Morena y aliados aprueban reforma catastral; oposición acusa aumento en tarifas

La oposición calificó esta medida como un “predialazo”. Foto: Cuartoscuro.

A las 01:30 de la madrugada de este miércoles, Morena, PT y el Partido Verde aprobaron la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral para actualizar los valores catastrales, una medida que podría aumentar el precio de las tarifas.

La reforma busca actualizar valores catastrales e incluir predios no inscritos. Para ello, se creará la Cédula Única Catastral y Registral y la Clave Única Catastral, un identificador asignado a cada predio del país, vinculado al inmueble.

El diputado del PRI, Arturo Yáñez Cuéllar, indicó que “esta ley es el predialazo de Morena. Las familias mexicanas terminarán pagando más por el predial de sus casas”.

“Si antes calculabas el predial por 100 pesos y mañana te lo van a calcular por 150, pues aunque mantengas el mismo porcentaje, va a pagar más el contribuyente”, sostuvo.

Reforma catastral “respeta” la autonomía municipal

El diputado del PT, Ricardo Mejía Berdeja, aseguró que la reforma no viola el federalismo.

“Estandarizar los registros no significa sustituir a los gobiernos locales; también debemos ser precisos. Esta ley no crea nuevos impuestos, ni transfiere a la federación la recaudación del predial”, señaló.

Durante la discusión, el PAN cuestionó quién va a pagar esta implementación, pues aseguró que muchos municipios no tienen recurso.

“La Federación impone la obligación, pero los estados y municipios pagan la cuenta, y esto es particularmente grave porque hay muchísimos municipios con menores capacidades financieras, tecnológicas y humanas”, indicó la diputada Carmen Rocío González Alonso.

Con 324 votos a favor y 107 en contra y una abstención, la discusión de la reforma catastral pasó a su discusión en lo particular tras ser aprobada en lo general.

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