacio suficiente. En los puntos donde se necesite un carril exclusivo para giros a la izquierda, se utilizarán carriles de autobús junto a la acera.

La distribución permitirá separar el tránsito de los autobuses del resto de los vehículos en distintos puntos del corredor.

¿Qué cambios habrá para los peatones?

El proyecto también contempla modificaciones destinadas a reducir el riesgo de accidentes para las personas que caminan por estas calles.

El NYC DOT instalará 18 nuevas islas y extensiones de medianas, además de extensiones de acera pintadas en determinadas intersecciones.

También se mejorarán las rampas peatonales y se modificarán varias intersecciones para ordenar los movimientos de vehículos y peatones.

Bay Parkway y Cropsey Avenue forman parte de los corredores prioritarios de Vision Zero debido a sus niveles de lesiones de peatones.

Entre 2021 y 2025, cuatro personas murieron en accidentes de tránsito en estas calles y otras 26 sufrieron heridas graves, según los datos citados por el NYC DOT.

¿Habrá cambios en los giros a la izquierda?

Sí. El proyecto añadirá carriles exclusivos para giros a la izquierda en 14 intersecciones donde existe una alta demanda para este movimiento.

En la mayoría de las demás intersecciones de Bay Parkway se restringirán los giros a la izquierda.

La medida responde a los resultados de un estudio del NYC DOT que encontró una relación entre estas restricciones y una reducción de 40% en las lesiones de peatones y ciclistas asociadas con giros a la izquierda.

El mismo estudio encontró una reducción de 15% en esas lesiones cuando existen carriles dedicados para los giros a la izquierda.

¿Qué pasará con el estacionamiento y las zonas de carga?

El rediseño también modificará algunas reglas relacionadas con el estacionamiento a lo largo del corredor.

El NYC DOT ajustará los parquímetros existentes y añadirá espacios de estacionamiento medido en algunas cuadras cercanas.

También se crearán zonas de carga para vehículos comerciales y camiones, destinadas a facilitar las entregas, recogidas y otras operaciones comerciales.

¿Por qué se eligieron Bay Parkway y Cropsey Avenue?

Ambos corredores forman parte del plan Next Stop: Express Buses, Better Service, una iniciativa de la ciudad, el estado y la MTA para acelerar el servicio de autobuses.

El programa contempla mejoras en 175 rutas, que representan cerca de 75% de las rutas de autobuses de Nueva York.

La intervención en Brooklyn se suma a otros proyectos de carriles y corredores prioritarios para autobuses que la administración de Mamdani ha impulsado en los cinco distritos.

El objetivo es reducir los retrasos y hacer más predecibles los viajes en rutas utilizadas diariamente por miles de pasajeros.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.