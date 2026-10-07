¡Susto en Acapulco! Cocodrilo de 2 metros aparece en ciclopista

Cocodrilo de 2 metros aparece en ciclopista de Acapulco Foto: Cuartoscuro

Un cocodrilo de aproximadamente dos metros de longitud fue captado la mañana de este martes sobre la ciclopista de la avenida Las Palmas, en la zona Diamante de Acapulco, Guerrero, frente a los campos de golf del hotel Princess y cerca del hotel Pierre Mundo Imperial.

¿Dónde apareció el cocodrilo en Acapulco?

El cocodrilo fue visto sobre la ciclopista de la avenida Las Palmas, frente al campo de golf del hotel Princess, en un tramo cercano a la zona hotelera de Acapulco.

En el video difundido en redes sociales, se observa al cocodrilo desplazándose sobre la vía y posteriormente intentando ingresar a la maleza ubicada a un costado de la avenida, en un área delimitada por malla ciclónica.

La presencia del reptil generó alerta entre quienes transitaban por el lugar, debido a la cercanía con una zona de actividad peatonal y deportiva.

Piden precaución a corredores y ciclistas

La ciclopista de avenida Las Palmas es utilizada por personas que salen a caminar, correr o andar en bicicleta, por lo que se recomienda extremar precauciones mientras las autoridades verifican la zona.

El reporte ocurre en una zona cercana a hoteles y campos de golf, donde diariamente se registra movimiento de turistas y habitantes de Acapulco.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si personal de Protección Civil u otra autoridad logró capturar y reubicar al cocodrilo.

Autoridades deberán verificar la zona

Será necesario determinar el origen del cocodrilo y si existe la presencia de otros ejemplares en los alrededores.

Mientras no se confirme su captura o reubicación, se recomienda a peatones, corredores y ciclistas evitar acercarse al animal y reportar cualquier nuevo avistamiento a las autoridades.

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